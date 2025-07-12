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Новини Зеленський про Путіна
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Я не Путін. Я не буду президентом 30 років, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не планує обіймати президентське крісло кілька десятків років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фільм BBC "Зеленський. Його історія".

"Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо", - зазначив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та для його дітей.

Також читайте: Путін робить свою роботу без емоцій, як убивця, - Зеленський

"І для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", - додав глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) путін володимир (24279)


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Топ коментарі
+41
Такі заяви насправді дуже поганий сигнал.....
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
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12.07.2025 15:44 Відповісти
+28
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12.07.2025 15:41 Відповісти
+27
Зарiкалася свиня... 😀
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12.07.2025 15:42 Відповісти
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12.07.2025 15:41 Відповісти
ЯНЕПУТІН (янелох)- ось з Бігусами та полковниками типу Червінського та його друга , та генералами типу Залужного...розправлюсь й буду 40 - 50 років .
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12.07.2025 16:04 Відповісти
40 - 50 років? Президентом чого? Клубу ненависників українців? Бо якщо мова про посаду президента України, то України цьому гімнюку ще років так на 2 - 3 вистачить. Це у кращому випадку.
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12.07.2025 16:11 Відповісти
Бувший актор-комік грає в мріях вже диктатора(панравілась) . А мої 40-50 -то метафора до його мрій, але його теж використають як я бігусів.От йому пів-години аплодували у Римі а потім ПРодюсер Єрмак посадив на виїзному конференц-з"їзд СЛУГ ЄРМАКА - САМОГО ЧЕРНИШОВА ..ЗЕкума -корупціонера доведеного судом й судом залишеного на правління в новому уряді ПРодюсера сірого кардинала Єрмака . Ось ще найкращого менеджера українського папки війни Ахмєтова Єрмак посадить послом в США ... І усьо - діло в шляпє. Влада Трампа ненавидить типу Єрмака , Єрмака типу критикують усі ЗМІ у США й Британії, а він присилає послів, й рулить на користь кремлю й собі на збагачення. А Європа мовчить - зараз в неї період НЕНАЧАСІ
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12.07.2025 16:33 Відповісти
яка свиняча мастирка для "нарідного виборця "---я ще років десять,не двадцять !!!!!, пограбую вас,а потім поїду на історичну батьківщину,а ви живіть як захочете
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12.07.2025 16:37 Відповісти
29 ?
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12.07.2025 15:42 Відповісти
15
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12.07.2025 15:44 Відповісти
З конфіскацією
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12.07.2025 15:55 Відповісти
Та ні. Він натякає, що набагато молодший за путіна і буде президентом років 40 - 45.
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12.07.2025 15:45 Відповісти
та по віку отриманан посади вони практично однолітки!
***** було 47, коли Єльцин заявив "устал, ухожу". А "нелоху" було 42, сам признавався...
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12.07.2025 16:00 Відповісти
29,6
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12.07.2025 15:58 Відповісти
37 ..приймаю ставки ..хто більше ?
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12.07.2025 16:08 Відповісти
Зарiкалася свиня... 😀
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12.07.2025 15:42 Відповісти
піз* иш су* о зелена ...
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12.07.2025 15:43 Відповісти
тільки 28? та з таким підходом вже і очолювати не буде що!
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12.07.2025 15:43 Відповісти
Типові риси кацапа-робить навпаки.Тобі місце на каштані поважнопотужний.Воно навіть сволота провини своєї не відчуває.
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12.07.2025 15:43 Відповісти
Місце його на арці дружбинародаффф. От тільки воно ж*дяра, а не кзлмрдосина...
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12.07.2025 15:54 Відповісти
Є ще компромісний варіант - варіант Каддафі. Дешево і весело. І цілком заслужено.
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12.07.2025 16:13 Відповісти
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12.07.2025 15:44 Відповісти
хіба шо перодоз зловиш ,чи дЕрмак прибере ...
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12.07.2025 15:44 Відповісти
Інфаркт, інсульт, ракова пухлина, отруєння шашликами або вяленою рибою, угарним газм... В нього навіть стріляти не будуть. Отруять як вагітну гімназистку. В труні буде як живий...
