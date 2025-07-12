УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8402 відвідувача онлайн
Новини Зеленський про Путіна
1 629 22

Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, - Зеленський

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін багато брехав під час особистої зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

На питання журналіста стосовно того, що Зеленський думає про психологію Путіна та про те, що в нього в голові, український лідер відповів, що свого часу мав з ним довгу зустріч.

"У мене була зустріч із ним. Довга зустріч. У грудні 2019 року у Франції. Але річ не в тому. Він не людина у сенсі людяності. Не про це. Він як… Знаєте, він просто робить свою роботу. Без емоцій. Знаєте, як убивця. Так. Це просто робота", - заявив Зеленський.

Читайте: Росія затягуватиме війну. Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Він також підкреслив, що Путін під час розмови дуже багато брехав.

"Для мене моя робота - це частина мого життя, я справді люблю Україну, я хочу миру, я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна це війна і його життя", - додав президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) путін володимир (24279) війна в Україні (5211)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
В очі заглядати будеш?
показати весь коментар
12.07.2025 14:21 Відповісти
+9
Казав Станіславський :"Не вірю!"Не вірю Зеленському в його любов до України бо вона вимірювалася в грошах.Тоді ти любив її коли порівнював з жінкою німецьких фільмів для дорослих?Тоді ти любив коли розбитий велосипед виносив на сцену і казав: "Ось,я повертаю вам Україну"? путін вбивця,руки по вуха його в крові не тільки українців.В тебе совість твоя залита українською кров'ю,бо знаючи від західних партнерів про вторгнення ти не готувався до війни.По цій причині швидко кацапи захватили південь,а еліта еліт "Азов" в тому числі з-за твоєї вини був зданий в полон.Відповідальнвсть для тебе наступить і не тільки за це.
показати весь коментар
12.07.2025 14:29 Відповісти
+7
Не лицемірив би вава, балачки від дій дуже відрізняються, а кінцевий результат взагалі мінусовий
показати весь коментар
12.07.2025 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як робот - в нього дороги назад немає - його б як Портнова
показати весь коментар
12.07.2025 14:16 Відповісти
Хрєновєнько двійник відпрацював…
показати весь коментар
12.07.2025 14:17 Відповісти
В очі заглядати будеш?
показати весь коментар
12.07.2025 14:21 Відповісти
Не лицемірив би вава, балачки від дій дуже відрізняються, а кінцевий результат взагалі мінусовий
показати весь коментар
12.07.2025 14:22 Відповісти
показати весь коментар
12.07.2025 14:22 Відповісти
Що, і в Омані збрехав?
показати весь коментар
12.07.2025 14:23 Відповісти
Вбивця може бути інтелектуалом - як Ганнібал Лектор, а може бути скобарьом-гопником, як *****.
показати весь коментар
12.07.2025 14:23 Відповісти
Лектор
Лектер
показати весь коментар
12.07.2025 14:27 Відповісти
Казав Станіславський :"Не вірю!"Не вірю Зеленському в його любов до України бо вона вимірювалася в грошах.Тоді ти любив її коли порівнював з жінкою німецьких фільмів для дорослих?Тоді ти любив коли розбитий велосипед виносив на сцену і казав: "Ось,я повертаю вам Україну"? путін вбивця,руки по вуха його в крові не тільки українців.В тебе совість твоя залита українською кров'ю,бо знаючи від західних партнерів про вторгнення ти не готувався до війни.По цій причині швидко кацапи захватили південь,а еліта еліт "Азов" в тому числі з-за твоєї вини був зданий в полон.Відповідальнвсть для тебе наступить і не тільки за це.
показати весь коментар
12.07.2025 14:29 Відповісти
+++
показати весь коментар
12.07.2025 14:30 Відповісти
Бути успішним актором (успішний це ще не талановитий), як Зе до 2019-го не означає бути успішним управлінцем, чого потребує посада президента. Все це не спростовує здатність ЗЕ любити, бо свою Лєну він любить - це видно. Може, і Україну любить після 24.02.22, але цієї любові замало... Ну толку з того, що тебе любить нездара?
показати весь коментар
12.07.2025 14:52 Відповісти
То коли нам брехав наш валодя криворіжський тоді чи зараз, а по моєму наш також бреше.
показати весь коментар
12.07.2025 14:29 Відповісти
Коли би тобі закачати стільки ботокса, то теж емоцій не було би. До речі це ідея, так легше переносити реакцію на призначення або зняття посадових осіб
показати весь коментар
12.07.2025 14:32 Відповісти
Блазень звинувачує ху#ла у брехні 😂 тепер я бачив все...
Зі свіженького: «Я не Путін. Не буду президентом 30 чи 35 років - повірте мені» /блазень/
показати весь коментар
12.07.2025 14:34 Відповісти
Мені так подобаються,на Цензорі обсираловки Зеленського..
А чи не хочете повернутись в архів ? до Порошенка .один в один.
показати весь коментар
12.07.2025 14:45 Відповісти
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ... .... , найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, з доларом по 25, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував в зараз «хоче, щоб люди пам'ятали цей період часу та поважали його»(с).
показати весь коментар
12.07.2025 14:47 Відповісти
Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, а я йому допомагаю ,не роблячи нікуя для того,щоб йому не давати можливість виконувати роботу вбивці українців...
показати весь коментар
12.07.2025 14:52 Відповісти
А Зеленскій "Хоть поржу!".
показати весь коментар
12.07.2025 14:54 Відповісти
Для кривавого злочинця терориста шлях один куля в лоб, іншого ця паскуда не розуміє.
показати весь коментар
12.07.2025 14:55 Відповісти
Зате чотириразовий ухилянт робить свою роботу як знаний тцкашник. Хтось не сподобався-на фронт.
показати весь коментар
12.07.2025 14:57 Відповісти
чикатило 2
показати весь коментар
12.07.2025 14:58 Відповісти
 
 