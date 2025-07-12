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Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
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Пентагон расспрашивает союзников, что они будут делать в случае войны между США и Китаем из-за Тайваня, - FT

США интересуются, как будут действовать союзники в случае войны с Китаем

Пентагон призывает Японию и Австралию объяснить, какую роль они будут играть в случае возможной войны между США и Китаем, если Пекин совершит нападение на Тайвань.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на пять проинформированных собеседников, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в течение последних месяцев поднимал этот вопрос на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии.

Проинформированный чиновник оборонного ведомства США отказался комментировать новость, но отметил, что темой переговоров Колби с союзниками была "активизация и ускорение усилий по усилению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".

Кроме этого, он отметил, что Штаты стремятся предотвратить войну путем создания надежного механизма сдерживания.

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"Это требует силы, но это простой факт, что наши союзники также должны внести свой вклад. Мы не стремимся к войне. Мы также не стремимся доминировать над самим Китаем. Мы обеспечиваем, чтобы Соединенные Штаты и их союзники имели военную силу для обеспечения дипломатии и обеспечения мира", - сказал чиновник Министерства обороны США.

Оборонное ведомство Японии в ответ заявило, что им сложно отвечать на гипотетические вопросы о потенциальном конфликте вокруг Тайваня. В министерстве отметили, что любое реагирование будет происходить "на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и национальным законодательством".

Посольство Австралии в США не стало давать комментариев по этой теме.

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Автор: 

Китай (3086) США (27467) Тайвань (120)


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Топ комментарии
+15
що там запитувати , буде велика занепокоїність та безмежна стурбованість союзників
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12.07.2025 21:53 Ответить
+8
проявимо глібоку стурбованність
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12.07.2025 21:53 Ответить
+4
що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань

А що не ясно? "Союзники" будуть крутити дупами, називати Сі гарним хлопцем, другом і професіоналом... І давити на Тайвань - бо якого хріна він пручається...

Карма повертається, як бумеранг...
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12.07.2025 21:56 Ответить
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проявимо глібоку стурбованність
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12.07.2025 21:53 Ответить
що там запитувати , буде велика занепокоїність та безмежна стурбованість союзників
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12.07.2025 21:53 Ответить
Японія буде за непотопляємий есмінець а Австралія - військовий хаб
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12.07.2025 21:55 Ответить
А чи буде Японія та Австралія воювати замість США? Це ж ваш регіон, самі і воюйте. Білий гаспадін Трамп воювать не буде, йому ще з Канадою та за Гренландію воювати. Ви там самі. А ми вам Келлога пришльом.
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12.07.2025 21:55 Ответить
що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань

А що не ясно? "Союзники" будуть крутити дупами, називати Сі гарним хлопцем, другом і професіоналом... І давити на Тайвань - бо якого хріна він пручається...

Карма повертається, як бумеранг...
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12.07.2025 21:56 Ответить
Каждые две недели обещать, что ответят через две недели... а там как пойдет.
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12.07.2025 21:56 Ответить
не здивуюсь, якщо виявиться, що елбрідж колбі - той самий кріт, якого всі шукають по пентагону.

ця гнидота - не типовий трампіст. Вони зазвичай тупі, передбачувані і сцють доводити до кінця свої ідеї.

А це падло (яке формально і зупинило допомогу Україні) , цей колбі здається матьорий шулер , яке хоче довести америку до ручки, і навіть ніби виходить.
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12.07.2025 22:00 Ответить
Почнемо з того, що Тайвань не повинен починати війну проти Китаю).
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12.07.2025 22:05 Ответить
трампонова прокладка потікла
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12.07.2025 22:07 Ответить
Будуть один в один як США по відношенню до свого союзника України
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12.07.2025 22:08 Ответить
Возможен вариант: Япония вышлет бронежилеты и каски, Австралия( при условии, что Тайвань устоит) после войны пришлет силы сдерживания( пару батальонов, возможно даже роту танков). Времена сейчас такие, прагматичные...
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12.07.2025 22:11 Ответить
В першу чергу Вашингтону треба було спитати у расіе, що вона буде робити в такому разі, як союзник ?!
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12.07.2025 22:13 Ответить
Дадут Китаю 2 недели, а там видно будет
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12.07.2025 22:19 Ответить
Спочатку союзники десь півроку будуть з'ясовувати, хто хоче миру - Кєтай чи Тайвань, і чи є у Тайваня карти.
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12.07.2025 22:21 Ответить
Спочатку союзники будуть зʼясовувати, ЩО є "Кєтай". І що за нах твориться у США з 1971-го року, коли Республіку Китай просто так взяли і викинули з ООН, а невдовзі прийняли такий собі One China policy (чи як він там у них називається), у формулюванні якої виявили таку тігібкость, якій сам Тігіпко позаздрив би.
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12.07.2025 22:29 Ответить
могут еще штатам пошлины поднять, как союзник союзнику
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12.07.2025 22:23 Ответить
Відповідь проста-заб*ють хер як і америкоси це зробили.
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12.07.2025 22:28 Ответить
Вони будуть глибоко стурбовані
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12.07.2025 22:29 Ответить
Піднімуть мито для Штатів та скажуть, що це не їх війна.
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12.07.2025 22:32 Ответить
Китай має ЯО. Австралія та Японія не мають ЯО та зобовязань захищати Тайвань. США кидають союзників завжди і тому рішення про допомогу США в цій справі будуть прийматися ситуативно. Брати на себе зобовязання США навряд чи хто захоче. Особливо після введення тарифів Трампа...
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12.07.2025 22:33 Ответить
Забить длинный и толстый,как пиндосия на Украину
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12.07.2025 22:36 Ответить
Пентагон приколюється.

Якщо Пекін здійснить напад на Тайвань, то і США не захоче воювати.
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12.07.2025 22:39 Ответить
Наиболее вероятный вариант: даже сами США не станут воевать, придется Тайваню отбиваться самому.
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12.07.2025 22:45 Ответить
Це ті союзники яким ви дулі крутите та мита вводите від балди?
Якщо вони навіть погодяться воювать то мають знати що першими з фронту злиняють саме СШП...
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12.07.2025 22:46 Ответить
так дійсно ті союзники яким трампон з серпня влупить +30% мит, і ті союзники яким ****** грозяться у разі чого відімкнути електроніку на ф -35 тих.
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12.07.2025 23:04 Ответить
Агресивно накинулись на:Мексику, Канаду і ЄС в особі Данії.
Нахер послали всі документи які підписували.
Ой! А щож будуть робити союзники в разі нападу Китаю.
Та хай хоч весь флот перетоплять ваш.
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12.07.2025 22:47 Ответить
Цікаво послухати думку орбаноїдної жаби та недостреленого фіцо.
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12.07.2025 23:01 Ответить
 
 