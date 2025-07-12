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Новини
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Найбільша спецконфіскація в історії України: державі передано активи на понад 2,6 млрд грн, директора онлайн-казино "Pin-Up" засуджено

казино Pin Up

В державну власність передано активів на понад 2,6 млрд гривень, а директора онлайн-казино "Pin-Up" засуджено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, упродовж 2021-2024 років на території України під брендом "Pin-Up" діяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками РФ, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.

Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті).

У рамках розслідування один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством. Він надав покази на організаторів, визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості, що дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.

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Відтак, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано активів на понад 2,6 млрд гривень, які наразі передано в управління АРМА. За рахунок вказаних коштів планується придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Шевченківський районний суд м. Києва затвердив угоду та визнав засудженого винним за ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Додатково зазначається, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино.

Автор: 

казино (225) конфіскація (875) Офіс Генпрокурора (3320)


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Топ коментарі
+2
Гетьманцеви конкурента усунули? Чи не ділився?
Скільки ще тих казино викачують грошики з недалеких гравців і ніхто їх не чіпає.
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12.07.2025 13:24 Відповісти
+1
Ігровий бізнес в Україні під час війни є способом повного очищення кишень військових. Саме для цього його створили і всіляко підтримують зєлєнскі, єрмак та арахамія з рєзнік(ов)им...
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12.07.2025 13:24 Відповісти
+1
Під час війни до казино підходить - шо наробим - напрацюєм/навоюєм/ - проїбем і протанцюєм!
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12.07.2025 13:30 Відповісти
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Нетаньяху і лудоманія якось не в"яжуться - Любо Неочікував 3.5?
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12.07.2025 13:35 Відповісти
Зараз в ракетах - шо рашка б"є по Україні 80% начинки з Заходу - хто Відповість?
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12.07.2025 13:41 Відповісти
Тепер держава буде банкувати? - такі непогані грошенята крутяться - крутиться вовчок!
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12.07.2025 13:19 Відповісти
Та це ж не остання компанія !
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12.07.2025 13:37 Відповісти
Гетьманцеви конкурента усунули? Чи не ділився?
Скільки ще тих казино викачують грошики з недалеких гравців і ніхто їх не чіпає.
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12.07.2025 13:24 Відповісти
Ігровий бізнес в Україні під час війни є способом повного очищення кишень військових. Саме для цього його створили і всіляко підтримують зєлєнскі, єрмак та арахамія з рєзнік(ов)им...
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12.07.2025 13:24 Відповісти
Під час війни до казино підходить - шо наробим - напрацюєм/навоюєм/ - проїбем і протанцюєм!
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12.07.2025 13:30 Відповісти
И что,на агента сивковича опять не вышли?
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12.07.2025 13:32 Відповісти
На Єрмака не вийшли !
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12.07.2025 13:38 Відповісти
Так не посадили. Походу ещё пару лярдов отслюнявил и условное на 3 года
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12.07.2025 13:48 Відповісти
Я думав, це вони про Єрмака, а вони про якогось Пинапа...
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12.07.2025 13:50 Відповісти
Яка користь Україні від конфіскованих активів? Їх Зельоні конфіскують, і на цьому все. Вони зникають у невідомому напрямку. Частину за відкат повертають власнику. А по решті ніде ніколи не було звітів куди вони пішли.
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12.07.2025 14:57 Відповісти
Показуха
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12.07.2025 15:10 Відповісти
 
 