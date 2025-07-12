Украина скоро достигнет значительного прогресса в производстве дальнобойного оружия, - Бильдт

Украина сейчас активно работает над производством собственного дальнобойного оружия, а уже через 6 месяцев может достичь существенного прогресса в этой сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии Укринформу высказал экс-премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Удивительно то, что сейчас Украина демонстрирует, что может изготавливать дальнобойное оружие в поразительном количестве, способами, о которых никто, безусловно, включая россиян, не думал. И я подозреваю, что через шесть месяцев Украина сделает еще больше в этом аспекте", - заявил Бильдт.

По его оценке, Украина несмотря на существенное увеличение воздушных атак все еще "на удивление успешно нейтрализует подавляющее большинство из них".

Поэтому даже если россияне еще усилят свои атаки, "они не будут существенно успешнее проходить сквозь украинскую оборону", убежден политик.

Это вопрос устойчивости украинских оборонительных усилий, констатировал бывший политик. Поэтому партнеры должны рассмотреть как возможности передачи дополнительных ракет Patriot (которые достаточно действенны, но только против баллистических ракет), так и новые технологические возможности нейтрализации беспилотников.

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"И я думаю, что там могут произойти некоторые интересные вещи. Дальний удар - это то, над чем Украина, очевидно, работает", - подчеркнул Бильдт.

Он также напомнил, что ранее вся дискуссия велась преимущественно вокруг того, собирается ли Запад поставлять дальнобойное оружие. Taurus Германия очевидно передавать не будет, но Украина имеет Scalp и StormShadows. Сейчас же Украина работает именно над собственным производством.

Бильдт также ожидает, что в ближайшие месяцы, прежде всего, европейцы будут более твердыми в своих долгосрочных обязательствах перед Украиной. Если финансовая ситуация с поддержкой в этом году нормальная, за это можно не волноваться, и в отношении следующего года тоже наблюдается хороший прогресс, то с точки зрения "долгосрочной уверенности" нужно сделать больше. Это касается всей процедуры бюджета ЕС и обсуждения оборонных расходов в странах ЕС, добавил Бильдт.

Он также отметил, что иногда трудно понять, "что задумали американцы, и это в определенной степени усложняет жизнь". В такой ситуации европейцы просто должны выполнять свои обязательства перед Украиной.