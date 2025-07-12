Попри зміну риторики Трампа, навряд чи він займе більш проукраїнську позицію, - Financial Times
Попри те, що президент США Дональд Трамп останніми днями змінив риторику щодо Росії та диктатора Володимира Путіна, в Європі сумніваються, що це є свідченням того, що адміністрація США займає відтепер проукраїнську позицію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на думку двох високопосадовців, які брали участь у переговорах з Вашингтоном з питань оборони та безпеки.
За їхніми словами, союзники на Заході, як і раніше, схильні припускати, що в Путіні Трамп бачить партнера в будь-якому врегулюванні, а Зеленського сприймає як "головну перешкоду" на шляху до досягнення працездатної мирної угоди.
"Зміна тону викликає деяке зайве хвилювання. Але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.
Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні, ніж з його симпатією до Зеленського чи підтримкою України
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Далі - дай Бог щоб ЄС на ділі почало закупати зброю у сша
А в сухому залишку ми маємо припинення майже всіх поставок Байдена, за винятком оборонної зброї...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
Мовою оригіналу:
"Я возвращаю
ВашСвой портрет,
за все я Вас благодарю.
Претензий у меня к Вам нет,
Вас очень я боготворю.
Свою любовь я предлагал,
но Вы не любите меня.
Отказ всегда я получал,
но жить так дальше мне нельзя.
Моя любовь - не струйка дыма..."