Від симуляторів дронів до засобів домедичної допомоги: Затверджено новий перелік обладнання для предмета "Захист України", - МОН

Затверджено оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, до переліку увійшли:

симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами,

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери,

планшети для навчання сучасне мультимедійне обладнання.

Також передбачено манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

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Серед засобів захисту - оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту.

Серед технічних засобів - дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв'язку та елементи тренажерної траси.

Як наголошують у міністерстві, оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.

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Також у МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6–8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.