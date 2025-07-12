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Новости Зеленский о Путине
1 737 75

Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует занимать президентское кресло несколько десятков лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм BBC "Зеленский. Его история".

"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей.

Также читайте: Путин делает свою работу без эмоций, как убийца, - Зеленский

"И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", - добавил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) путин владимир (31700)


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Топ комментарии
+13
Зарiкалася свиня... 😀
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12.07.2025 15:42 Ответить
+11
Такі заяви насправді дуже поганий сигнал.....
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
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12.07.2025 15:44 Ответить
+8
Всі дії ЗЕскота зводяться до того щоб перетворити українців на подібне кацапам безвольне, позбавлене власно думки і логічного мишлення стадо!
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12.07.2025 15:45 Ответить
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12.07.2025 15:41 Ответить
ЯНЕПУТІН (янелох)- ось з Бігусами та полковниками типу Червінського та його друга , та генералами типу Залужного...розправлюсь й буду 40 - 50 років .
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12.07.2025 16:04 Ответить
40 - 50 років? Президентом чого? Клубу ненависників українців? Бо якщо мова про посаду президента України, то України цьому гімнюку ще років так на 2 - 3 вистачить. Це у кращому випадку.
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12.07.2025 16:11 Ответить
29 ?
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12.07.2025 15:42 Ответить
15
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12.07.2025 15:44 Ответить
З конфіскацією
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12.07.2025 15:55 Ответить
Та ні. Він натякає, що набагато молодший за путіна і буде президентом років 40 - 45.
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12.07.2025 15:45 Ответить
та по віку отриманан посади вони практично однолітки!
***** було 47, коли Єльцин заявив "устал, ухожу". А "нелоху" було 42, сам признавався...
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12.07.2025 16:00 Ответить
29,6
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12.07.2025 15:58 Ответить
37 ..приймаю ставки ..хто більше ?
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12.07.2025 16:08 Ответить
Зарiкалася свиня... 😀
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12.07.2025 15:42 Ответить
піз* иш су* о зелена ...
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12.07.2025 15:43 Ответить
тільки 28? та з таким підходом вже і очолювати не буде що!
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12.07.2025 15:43 Ответить
А який треба підхід?
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12.07.2025 16:04 Ответить
Типові риси кацапа-робить навпаки.Тобі місце на каштані поважнопотужний.Воно навіть сволота провини своєї не відчуває.
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12.07.2025 15:43 Ответить
Місце його на арці дружбинародаффф. От тільки воно ж*дяра, а не кзлмрдосина...
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12.07.2025 15:54 Ответить
Є ще компромісний варіант - варіант Каддафі. Дешево і весело. І цілком заслужено.
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12.07.2025 16:13 Ответить
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12.07.2025 15:44 Ответить
хіба шо перодоз зловиш ,чи дЕрмак прибере ...
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12.07.2025 15:44 Ответить
Інфаркт, інсульт, ракова пухлина, отруєння шашликами або вяленою рибою, угарним газм... В нього навіть стріляти не будуть. Отруять як вагітну гімназистку. В труні буде як живий...
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12.07.2025 15:58 Ответить
Такі заяви насправді дуже поганий сигнал.....
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
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12.07.2025 15:44 Ответить
Так і є.
Всіх обіцянок і не перечислити.
Ось-ось він скаже: "Я вам вже стільки всього наобіцяв, а ви ще не задоволені, невдячні ви люди."
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12.07.2025 15:49 Ответить
Если хоть раз нарушу закон - не перечесть сколько раз
Если найдут моего Свинпрчука - уже сотни и гораздо хуже
....
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12.07.2025 15:56 Ответить
Ты маленькая копия *****. Вот и вся разница.
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12.07.2025 15:44 Ответить
З цим лайном на часі щось робити
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12.07.2025 15:45 Ответить
А шо треба робити?
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12.07.2025 16:06 Ответить
Всі дії ЗЕскота зводяться до того щоб перетворити українців на подібне кацапам безвольне, позбавлене власно думки і логічного мишлення стадо!
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12.07.2025 15:45 Ответить
І, нажаль, він в цьому досягає непоганих результатів.
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12.07.2025 15:51 Ответить
"Досягає", бо кііффф відро з опаришами, яким "не на часі", а не столиця!
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12.07.2025 15:56 Ответить
Україна буде перейменована в Каганат а посада президента в Кагана але на цю посаду претендує завгосп України Єрмак.
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12.07.2025 15:45 Ответить
Ти ВЖЕ не президент. І, що доволі сумно, ти і не був президентом.
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12.07.2025 15:45 Ответить
З деякими шкідливими звичками так довго не живуть, скільки не прокапуйся...
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12.07.2025 15:45 Ответить
2-3 каденції, максимум до кінця 2030-го. Ну може поки війна не закінчиться. Або поки путін не здохне. Ну на крайній випадок поки росія не розвалиться.
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12.07.2025 15:47 Ответить
ти повинен мріяти про покращену камеру, а не президенство... сотні тисяч убитих на твоїй совісті...
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12.07.2025 15:47 Ответить
Я не путін Я не буду президентом 30 років а буду 3 рази по 10 років подумавши добавив Зе
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12.07.2025 15:48 Ответить
Обнадежил, с-ка.🙁
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12.07.2025 15:48 Ответить
Малий гівнюк відверто заздрить ×уйлу.
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12.07.2025 15:49 Ответить
Ти вже сьомий рік,а наробив,натворив,накерував такого що 35 років,а може більше Україна буде видихати.Надоїв ти вже,скоріше би тебе на смітник історії
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12.07.2025 15:50 Ответить
Мерзота...
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12.07.2025 15:50 Ответить
та й хто ж тобi дасть, розiгнався
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12.07.2025 15:51 Ответить
Ти зовсім дурак.Ішак не на другому терміні!!
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12.07.2025 15:54 Ответить
Станьте біля дзеркала...спустіть штани...там ваш дурак
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12.07.2025 15:55 Ответить
Ішак оманський! Яка на хрєн повага до пісюаніста-зрадника? А воно ще й по-містечковому мстиве. Всі ознаки розвитку параної... підозрюю що для суду ми всім світом довго його шукати будемо...
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12.07.2025 15:53 Ответить
Кого, *****?
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12.07.2025 16:09 Ответить
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12.07.2025 15:53 Ответить
))) а от щас повинні дати сигнал "алярм!" для незалежних цензоровських каммєнтаторов.
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12.07.2025 16:11 Ответить
Проклята мерзота виправдовується перед бидлом, що обрала його.
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12.07.2025 15:53 Ответить
Та ти і два сроки не будеш!!!
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12.07.2025 15:54 Ответить
Зеленський копіює усі дії Путіна. Спочатку зробив стовідсоткову цензуру на телебаченні. Зараз намагається знищити усіх хто критикує його владу. Навмисно не допустив незалежну від себе людину на керівника БЕБ, щоб була можливість знищити своїх політичних опонентів і провести після закінчення війни вибори без можливості вибору іншого кандидата крім нього.
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12.07.2025 15:54 Ответить
А яка зараз цензура на телебаченні? Є альтернатива, зараз в інтернеті альтернативного лайна хоч завались. Приклад твій коментар. Тебе ніхто не переслідує, за коментарі?
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12.07.2025 16:12 Ответить
45?
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12.07.2025 15:55 Ответить
Канєшна не будеш. Бо ніхто тобі з Єрмаком це не дасть.
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12.07.2025 15:56 Ответить
"повірте" сказала Оманська Гнида

