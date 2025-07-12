Пентагон розпитує союзників, що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань - FT

Пентагон закликає Японію та Австралію пояснити, яку роль вони відіграватимуть у разі можливої війни між США та Китаєм, якщо Пекін здійснить напад на Тайвань.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на п’ять проінформованих співрозмовників, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, заступник глави Пентагону з політичних питань Елбрідж Колбі впродовж останніх місяців порушував це питання на зустрічах з представниками оборонних відомств Японії та Австралії.

Проінформований чиновник оборонного відомства США відмовився коментувати новину, але зауважив, що темою переговорів Колбі з союзниками була "активізація та прискорення зусиль щодо посилення стримування збалансованим та справедливим чином".

Окрім цього, він наголосив, що Штати прагнуть запобігти війні шляхом створення надійного механізму стримування.

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"Це вимагає сили, але це простий факт, що наші союзники також повинні зробити свій внесок. Ми не прагнемо війни. Ми також не прагнемо домінувати над самим Китаєм. Ми забезпечуємо, щоб Сполучені Штати та їхні союзники мали військову силу для забезпечення дипломатії та гарантування миру",- сказав посадовець Міністерство оборони США.

Оборонне відомство Японії у відповідь заявило, що їм складно відповідати на гіпотетичні питання про потенційний конфлікт навколо Тайваню. У міністерстві зазначили, що будь-яке реагування відбуватиметься "на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та національного законодавства".

Посольство Австралії в США не стало давати коментарів по цій темі.

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