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12.07.2025 15:58 Відповісти
Такі заяви насправді дуже поганий сигнал.....
Він казав:
"Якщо я не зупиню війну я піду" - не пішов.
"Я за кісло не триматимусь, я на один термін" - тримається за крісло, один термін минув.
"Корупції не буде, корупціонерів перемаджаємо" - не пересаджав.
"Війни не буде, шашликі"......
Й ще багато чого.
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12.07.2025 15:44 Відповісти
Так і є.
Всіх обіцянок і не перечислити.
Ось-ось він скаже: "Я вам вже стільки всього наобіцяв, а ви ще не задоволені, невдячні ви люди."
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12.07.2025 15:49 Відповісти
Если хоть раз нарушу закон - не перечесть сколько раз
Если найдут моего Свинпрчука - уже сотни и гораздо хуже
....
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12.07.2025 15:56 Відповісти
Ты маленькая копия *****. Вот и вся разница.
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12.07.2025 15:44 Відповісти
З цим лайном на часі щось робити
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12.07.2025 15:45 Відповісти
Всі дії ЗЕскота зводяться до того щоб перетворити українців на подібне кацапам безвольне, позбавлене власно думки і логічного мишлення стадо!
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12.07.2025 15:45 Відповісти
І, нажаль, він в цьому досягає непоганих результатів.
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12.07.2025 15:51 Відповісти
"Досягає", бо кііффф відро з опаришами, яким "не на часі", а не столиця!
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12.07.2025 15:56 Відповісти
вся "власна думка " залежить від фінансування
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12.07.2025 16:49 Відповісти
Ти ВЖЕ не президент. І, що доволі сумно, ти і не був президентом.
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12.07.2025 15:45 Відповісти
З деякими шкідливими звичками так довго не живуть, скільки не прокапуйся...
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12.07.2025 15:45 Відповісти
2-3 каденції, максимум до кінця 2030-го. Ну може поки війна не закінчиться. Або поки путін не здохне. Ну на крайній випадок поки росія не розвалиться.
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12.07.2025 15:47 Відповісти
ти повинен мріяти про покращену камеру, а не президенство... сотні тисяч убитих на твоїй совісті...
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12.07.2025 15:47 Відповісти
Ну і за що? Я маю на увазі покращену камеру. Крім того, він фігура не самостійна, а таких до камер не доводять.
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12.07.2025 16:45 Відповісти
Я не путін Я не буду президентом 30 років а буду 3 рази по 10 років подумавши добавив Зе
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12.07.2025 15:48 Відповісти
Обнадежил, с-ка.🙁
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12.07.2025 15:48 Відповісти
Малий гівнюк відверто заздрить ×уйлу.
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12.07.2025 15:49 Відповісти
Ти вже сьомий рік,а наробив,натворив,накерував такого що 35 років,а може більше Україна буде видихати.Надоїв ти вже,скоріше би тебе на смітник історії
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12.07.2025 15:50 Відповісти
Мерзота...
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12.07.2025 15:50 Відповісти
та й хто ж тобi дасть, розiгнався
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12.07.2025 15:51 Відповісти
Ти зовсім дурак.Ішак не на другому терміні!!
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12.07.2025 15:54 Відповісти
Ішак оманський! Яка на хрєн повага до пісюаніста-зрадника? А воно ще й по-містечковому мстиве. Всі ознаки розвитку параної... підозрюю що для суду ми всім світом довго його шукати будемо...
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12.07.2025 15:53 Відповісти
Титул "ішак оманський" належить зєлєнскому, а от ***** "Таврічєскій".
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12.07.2025 16:19 Відповісти
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12.07.2025 15:53 Відповісти
))) а от щас повинні дати сигнал "алярм!" для незалежних цензоровських каммєнтаторов.
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12.07.2025 16:11 Відповісти
Та ти і два сроки не будеш!!!
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12.07.2025 15:54 Відповісти
Зеленський копіює усі дії Путіна. Спочатку зробив стовідсоткову цензуру на телебаченні. Зараз намагається знищити усіх хто критикує його владу. Навмисно не допустив незалежну від себе людину на керівника БЕБ, щоб була можливість знищити своїх політичних опонентів і провести після закінчення війни вибори без можливості вибору іншого кандидата крім нього.
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12.07.2025 15:54 Відповісти
45?
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12.07.2025 15:55 Відповісти
Канєшна не будеш. Бо ніхто тобі з Єрмаком це не дасть.
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12.07.2025 15:56 Відповісти
"повірте" сказала Оманська Гнида

