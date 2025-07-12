Україна скоро досягне значного прогресу у виробництві далекобійної зброї, - Більдт

Україна наразі активно працює над виробництвом власної далекобійної зброї, а вже через 6 місяців може досягти суттєвого прогресу у цій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Укрінформу висловив експрем’єр-міністр і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Дивовижно те, що зараз Україна демонструє, що може виготовляти далекобійну зброю у разючій кількості, способами, про які ніхто, безумовно, включно з росіянами, не думав. І я підозрюю, що через шість місяців Україна зробить ще більше в цьому аспекті", - заявив Більдт.

За його оцінкою, Україна попри суттєве збільшення повітряних атак все ще "напрочуд успішно нейтралізує переважну більшість з них".

Тож навіть якщо росіяни ще посилять свої атаки, "вони не будуть суттєво успішніше проходити крізь українську оборону", переконаний політик.

Це питання сталості українських оборонних зусиль, констатував колишній політик. Тому партнери мають розглянути як можливості передачі додаткових ракет Patriot (які досить дієві, але лише проти балістичних ракет), так і нові технологічні можливості нейтралізації безпілотників.

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"І я думаю, що там можуть статися деякі цікаві речі. Далекий удар - це те, над чим Україна, очевидно, працює", - підкреслив Більдт.

Він також нагадав, що раніше вся дискусія точилася переважно навколо того, чи збирається Захід постачати далекобійну зброю. Taurus Німеччина очевидно передавати не буде, але Україна має Scalp та StormShadows. Наразі ж Україна працює саме над власним виробництвом.

Більдт також очікує, що в ближчі місяці, перш за все, європейці будуть більш твердими у своїх довгострокових зобов'язаннях перед Україною. Якщо фінансова ситуація з підтримкою цього року нормальна, за це можна не хвилюватися, і щодо наступного року теж спостерігається хороший прогрес, то з точки зору "довгострокової впевненості" потрібно зробити більше. Це стосується всієї процедури бюджету ЄС та обговорення оборонних витрат у країнах ЄС, додав Більдт.

Він також зауважив, що подекуди важко зрозуміти, "що задумали американці, і це певною мірою ускладнює життя". В такій ситуації європейці просто повинні виконувати свої зобов'язання перед Україною.