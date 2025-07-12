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Новини Предмет Захист України в школі
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Від симуляторів дронів до засобів домедичної допомоги: Затверджено новий перелік обладнання для предмета "Захист України", - МОН

Предмет Захист України

Затверджено оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, до переліку увійшли:

  • симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами,
  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,
  • планшети для навчання сучасне мультимедійне обладнання.

Також передбачено манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

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Серед засобів захисту - оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту.

Серед технічних засобів - дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв'язку та елементи тренажерної траси.

Як наголошують у міністерстві, оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.

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Також у МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6–8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.

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не даремно я взяв собі п'яту соньку
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12.07.2025 17:47 Відповісти
Сподіваємося, що тепер, шмигаль з умеровим та їх численне оточення, вивільнять ВОЛОНТЕРІВ, від їх щоденної роботи на передовій??
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12.07.2025 18:32 Відповісти
 
 