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Я не Путін. Я не буду президентом 30 років, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський не планує обіймати президентське крісло кілька десятків років.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".
"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський.
Президент України також підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та для його дітей.
"І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", - додав глава держави.
Топ коментарі
+41 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар12.07.2025 15:44 Відповісти Посилання
+28 Перехватчик
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+27 Шалаш Камишев
показати весь коментар12.07.2025 15:42 Відповісти Посилання
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***** було 47, коли Єльцин заявив "устал, ухожу". А "нелоху" було 42, сам признавався...
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
Всіх обіцянок і не перечислити.
Ось-ось він скаже: "Я вам вже стільки всього наобіцяв, а ви ще не задоволені, невдячні ви люди."
Если найдут моего Свинпрчука - уже сотни и гораздо хуже
....
як 73% охлос .. чим ця "хоть поржем" біомаса думала .. дно цієї біомаси я не можу осягнути
- Навіщо я збрехав? Адже брехня очевидна!!
- Етадругоє! Тиніпанімаєш!!!
Але тільки но спробуй підписати капітуляцію перед рашкостаном - можна довго потім ховатись...
Щось я небачу щоб він, про його команду я взагалі мовчу, намагалися якось реально покращити добробут наріду. 6 років, це достатній срок щоб вже робити якісь висновки!
Потім скаже як трамп, ізвінітє, нє получілось, але я дуже... дуже старався!...
І де твої обіцянки?
пенсія 4000 грн., і без субсидій, і без доплат, тупо 4000 грн., та 100% оплата за ліки та комуналку.
У сраше мінімальна пенсія 230 доларів, у нас 95 цих же доларів.