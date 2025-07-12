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Самая большая спецконфискация в истории Украины: государству переданы активы на сумму более 2,6 млрд грн, директор онлайн-казино "Pin-Up" осужден

казино Pin Up

В государственную собственность передано активов на более 2,6 млрд гривен, а директор онлайн-казино "Pin-Up" осужден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в течение 2021-2024 годов на территории Украины под брендом "Pin-Up" действовала сеть нелегальных игорных сайтов, которые работали без соответствующих разрешений. Следствием установлены связи компании с представителями РФ, подсанкционными лицами, а также подтверждено финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках.

Также известно, что полученные от деятельности онлайн-казино средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей (роялти).

В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием. Он дал показания на организаторов, признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности, что позволило взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины.

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Следовательно, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы активы на более 2,6 млрд гривен, которые сейчас переданы в управление АРМА. За счет указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Шевченковский районный суд г. Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным по ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 УК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Дополнительно отмечается, что в рамках указанного уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.

Автор: 

казино (138) конфискация (603) Офис Генпрокурора (2530)


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Топ комментарии
+3
Гетьманцеви конкурента усунули? Чи не ділився?
Скільки ще тих казино викачують грошики з недалеких гравців і ніхто їх не чіпає.
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12.07.2025 13:24 Ответить
+2
Під час війни до казино підходить - шо наробим - напрацюєм/навоюєм/ - проїбем і протанцюєм!
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12.07.2025 13:30 Ответить
+1
Ігровий бізнес в Україні під час війни є способом повного очищення кишень військових. Саме для цього його створили і всіляко підтримують зєлєнскі, єрмак та арахамія з рєзнік(ов)им...
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12.07.2025 13:24 Ответить
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Нетаньяху і лудоманія якось не в"яжуться - Любо Неочікував 3.5?
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12.07.2025 13:35 Ответить
Зараз в ракетах - шо рашка б"є по Україні 80% начинки з Заходу - хто Відповість?
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12.07.2025 13:41 Ответить
Тепер держава буде банкувати? - такі непогані грошенята крутяться - крутиться вовчок!
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12.07.2025 13:19 Ответить
Та це ж не остання компанія !
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12.07.2025 13:37 Ответить
Гетьманцеви конкурента усунули? Чи не ділився?
Скільки ще тих казино викачують грошики з недалеких гравців і ніхто їх не чіпає.
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12.07.2025 13:24 Ответить
Ігровий бізнес в Україні під час війни є способом повного очищення кишень військових. Саме для цього його створили і всіляко підтримують зєлєнскі, єрмак та арахамія з рєзнік(ов)им...
показать весь комментарий
12.07.2025 13:24 Ответить
Під час війни до казино підходить - шо наробим - напрацюєм/навоюєм/ - проїбем і протанцюєм!
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12.07.2025 13:30 Ответить
И что,на агента сивковича опять не вышли?
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12.07.2025 13:32 Ответить
На Єрмака не вийшли !
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12.07.2025 13:38 Ответить
Так не посадили. Походу ещё пару лярдов отслюнявил и условное на 3 года
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12.07.2025 13:48 Ответить
Я думав, це вони про Єрмака, а вони про якогось Пинапа...
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12.07.2025 13:50 Ответить
Яка користь Україні від конфіскованих активів? Їх Зельоні конфіскують, і на цьому все. Вони зникають у невідомому напрямку. Частину за відкат повертають власнику. А по решті ніде ніколи не було звітів куди вони пішли.
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12.07.2025 14:57 Ответить
Показуха
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12.07.2025 15:10 Ответить
 
 