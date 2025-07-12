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Новини Виробництво дронів Зміна посла України у США
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Зеленський обговорив з Умєровим виробництво дронів та необхідність "позитивної динаміки у відносинах з США"

Зеленський, Умєров

У суботу, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєров.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", - розповів президент.

Окрім цього, під час наради йшлося про зміни в державних інституціях.

"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.

Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Читайте також: Зміна посла України в США буде. Умєров може стати ключовим кандидатом, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) Умєров Рустем (692)


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Топ коментарі
+10
Обкурений ішак - ганьба для держави та її народу.
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12.07.2025 20:25 Відповісти
+9
Умєров тиждень не може дозвонитися Хегсету... теж мені знайшов спеціаліста по відносинах зі США. Два нікчеми.
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12.07.2025 20:31 Відповісти
+8
Відправляй вже цього хитрого татарчука до родичів в США. Діти не повинні рости без батька!!!
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12.07.2025 20:23 Відповісти
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Відправляй вже цього хитрого татарчука до родичів в США. Діти не повинні рости без батька!!!
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12.07.2025 20:23 Відповісти
Вряд ли он станет послом. Скоро в эфире мировых СМИ освещение процесса по закупкам Rochel Senator через USAID
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12.07.2025 20:35 Відповісти
У Ермака спроси про "позитивную динамику" в отношениях с США...
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12.07.2025 20:24 Відповісти
окуєнно велика проведена робота двома державними діячами...
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12.07.2025 20:25 Відповісти
Послом в Гану, там много позитивной динамики и шагов в управлении... Не судьба.
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12.07.2025 20:25 Відповісти
Обкурений ішак - ганьба для держави та її народу.
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12.07.2025 20:25 Відповісти
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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12.07.2025 20:42 Відповісти
Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту - розширюємо географію такої підтримки Джерело: https://censor.net/ua/n3562949

Це про виробництво у Гані? Надпутужно.
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12.07.2025 20:28 Відповісти
Якби ти знав, скільки в Гані роблять капців з автомобільних шин, то так би не казав.
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12.07.2025 20:38 Відповісти
+++
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12.07.2025 20:44 Відповісти
Я ще знаю, скільки в Секторі Газа роблять ракет з водогінних труб. Пора з ними співпрацювати щодо виробництва ракет.
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12.07.2025 20:59 Відповісти
Хоть би, зеленський, та не забув, про оту «послицю», в Болгарії ??
Пора, мабуть, і орден їй, Указ підписати??
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12.07.2025 20:28 Відповісти
Він не памятає,кожен день нові тексти.
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12.07.2025 20:29 Відповісти
"Любов і голуби" "Клован, ларьочник і дрони"
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12.07.2025 20:30 Відповісти
Умєров тиждень не може дозвонитися Хегсету... теж мені знайшов спеціаліста по відносинах зі США. Два нікчеми.
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12.07.2025 20:31 Відповісти
Гнида набирає собі чимраз більше негативу до часу прийде "П-А"
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12.07.2025 20:35 Відповісти
Зеленський обговорив з Умєровим виробництво дронів

Нагуя???
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12.07.2025 20:37 Відповісти
Дайте їм трохи часу, вони усе порішають
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12.07.2025 20:38 Відповісти
вже ніхто і не згадає що це менеджер ахмєтова, а тут вже "видатний діяч" без якого відносини з Америкою під загрозлюою... отак от манкурти створюють псевдоісторію
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12.07.2025 20:38 Відповісти
кількість жирів у маслі не обговорили , гниди ригоАнальні ?
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12.07.2025 20:46 Відповісти
Коли демобілізація, падлюки?
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12.07.2025 20:57 Відповісти
Нафіга дрони, коли дроноводів нема?
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12.07.2025 20:58 Відповісти
"кількість жирів у маслі не обговорили"

ну почему же, они это только и делают, результат очевиден
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12.07.2025 20:57 Відповісти
ознаки ЕПОХИ Єрмакодипломатичних призначень - МЕГАКУЛЬТОВИЙ ПРИБЛИЖЕНИЙ ДО ВЛАДИ КОРУПЦІОНЕР - Залужний нє в счьот ,А тут ще й кращий з менеджерІВ Ахмєтки невїзного до США - Умєров забезпечить йому , як мінімум золоту картку Трампа , Єрмаку теж … його зараз тіпа шпиняють у Білому Домі але на картку розкрутять точно , добрий ділл …
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12.07.2025 20:58 Відповісти
Умеров виглядає максимально погано для першого знайомства, гірше міг би тільки Стефанчук. Кажуть що посол то лице Держави за кордоном. Ну от де українці, українки, фахові дипломати, аристократи духа, авторитети нації ? Навіщо нам в США хтось пузатий, крючконосий, з поганою англійською, без дипломатичного досвіду, з провалами на попередньому місці роботи( послухай шахеди за вікном), з конфліктом інтересів( сім'я живе в Штатах) і тд ? Чому взагалі стаються такі казкові призначення? Невже ті, хто призначає таких супер менеджерів чекає чогось окрім провалів? Замість - коліном під зад, призначемо його ще на надважливий напрямок - хай завалить роботу там. Маячня якась.
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12.07.2025 21:06 Відповісти
Це незрозуміло виглядає для тих,хто думає,що в Омані ішак не пообіцяв ***** Україну і Оман взагалі вигадка порохоботів
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12.07.2025 21:11 Відповісти
***** Україну пообіцяв ще коломойський...Коломойский продает Украину Путину за 100 млрд долларов
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
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12.07.2025 21:27 Відповісти
Два неука які абсолютно далекі від розумінь військової справи ,до речі так званий міністр оборони замішаний в корупційних скандалах зі зникнення близько мільярда доларів на закупівлях бп. Тепер його пропонують послом в найвпливовішу країну світу США.
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12.07.2025 21:24 Відповісти
Міністр оборони - дипломат - дрони буде на колінах збиради - в перервах між прийомами?
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12.07.2025 21:26 Відповісти
Два ******** від безкарності вилупка, у яких і батьки і діти і статки давно за кордоном, розіграли чергову сценку з офісно-преZEдентського кварталу для "мудрова наріда", який 24/7 сидить під обстрілами та 365 днів за рік перепливає Тису на матраці за 15000 баксів, щоб його не бусифікували.
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12.07.2025 21:27 Відповісти
А правда Шо Штати домовилися з пинею провести у нас перевибори, бо пыня рiзко запропонував зупинити стрiлянину та iхати в четвер до Турцii, на перемовини, тому й не подовжено вiйськовий стан, та не пiдписано наказ про мобiлiзацiю?
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12.07.2025 21:32 Відповісти
 
 