Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін багато брехав під час особистої зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

На питання журналіста стосовно того, що Зеленський думає про психологію Путіна та про те, що в нього в голові, український лідер відповів, що свого часу мав з ним довгу зустріч.

"У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота", - заявив Зеленський.

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Він також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

"Для мене моя робота - це частина мого життя, я справді люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя", - додав президент України.