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12.07.2025 15:57 Відповісти
30 років
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12.07.2025 16:00 Відповісти
я стільки не проживу
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12.07.2025 16:03 Відповісти
я стільки не переживу
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12.07.2025 16:04 Відповісти
не говори гоп ,а якщо війна 30 років
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12.07.2025 15:59 Відповісти
мене власне не стільки бісить Оманська Гнида (там все було зрозуміло)

як 73% охлос .. чим ця "хоть поржем" біомаса думала .. дно цієї біомаси я не можу осягнути

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12.07.2025 16:00 Відповісти
ти вже просрочений на сьогодні.
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12.07.2025 16:00 Відповісти
Голоси в голові хрипатого:
- Навіщо я збрехав? Адже брехня очевидна!!
- Етадругоє! Тиніпанімаєш!!!
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12.07.2025 16:00 Відповісти
Зараз все-одно немає іншої більш достойної альтернативи з урахуванням загальної політичної обстановки в самій Україні та Світі.
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12.07.2025 16:01 Відповісти
Сцяння у вічі вкраїнчиків продовжується
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12.07.2025 16:03 Відповісти
Іди геть не чиста мерзота
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12.07.2025 16:04 Відповісти
Ше чого - ти за ці роки збив таку шайку - лєйку - путлєру ше потрібно повчитись
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12.07.2025 16:04 Відповісти
плекаю надію що Оманська Гнида здохне на протязі року
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12.07.2025 16:05 Відповісти
Демонструючи мстивість до критиків Зєлєнскій стає небезпечним для своїх поплічників. Вони вже розуміють що він пожертвує і здасть будь кого аби уникнути персональної відповідальності. І це їх реально лякає бо всі хочуть " чтоби у нас всьо било, а нам за ето нічєго нє било"...
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12.07.2025 16:05 Відповісти
ясєнпєнтіум. просто ***** 2.0 )) (изи - псюхологі підсвідомого) ))
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12.07.2025 16:08 Відповісти
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12.07.2025 16:10 Відповісти
Досить і 6 років, щоб потім країна 30 років вигрібала...
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12.07.2025 16:10 Відповісти
Ой, дай то Боже!
Але тільки но спробуй підписати капітуляцію перед рашкостаном - можна довго потім ховатись...
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12.07.2025 16:11 Відповісти
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12.07.2025 16:13 Відповісти
ПИЗ@ДУЙ У РОСТОВ, ГАНДОН КОЛОМОЙСЬКИЙ!!! Ти вже всіх заї@ав!
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12.07.2025 16:14 Відповісти
пора проводить президентские выборы, я не хочу видеть зеленского президентом
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12.07.2025 16:14 Відповісти
Шибениця чекає,віслюк.
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12.07.2025 16:15 Відповісти
«Я не Пу..ін, але теж диктатор.» - це треба та розміти.
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12.07.2025 16:18 Відповісти
Та не 30 в тільки десять років, зате найкраде як мабуть десять Януковичів.
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12.07.2025 16:19 Відповісти
Єгіпєтська казнь.
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12.07.2025 16:23 Відповісти
Але ти дуже б цього хотів...
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12.07.2025 16:37 Відповісти
Не було,не має і не буде в мене поваги до Ось цього зеленого лайна.
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12.07.2025 16:39 Відповісти
Відповідальність за рашиський геноцид проти українського народу і на твоїй совісті.
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12.07.2025 16:40 Відповісти
Поняття "найкраще" у кожного своє, це мені нагадує мем "Очікування і реальність"
Щось я небачу щоб він, про його команду я взагалі мовчу, намагалися якось реально покращити добробут наріду. 6 років, це достатній срок щоб вже робити якісь висновки!
Потім скаже як трамп, ізвінітє, нє получілось, але я дуже... дуже старався!...
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12.07.2025 16:45 Відповісти
Лукашенко теж не путін.
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12.07.2025 16:45 Відповісти
Вали вже
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12.07.2025 16:46 Відповісти
**** ти Зеблан, Порошенко за пенсіонерів лаяв, а зараз пенсіонери живуть гірше ніж за Порошенка.
І де твої обіцянки?
пенсія 4000 грн., і без субсидій, і без доплат, тупо 4000 грн., та 100% оплата за ліки та комуналку.
У сраше мінімальна пенсія 230 доларів, у нас 95 цих же доларів.
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12.07.2025 16:46 Відповісти
Як це не цинічно, але "завдяки" війни, розв'язаної пуйлом, ця особа ще є президентом і буде тримати цю посаду як воша кожуха.
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12.07.2025 16:50 Відповісти
*****, до речі, теж саме говорив, бульбапюрер теж, да і взагалі таке спочатку говорять усі майбутні диктатори щоб ще продовжити час обману лохторату, а потім коли все буде міцно в одних руках, коли його влада забронзавіє, вже пох на людей, на те як ти виглядаєш для демократичного Світу і шляху назад вже нема, бо параноя за темними справами йде завжди.
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12.07.2025 16:59 Відповісти
 
 