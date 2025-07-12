Зеленский обсудил с Умеровым производство дронов и необходимость "позитивной динамики в отношениях с США"

В субботу, 12 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - контрактирование и производство дронов. Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию. В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты - расширяем географию такой поддержки", - рассказал президент.

Кроме этого, во время совещания речь шла об изменениях в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.

Ранее "Суспільне" со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский рассматривает действующего министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

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