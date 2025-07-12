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Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует занимать президентское кресло несколько десятков лет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фильм BBC "Зеленский. Его история".
"Я не Путин. Я не буду президентом 30 лет или сколько там, 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", - отметил Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул, что сохранить уважение очень важно для его семьи и для его детей.
"И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и как можно лучше", - добавил глава государства.
Топ комментарии
+13 Шалаш Камишев
показать весь комментарий12.07.2025 15:42 Ответить Ссылка
+11 Oleksii Pilevych #582021
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+8 Лариса Немезида #551154
показать весь комментарий12.07.2025 15:45 Ответить Ссылка
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***** було 47, коли Єльцин заявив "устал, ухожу". А "нелоху" було 42, сам признавався...
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
Всіх обіцянок і не перечислити.
Ось-ось він скаже: "Я вам вже стільки всього наобіцяв, а ви ще не задоволені, невдячні ви люди."
Если найдут моего Свинпрчука - уже сотни и гораздо хуже
....
як 73% охлос .. чим ця "хоть поржем" біомаса думала .. дно цієї біомаси я не можу осягнути
- Навіщо я збрехав? Адже брехня очевидна!!
- Етадругоє! Тиніпанімаєш!!!
Але тільки но спробуй підписати капітуляцію перед рашкостаном - можна довго потім ховатись...