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12.07.2025 15:57 Ответить
30 років
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12.07.2025 16:00 Ответить
я стільки не проживу
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12.07.2025 16:03 Ответить
я стільки не переживу
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12.07.2025 16:04 Ответить
не говори гоп ,а якщо війна 30 років
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12.07.2025 15:59 Ответить
мене власне не стільки бісить Оманська Гнида (там все було зрозуміло)

як 73% охлос .. чим ця "хоть поржем" біомаса думала .. дно цієї біомаси я не можу осягнути

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12.07.2025 16:00 Ответить
А чому ви вважаєте, що 5% прихильників самі знаєте кого повинні вирішувати долю України та решти українців?
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12.07.2025 16:05 Ответить
ти вже просрочений на сьогодні.
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12.07.2025 16:00 Ответить
Голоси в голові хрипатого:
- Навіщо я збрехав? Адже брехня очевидна!!
- Етадругоє! Тиніпанімаєш!!!
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12.07.2025 16:00 Ответить
Зараз все-одно немає іншої більш достойної альтернативи з урахуванням загальної політичної обстановки в самій Україні та Світі.
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12.07.2025 16:01 Ответить
Сцяння у вічі вкраїнчиків продовжується
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12.07.2025 16:03 Ответить
Іди геть не чиста мерзота
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12.07.2025 16:04 Ответить
Ше чого - ти за ці роки збив таку шайку - лєйку - путлєру ше потрібно повчитись
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12.07.2025 16:04 Ответить
плекаю надію що Оманська Гнида здохне на протязі року
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12.07.2025 16:05 Ответить
Демонструючи мстивість до критиків Зєлєнскій стає небезпечним для своїх поплічників. Вони вже розуміють що він пожертвує і здасть будь кого аби уникнути персональної відповідальності. І це їх реально лякає бо всі хочуть " чтоби у нас всьо било, а нам за ето нічєго нє било"...
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12.07.2025 16:05 Ответить
ясєнпєнтіум. просто ***** 2.0 )) (изи - псюхологі підсвідомого) ))
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12.07.2025 16:08 Ответить
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12.07.2025 16:10 Ответить
Досить і 6 років, щоб потім країна 30 років вигрібала...
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12.07.2025 16:10 Ответить
Ой, дай то Боже!
Але тільки но спробуй підписати капітуляцію перед рашкостаном - можна довго потім ховатись...
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12.07.2025 16:11 Ответить
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12.07.2025 16:13 Ответить
 
 