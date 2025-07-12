Зеленський обговорив з Умєровим виробництво дронів та необхідність "позитивної динаміки у відносинах з США"
У суботу, 12 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєров.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Перше – контрактування та виробництво дронів. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", - розповів президент.
Окрім цього, під час наради йшлося про зміни в державних інституціях.
"Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що новим послом у США замість чинної Оксани Маркарової можуть призначити міністра оборони Рустема Умєрова. Це спричинить серйозні перестановки в Кабміні.
Раніше "Суспільне" з посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський розглядає чинного міністра оборони Рустема Умєрова як головного та наразі єдиного кандидата на посаду посла України у США.
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Це про виробництво у Гані? Надпутужно.
Пора, мабуть, і орден їй, Указ підписати??
"Любов і голуби""Клован, ларьочник і дрони"
Нагуя???
ну почему же, они это только и делают, результат очевиден
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w