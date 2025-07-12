От симуляторов дронов до средств домедицинской помощи: утвержден новый перечень оборудования для предмета "Защита Украины", - МОН
Утвержден обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания предмета "Защита Украины" в учреждениях общего среднего образования.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в перечень вошли:
- симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами,
- интерактивные лазерные стрелковые тренажеры,
- планшеты для обучения, современное мультимедийное оборудование.
Также предусмотрены манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.
Среди средств защиты - обновленные каски и бронежилеты, противогазы с сертификатами качества, средства химической защиты.
Среди технических средств - дроны для практического обучения, радиостанции для изучения основ связи и элементы тренажерной трассы.
Как отмечают в министерстве, обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях.
Также в МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году. Вместо формальной муштры ученики теперь проходят интенсивные 6-8-часовые практические тренинги раз в месяц в специально оборудованных центрах. Программа охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации и действия в чрезвычайных ситуациях.
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