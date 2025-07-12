Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует занимать президентское кресло несколько десятков лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм BBC "Зеленский. Его история".

"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей.

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"И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", - добавил глава государства.