Пентагон расспрашивает союзников, что они будут делать в случае войны между США и Китаем из-за Тайваня, - FT

Пентагон призывает Японию и Австралию объяснить, какую роль они будут играть в случае возможной войны между США и Китаем, если Пекин совершит нападение на Тайвань.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на пять проинформированных собеседников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в течение последних месяцев поднимал этот вопрос на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии.

Проинформированный чиновник оборонного ведомства США отказался комментировать новость, но отметил, что темой переговоров Колби с союзниками была "активизация и ускорение усилий по усилению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".

Кроме этого, он отметил, что Штаты стремятся предотвратить войну путем создания надежного механизма сдерживания.

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"Это требует силы, но это простой факт, что наши союзники также должны внести свой вклад. Мы не стремимся к войне. Мы также не стремимся доминировать над самим Китаем. Мы обеспечиваем, чтобы Соединенные Штаты и их союзники имели военную силу для обеспечения дипломатии и обеспечения мира", - сказал чиновник Министерства обороны США.

Оборонное ведомство Японии в ответ заявило, что им сложно отвечать на гипотетические вопросы о потенциальном конфликте вокруг Тайваня. В министерстве отметили, что любое реагирование будет происходить "на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и национальным законодательством".

Посольство Австралии в США не стало давать комментариев по этой теме.

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