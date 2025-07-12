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Новости Производство украинского оружия
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Украина скоро достигнет значительного прогресса в производстве дальнобойного оружия, - Бильдт

Карл Бильдт

Украина сейчас активно работает над производством собственного дальнобойного оружия, а уже через 6 месяцев может достичь существенного прогресса в этой сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Укринформу высказал экс-премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Удивительно то, что сейчас Украина демонстрирует, что может изготавливать дальнобойное оружие в поразительном количестве, способами, о которых никто, безусловно, включая россиян, не думал. И я подозреваю, что через шесть месяцев Украина сделает еще больше в этом аспекте", - заявил Бильдт.

По его оценке, Украина несмотря на существенное увеличение воздушных атак все еще "на удивление успешно нейтрализует подавляющее большинство из них".

Поэтому даже если россияне еще усилят свои атаки, "они не будут существенно успешнее проходить сквозь украинскую оборону", убежден политик.

Это вопрос устойчивости украинских оборонительных усилий, констатировал бывший политик. Поэтому партнеры должны рассмотреть как возможности передачи дополнительных ракет Patriot (которые достаточно действенны, но только против баллистических ракет), так и новые технологические возможности нейтрализации беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин знает, что лесть действует на Трампа, и использует впечатляющий арсенал, - экс-премьер-министр Швеции Бильдт

"И я думаю, что там могут произойти некоторые интересные вещи. Дальний удар - это то, над чем Украина, очевидно, работает", - подчеркнул Бильдт.

Он также напомнил, что ранее вся дискуссия велась преимущественно вокруг того, собирается ли Запад поставлять дальнобойное оружие. Taurus Германия очевидно передавать не будет, но Украина имеет Scalp и StormShadows. Сейчас же Украина работает именно над собственным производством.

Бильдт также ожидает, что в ближайшие месяцы, прежде всего, европейцы будут более твердыми в своих долгосрочных обязательствах перед Украиной. Если финансовая ситуация с поддержкой в этом году нормальная, за это можно не волноваться, и в отношении следующего года тоже наблюдается хороший прогресс, то с точки зрения "долгосрочной уверенности" нужно сделать больше. Это касается всей процедуры бюджета ЕС и обсуждения оборонных расходов в странах ЕС, добавил Бильдт.

Он также отметил, что иногда трудно понять, "что задумали американцы, и это в определенной степени усложняет жизнь". В такой ситуации европейцы просто должны выполнять свои обязательства перед Украиной.

Автор: 

украинское оружие (178) Бильдт Карл (169) война в Украине (5174)


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Топ комментарии
+8
У майбутньому фсьо є!
Але тіко у майбутньому!
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12.07.2025 13:50 Ответить
+7
Лише уявіть що б було в лютому,
якщо б якийсь дурачок замість асфальту
будував би три роки армію ...

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12.07.2025 14:02 Ответить
+5
Як буде чутно виття з боліт - повірю.
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12.07.2025 14:06 Ответить
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У майбутньому фсьо є!
Але тіко у майбутньому!
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12.07.2025 13:50 Ответить
Це інфа від боневтіка, чи дєрмака? Їм ще хтось вірить?
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12.07.2025 13:51 Ответить
Америка точно не вірить,тому і качелі з поставками зброї.
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12.07.2025 13:55 Ответить
а, ото через це? а я то думав!...
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12.07.2025 14:17 Ответить
Лише уявіть що б було в лютому,
якщо б якийсь дурачок замість асфальту
будував би три роки армію ...

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12.07.2025 14:02 Ответить
Як буде чутно виття з боліт - повірю.
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12.07.2025 14:06 Ответить
йшов 11 рік війни з эРэФією... і 5 років Президентства Зеленського, йшов 2-ий рік його Пересидентства... і 8 років узурпації влади КабМіном та ОП!
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12.07.2025 14:16 Ответить
Німеччина дає Україні зброю для ударів углиб Росії

Перші далекобійні системи, здатні бити по цілях глибоко в тилу РФ, Україна отримає вже наприкінці місяця. Про це повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг:

https://streamable.com/t3ujpd

Глава групи допомоги Києву при Міноборони Німеччини впевнений: нові поставки серйозно посилять українську ППО і ударні можливості ЗСУ вже найближчими тижнями.
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12.07.2025 14:21 Ответить
Досягне, якщо чернишови, умеров, стефаніщини та інша *****#нь не розкраде кошти....
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12.07.2025 14:24 Ответить
Чого спішити? Одинадцятий рік тільки воюємо.
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12.07.2025 14:47 Ответить
ага, но пока что да когда, украину удальнобоят быстрее, к сожалению
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12.07.2025 14:52 Ответить
Питання...А хто спішить надати ліцензії на виробницво зброї ?
дємократія ,вашу мать
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12.07.2025 15:02 Ответить
Иди ты нахер черт упоротый
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12.07.2025 15:21 Ответить
 
 