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Новости Зеленский о Путине
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Путин делает свою работу без эмоций, как убийца, - Зеленский

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин много врал во время личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм BBC "Зеленский. Его история".

На вопрос журналиста о том, что Зеленский думает о психологии Путина и о том, что у него в голове, украинский лидер ответил, что в свое время имел с ним долгую встречу.

"У меня была встреча с ним. Долгая встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как... Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа", - заявил Зеленский.

Читайте: Россия будет затягивать войну. Путину не нужен настоящий мир, - Зеленский

Он также подчеркнул, что Путин во время разговора очень много врал.

"Для меня моя работа - это часть моей жизни, я действительно люблю Украину, я хочу мира, я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина это война и его жизнь", - добавил президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) путин владимир (31700) война в Украине (5174)


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Топ комментарии
+16
В очі заглядати будеш?
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12.07.2025 14:21 Ответить
+10
Казав Станіславський :"Не вірю!"Не вірю Зеленському в його любов до України бо вона вимірювалася в грошах.Тоді ти любив її коли порівнював з жінкою німецьких фільмів для дорослих?Тоді ти любив коли розбитий велосипед виносив на сцену і казав: "Ось,я повертаю вам Україну"? путін вбивця,руки по вуха його в крові не тільки українців.В тебе совість твоя залита українською кров'ю,бо знаючи від західних партнерів про вторгнення ти не готувався до війни.По цій причині швидко кацапи захватили південь,а еліта еліт "Азов" в тому числі з-за твоєї вини був зданий в полон.Відповідальнвсть для тебе наступить і не тільки за це.
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12.07.2025 14:29 Ответить
+8
Не лицемірив би вава, балачки від дій дуже відрізняються, а кінцевий результат взагалі мінусовий
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12.07.2025 14:22 Ответить
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Як робот - в нього дороги назад немає - його б як Портнова
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12.07.2025 14:16 Ответить
Хрєновєнько двійник відпрацював…
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12.07.2025 14:17 Ответить
В очі заглядати будеш?
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12.07.2025 14:21 Ответить
Не лицемірив би вава, балачки від дій дуже відрізняються, а кінцевий результат взагалі мінусовий
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12.07.2025 14:22 Ответить
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12.07.2025 14:22 Ответить
Потренувалися на повноцінній системі перехоплення бабла, ага.
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12.07.2025 15:47 Ответить
Що, і в Омані збрехав?
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12.07.2025 14:23 Ответить
Вбивця може бути інтелектуалом - як Ганнібал Лектор, а може бути скобарьом-гопником, як *****.
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12.07.2025 14:23 Ответить
Лектор
Лектер
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12.07.2025 14:27 Ответить
Казав Станіславський :"Не вірю!"Не вірю Зеленському в його любов до України бо вона вимірювалася в грошах.Тоді ти любив її коли порівнював з жінкою німецьких фільмів для дорослих?Тоді ти любив коли розбитий велосипед виносив на сцену і казав: "Ось,я повертаю вам Україну"? путін вбивця,руки по вуха його в крові не тільки українців.В тебе совість твоя залита українською кров'ю,бо знаючи від західних партнерів про вторгнення ти не готувався до війни.По цій причині швидко кацапи захватили південь,а еліта еліт "Азов" в тому числі з-за твоєї вини був зданий в полон.Відповідальнвсть для тебе наступить і не тільки за це.
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12.07.2025 14:29 Ответить
+++
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12.07.2025 14:30 Ответить
Бути успішним актором (успішний це ще не талановитий), як Зе до 2019-го не означає бути успішним управлінцем, чого потребує посада президента. Все це не спростовує здатність ЗЕ любити, бо свою Лєну він любить - це видно. Може, і Україну любить після 24.02.22, але цієї любові замало... Ну толку з того, що тебе любить нездара?
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12.07.2025 14:52 Ответить
та йому не тільки західні союзники України розказували про *****, про касапів. Йому власне в Україні розказували. Тільки він нікого слухати не хотів; тим більше, досі не хоче слухати Порошенка.
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12.07.2025 15:38 Ответить
То коли нам брехав наш валодя криворіжський тоді чи зараз, а по моєму наш також бреше.
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12.07.2025 14:29 Ответить
Коли би тобі закачати стільки ботокса, то теж емоцій не було би. До речі це ідея, так легше переносити реакцію на призначення або зняття посадових осіб
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12.07.2025 14:32 Ответить
Блазень звинувачує ху#ла у брехні 😂 тепер я бачив все...
Зі свіженького: «Я не Путін. Не буду президентом 30 чи 35 років - повірте мені» /блазень/
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12.07.2025 14:34 Ответить
І ще сьогоднішні "перли"...
"У дитинстві Зеленського часто били, - розповів Арахамія. «Він завжди казав: знайди головного, вдар йому в обличчя - тоді всі зрозуміють, що з тобою краще не жартувати», - згадав глава фракції "Слуга народу""
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12.07.2025 15:28 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ... .... , найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, з доларом по 25, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував в зараз «хоче, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали його»(с).
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12.07.2025 14:47 Ответить
Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, а я йому допомагаю ,не роблячи нікуя для того,щоб йому не давати можливість виконувати роботу вбивці українців...
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12.07.2025 14:52 Ответить
А Зеленскій "Хоть поржу!".
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12.07.2025 14:54 Ответить
Для кривавого злочинця терориста шлях один куля в лоб, іншого ця паскуда не розуміє.
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12.07.2025 14:55 Ответить
Зате чотириразовий ухилянт робить свою роботу як знаний тцкашник. Хтось не сподобався-на фронт.
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12.07.2025 14:57 Ответить
чикатило 2
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12.07.2025 14:58 Ответить
Я аш праслізілся, від патріотизму нашого Лідора._ Народ поважатиме нашого Лідора до кінця, як Каддафі, як Чаушеску, як Мусоліні!
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12.07.2025 15:17 Ответить
а ти як презедент України як робиш свою роботу таке враження що ніяк а то і проти
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12.07.2025 15:47 Ответить
 
 