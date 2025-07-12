Путин делает свою работу без эмоций, как убийца, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин много врал во время личной встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм BBC "Зеленский. Его история".

На вопрос журналиста о том, что Зеленский думает о психологии Путина и о том, что у него в голове, украинский лидер ответил, что в свое время имел с ним долгую встречу.

"У меня была встреча с ним. Долгая встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как... Знаете, он просто делает свою работу. Без эмоций. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа", - заявил Зеленский.

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Он также подчеркнул, что Путин во время разговора очень много врал.

"Для меня моя работа - это часть моей жизни, я действительно люблю Украину, я хочу мира, я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и все. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина это война и его жизнь", - добавил президент Украины.