Я не Путін. Я не буду президентом 30 років, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не планує обіймати президентське крісло кілька десятків років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та для його дітей.

Також читайте: Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, - Зеленський

"І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", - додав глава держави.