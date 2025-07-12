Зеленский обсудил с Умеровым производство дронов и необходимость "позитивной динамики в отношениях с США"
В субботу, 12 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое - контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию. В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты - расширяем географию такой поддержки", - рассказал президент.
Кроме этого, во время совещания речь шла об изменениях в государственных институтах.
"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.
Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.
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Це про виробництво у Гані? Надпутужно.
Пора, мабуть, і орден їй, Указ підписати??
"Любов і голуби""Клован, ларьочник і дрони"
Нагуя???
ну почему же, они это только и делают, результат очевиден
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w