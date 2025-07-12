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Новости Производство дронов Замена посла Украины в США
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Зеленский обсудил с Умеровым производство дронов и необходимость "позитивной динамики в отношениях с США"

Зеленский, Умеров

В субботу, 12 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию. В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты - расширяем географию такой поддержки", - рассказал президент.

Кроме этого, во время совещания речь шла об изменениях в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Читайте также: Смена посла Украины в США будет. Умеров может стать ключевым кандидатом, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) Умеров Рустем (608)


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Топ комментарии
+8
Обкурений ішак - ганьба для держави та її народу.
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12.07.2025 20:25 Ответить
+8
Умєров тиждень не може дозвонитися Хегсету... теж мені знайшов спеціаліста по відносинах зі США. Два нікчеми.
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12.07.2025 20:31 Ответить
+7
Відправляй вже цього хитрого татарчука до родичів в США. Діти не повинні рости без батька!!!
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12.07.2025 20:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Відправляй вже цього хитрого татарчука до родичів в США. Діти не повинні рости без батька!!!
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12.07.2025 20:23 Ответить
Вряд ли он станет послом. Скоро в эфире мировых СМИ освещение процесса по закупкам Rochel Senator через USAID
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12.07.2025 20:35 Ответить
У Ермака спроси про "позитивную динамику" в отношениях с США...
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12.07.2025 20:24 Ответить
окуєнно велика проведена робота двома державними діячами...
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12.07.2025 20:25 Ответить
Послом в Гану, там много позитивной динамики и шагов в управлении... Не судьба.
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12.07.2025 20:25 Ответить
Обкурений ішак - ганьба для держави та її народу.
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12.07.2025 20:25 Ответить
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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12.07.2025 20:42 Ответить
Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту - розширюємо географію такої підтримки Джерело: https://censor.net/ua/n3562949

Це про виробництво у Гані? Надпутужно.
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12.07.2025 20:28 Ответить
Якби ти знав, скільки в Гані роблять капців з автомобільних шин, то так би не казав.
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12.07.2025 20:38 Ответить
+++
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12.07.2025 20:44 Ответить
Я ще знаю, скільки в Секторі Газа роблять ракет з водогінних труб. Пора з ними співпрацювати щодо виробництва ракет.
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12.07.2025 20:59 Ответить
Хоть би, зеленський, та не забув, про оту «послицю», в Болгарії ??
Пора, мабуть, і орден їй, Указ підписати??
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12.07.2025 20:28 Ответить
Він не памятає,кожен день нові тексти.
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12.07.2025 20:29 Ответить
"Любов і голуби" "Клован, ларьочник і дрони"
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12.07.2025 20:30 Ответить
Умєров тиждень не може дозвонитися Хегсету... теж мені знайшов спеціаліста по відносинах зі США. Два нікчеми.
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12.07.2025 20:31 Ответить
Гнида набирає собі чимраз більше негативу до часу прийде "П-А"
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12.07.2025 20:35 Ответить
Зеленський обговорив з Умєровим виробництво дронів

Нагуя???
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12.07.2025 20:37 Ответить
Дайте їм трохи часу, вони усе порішають
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12.07.2025 20:38 Ответить
вже ніхто і не згадає що це менеджер ахмєтова, а тут вже "видатний діяч" без якого відносини з Америкою під загрозлюою... отак от манкурти створюють псевдоісторію
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12.07.2025 20:38 Ответить
кількість жирів у маслі не обговорили , гниди ригоАнальні ?
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12.07.2025 20:46 Ответить
Коли демобілізація, падлюки?
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12.07.2025 20:57 Ответить
Нафіга дрони, коли дроноводів нема?
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12.07.2025 20:58 Ответить
"кількість жирів у маслі не обговорили"

ну почему же, они это только и делают, результат очевиден
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12.07.2025 20:57 Ответить
ознаки ЕПОХИ Єрмакодипломатичних призначень - МЕГАКУЛЬТОВИЙ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДО ВЛАДИ КОРУПЦІОНЕР - Залужний нє в счьот ,А тут ще й кращий з менеджерІВ Ахмєтки невїзного до США - Умєров забезпечить йому , як мінімум золоту картку Трампа , Єрмаку теж … його зараз тіпа шпиняють у Білому Домі але на картку розкрутять точно , добрий ділл …
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12.07.2025 20:58 Ответить
Умеров виглядає максимально погано для першого знайомства, гірше міг би тільки Стефанчук. Кажуть що посол то лице Держави за кордоном. Ну от де українці, українки, фахові дипломати, аристократи духа, авторитети нації ? Навіщо нам в США хтось пузатий, крючконосий, з поганою англійською, без дипломатичного досвіду, з провалами на попередньому місці роботи( послухай шахеди за вікном), з конфліктом інтересів( сім'я живе в Штатах) і тд ? Чому взагалі стаються такі казкові призначення? Невже ті, хто призначає таких супер менеджерів чекає чогось окрім провалів? Замість - коліном під зад, призначемо його ще на надважливий напрямок - хай завалить роботу там. Маячня якась.
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12.07.2025 21:06 Ответить
Це незрозуміло виглядає для тих,хто думає,що в Омані ішак не пообіцяв ***** Україну і Оман взагалі вигадка порохоботів
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12.07.2025 21:11 Ответить
***** Україну пообіцяв ще коломойський...Коломойский продает Украину Путину за 100 млрд долларов
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
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12.07.2025 21:27 Ответить
Два неука які абсолютно далекі від розумінь військової справи ,до речі так званий міністр оборони замішаний в корупційних скандалах зі зникнення близько мільярда доларів на закупівлях бп. Тепер його пропонують послом в найвпливовішу країну світу США.
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12.07.2025 21:24 Ответить
Міністр оборони - дипломат - дрони буде на колінах збиради - в перервах між прийомами?
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12.07.2025 21:26 Ответить
Два ******** від безкарності вилупка, у яких і батьки і діти і статки давно за кордоном, розіграли чергову сценку з офісно-преZEдентського кварталу для "мудрова наріда", який 24/7 сидить під обстрілами та 365 днів за рік перепливає Тису на матраці за 15000 баксів, щоб його не бусифікували.
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12.07.2025 21:27 Ответить
А правда Шо Штати домовилися з пинею провести у нас перевибори, бо пыня рiзко запропонував зупинити стрiлягину та iхати в четвер до Турцii на перемовини, тому й не подовжено вiйськовий стан, та не пiдписано наказ про мобiлiзацiю?
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12.07.2025 21:29 Ответить
 
 