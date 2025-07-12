Самая большая спецконфискация в истории Украины: государству переданы активы на сумму более 2,6 млрд грн, директор онлайн-казино "Pin-Up" осужден

В государственную собственность передано активов на более 2,6 млрд гривен, а директор онлайн-казино "Pin-Up" осужден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в течение 2021-2024 годов на территории Украины под брендом "Pin-Up" действовала сеть нелегальных игорных сайтов, которые работали без соответствующих разрешений. Следствием установлены связи компании с представителями РФ, подсанкционными лицами, а также подтверждено финансирование ею бюджета страны-агрессора, поддержку боевых действий против Украины, неуплату налогов и сбор информации о самих игроках.

Также известно, что полученные от деятельности онлайн-казино средства легализировали путем осуществления лицензированных платежей (роялти).

В рамках расследования один из подозреваемых пошел на сделку со следствием. Он дал показания на организаторов, признал свою вину и заключил соглашение о признании виновности, что позволило взыскать самую большую специальную конфискацию в бюджет за время независимости Украины.

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Следовательно, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестованы активы на более 2,6 млрд гривен, которые сейчас переданы в управление АРМА. За счет указанных средств планируется приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Шевченковский районный суд г. Киева утвердил соглашение и признал осужденного виновным по ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 УК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Дополнительно отмечается, что в рамках указанного уголовного производства прокуроры также сообщили о подозрениях председателю и одному из членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также непосредственным владельцам онлайн-казино.