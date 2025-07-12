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Новини Ставлення до Трампа в Європі
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Попри зміну риторики Трампа, навряд чи він займе більш проукраїнську позицію, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп

Попри те, що президент США Дональд Трамп останніми днями змінив риторику щодо Росії та диктатора Володимира Путіна, в Європі сумніваються, що це є свідченням того, що адміністрація США займає відтепер проукраїнську позицію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на думку двох високопосадовців, які брали участь у переговорах з Вашингтоном з питань оборони та безпеки.

За їхніми словами, союзники на Заході, як і раніше, схильні припускати, що в Путіні Трамп бачить партнера в будь-якому врегулюванні, а Зеленського сприймає як "головну перешкоду" на шляху до досягнення працездатної мирної угоди.

"Зміна тону викликає деяке зайве хвилювання. Але ми не бачимо, щоб це переросло у серйозні дії", – сказав один із чиновників.

Старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні, ніж з його симпатією до Зеленського чи підтримкою України

Читайте також: Трамп розглядає можливість передати Україні пакет допомоги на сотні мільйонів доларів, - Politico

Автор: 

путін володимир (24279) росія (66656) США (23763) Україна (6001) Трамп Дональд (6421)


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Топ коментарі
+5
Лол ты чучело мокшанское, у ******** твоей пол бюджета на войну идет. Вы уже меньше жрете и дальше будет только хуже.
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12.07.2025 12:48 Відповісти
+3
Тут дятли вже голови порозбивали дякуючи трампуші.
А в сухому залишку ми маємо припинення майже всіх поставок Байдена, за винятком оборонної зброї...
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12.07.2025 12:52 Відповісти
+1
Це було очевидно всім притомним. трамп (відомий в сша як TACO) не піде проти пуйла ні в якому разі. Максимум - ппо і закінчити байденівську допомогу. Це все, на жаль.

Далі - дай Бог щоб ЄС на ділі почало закупати зброю у сша
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12.07.2025 12:49 Відповісти
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Украинскому обществу нужно понимать что спасение утопающих дело рук самих утопающих! Ресурсов в Украине более чем достаточно для победы, даже Россия воюет с нами на те средства которые ворует на 20% оккупированных территорий не более!
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12.07.2025 12:43 Відповісти
Лол ты чучело мокшанское, у ******** твоей пол бюджета на войну идет. Вы уже меньше жрете и дальше будет только хуже.
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12.07.2025 12:48 Відповісти
У ******** пол бюджета из Украинских доходов формировались мы горда-то 60 миллиардов газа в год покупали больше всей Европы вместе взятой!
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12.07.2025 12:56 Відповісти
У рашистов бюджет с наших казино, с наших наркоманов и с наших коррупционеров формируется…
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12.07.2025 12:58 Відповісти
Юлька Тимошенко лично сумками в Дубаи деньги радистам возила на оружие ты что забыл уже лох?
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12.07.2025 13:00 Відповісти
Це було очевидно всім притомним. трамп (відомий в сша як TACO) не піде проти пуйла ні в якому разі. Максимум - ппо і закінчити байденівську допомогу. Це все, на жаль.

Далі - дай Бог щоб ЄС на ділі почало закупати зброю у сша
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12.07.2025 12:49 Відповісти
В США еще есть американцы и выборы в следующем году. Как бы рыжему ****** не хотелось отсасывать у ***** - он не сможет.
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12.07.2025 12:52 Відповісти
Адмірал Ясєн Хрен. Трамп -такий же маразматичний рюрік, як ото *****. Нада двіжуха, чужі землі, чужі ресурси і щоб добре і качєствєнно цілували в дупу. Ми дійсно для США ті самі індіанці, чиї проблеми шерифа не хвилюють. А от коли полетить балістика по Москві, що *****, що Тампону одразу буде дуже цікаво домовлятись. Но маємо не ракети, а тількі тупе зелене чмо.
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12.07.2025 12:50 Відповісти
Тут дятли вже голови порозбивали дякуючи трампуші.
А в сухому залишку ми маємо припинення майже всіх поставок Байдена, за винятком оборонної зброї...
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12.07.2025 12:52 Відповісти
І чия це заслуга?
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12.07.2025 13:06 Відповісти
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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12.07.2025 12:56 Відповісти
"...Рейчел Ріццо заявила, що нова риторика Трампа пов'язана швидше з розчаруванням у Путіні." Джерело: https://censor.net/ua/n3562900

Мовою оригіналу:
"Я возвращаю Ваш Свой портрет,
за все я Вас благодарю.
Претензий у меня к Вам нет,
Вас очень я боготворю.

Свою любовь я предлагал,
но Вы не любите меня.
Отказ всегда я получал,
но жить так дальше мне нельзя.

Моя любовь - не струйка дыма..."
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12.07.2025 13:06 Відповісти
Ненадовго маятника стало(((
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12.07.2025 13:09 Відповісти
 
 