Від симуляторів дронів до засобів домедичної допомоги: Затверджено новий перелік обладнання для предмета "Захист України", - МОН
Затверджено оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.
Так, до переліку увійшли:
- симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами,
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,
- планшети для навчання сучасне мультимедійне обладнання.
Також передбачено манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.
Серед засобів захисту - оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту.
Серед технічних засобів - дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв'язку та елементи тренажерної траси.
Як наголошують у міністерстві, оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.
Також у МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6–8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.
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