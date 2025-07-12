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Новини Виробництво української зброї
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Україна скоро досягне значного прогресу у виробництві далекобійної зброї, - Більдт

Карл Більдт

Україна наразі активно працює над виробництвом власної далекобійної зброї, а вже через 6 місяців може досягти суттєвого прогресу у цій сфері.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Укрінформу висловив експрем’єр-міністр і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт.

"Дивовижно те, що зараз Україна демонструє, що може виготовляти далекобійну зброю у разючій кількості, способами, про які ніхто, безумовно, включно з росіянами, не думав. І я підозрюю, що через шість місяців Україна зробить ще більше в цьому аспекті", - заявив Більдт.

За його оцінкою, Україна попри суттєве збільшення повітряних атак все ще "напрочуд успішно нейтралізує переважну більшість з них".

Тож навіть якщо росіяни ще посилять свої атаки, "вони не будуть суттєво успішніше проходити крізь українську оборону", переконаний політик.

Це питання сталості українських оборонних зусиль, констатував колишній політик. Тому партнери мають розглянути як можливості передачі додаткових ракет Patriot (які досить дієві, але лише проти балістичних ракет), так і нові технологічні можливості нейтралізації безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знає, що лестощі діють на Трампа, і використовує вражаючий арсенал, - експрем’єр-міністр Швеції Більдт

"І я думаю, що там можуть статися деякі цікаві речі. Далекий удар - це те, над чим Україна, очевидно, працює", - підкреслив Більдт.

Він також нагадав, що раніше вся дискусія точилася переважно навколо того, чи збирається Захід постачати далекобійну зброю. Taurus Німеччина очевидно передавати не буде, але Україна має Scalp та StormShadows. Наразі ж Україна працює саме над власним виробництвом.

Більдт також очікує, що в ближчі місяці, перш за все, європейці будуть більш твердими у своїх довгострокових зобов'язаннях перед Україною. Якщо фінансова ситуація з підтримкою цього року нормальна, за це можна не хвилюватися, і щодо наступного року теж спостерігається хороший прогрес, то з точки зору "довгострокової впевненості" потрібно зробити більше. Це стосується всієї процедури бюджету ЄС та обговорення оборонних витрат у країнах ЄС, додав Більдт.

Він також зауважив, що подекуди важко зрозуміти, "що задумали американці, і це певною мірою ускладнює життя". В такій ситуації європейці просто повинні виконувати свої зобов'язання перед Україною.

Автор: 

українська зброя (190) Більдт Карл (28) війна в Україні (5211)


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Топ коментарі
+7
У майбутньому фсьо є!
Але тіко у майбутньому!
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12.07.2025 13:50 Відповісти
+5
Лише уявіть що б було в лютому,
якщо б якийсь дурачок замість асфальту
будував би три роки армію ...

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12.07.2025 14:02 Відповісти
+4
Це інфа від боневтіка, чи дєрмака? Їм ще хтось вірить?
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12.07.2025 13:51 Відповісти
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У майбутньому фсьо є!
Але тіко у майбутньому!
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12.07.2025 13:50 Відповісти
Це інфа від боневтіка, чи дєрмака? Їм ще хтось вірить?
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12.07.2025 13:51 Відповісти
Америка точно не вірить,тому і качелі з поставками зброї.
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12.07.2025 13:55 Відповісти
а, ото через це? а я то думав!...
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12.07.2025 14:17 Відповісти
Лише уявіть що б було в лютому,
якщо б якийсь дурачок замість асфальту
будував би три роки армію ...

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12.07.2025 14:02 Відповісти
Як буде чутно виття з боліт - повірю.
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12.07.2025 14:06 Відповісти
йшов 11 рік війни з эРэФією... і 5 років Президентства Зеленського, йшов 2-ий рік його Пересидентства... і 8 років узурпації влади КабМіном та ОП!
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12.07.2025 14:16 Відповісти
Німеччина дає Україні зброю для ударів углиб Росії

Перші далекобійні системи, здатні бити по цілях глибоко в тилу РФ, Україна отримає вже наприкінці місяця. Про це повідомив генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг:

https://streamable.com/t3ujpd

Глава групи допомоги Києву при Міноборони Німеччини впевнений: нові поставки серйозно посилять українську ППО і ударні можливості ЗСУ вже найближчими тижнями.
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12.07.2025 14:21 Відповісти
Досягне, якщо чернишови, умеров, стефаніщини та інша *****#нь не розкраде кошти....
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12.07.2025 14:24 Відповісти
Чого спішити? Одинадцятий рік тільки воюємо.
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12.07.2025 14:47 Відповісти
ага, но пока что да когда, украину удальнобоят быстрее, к сожалению
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12.07.2025 14:52 Відповісти
Питання...А хто спішить надати ліцензії на виробницво зброї ?
дємократія ,вашу мать
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12.07.2025 15:02 Відповісти
 
 