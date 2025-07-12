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Новини Загроза нападу Китаю на Тайвань
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Пентагон розпитує союзників, що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань - FT

США цікавляться, як діятимуть союзники у разі війни з Китаєм

Пентагон закликає Японію та Австралію пояснити, яку роль вони відіграватимуть у разі можливої війни між США та Китаєм, якщо Пекін здійснить напад на Тайвань.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на п’ять проінформованих співрозмовників, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників, заступник глави Пентагону з політичних питань Елбрідж Колбі впродовж останніх місяців порушував це питання на зустрічах з представниками оборонних відомств Японії та Австралії.

Проінформований чиновник оборонного відомства США відмовився коментувати новину, але зауважив, що темою переговорів Колбі з союзниками була "активізація та прискорення зусиль щодо посилення стримування збалансованим та справедливим чином".

Окрім цього, він наголосив, що Штати прагнуть запобігти війні шляхом створення надійного механізму стримування.

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"Це вимагає сили, але це простий факт, що наші союзники також повинні зробити свій внесок. Ми не прагнемо війни. Ми також не прагнемо домінувати над самим Китаєм. Ми забезпечуємо, щоб Сполучені Штати та їхні союзники мали військову силу для забезпечення дипломатії та гарантування миру",- сказав посадовець Міністерство оборони США.

Оборонне відомство Японії у відповідь заявило, що  їм складно відповідати на гіпотетичні питання про потенційний конфлікт навколо Тайваню. У міністерстві зазначили, що будь-яке реагування відбуватиметься "на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та національного законодавства".

Посольство Австралії в США не стало давати коментарів по цій темі.

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Автор: 

Китай (4760) США (23763) Тайвань (188)


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Топ коментарі
+10
що там запитувати , буде велика занепокоїність та безмежна стурбованість союзників
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12.07.2025 21:53 Відповісти
+6
проявимо глібоку стурбованність
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12.07.2025 21:53 Відповісти
+3
що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань

А що не ясно? "Союзники" будуть крутити дупами, називати Сі гарним хлопцем, другом і професіоналом... І давити на Тайвань - бо якого хріна він пручається...

Карма повертається, як бумеранг...
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12.07.2025 21:56 Відповісти
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проявимо глібоку стурбованність
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12.07.2025 21:53 Відповісти
що там запитувати , буде велика занепокоїність та безмежна стурбованість союзників
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12.07.2025 21:53 Відповісти
Японія буде за непотопляємий есмінець а Австралія - військовий хаб
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12.07.2025 21:55 Відповісти
А чи буде Японія та Австралія воювати замість США? Це ж ваш регіон, самі і воюйте. Білий гаспадін Трамп воювать не буде, йому ще з Канадою та за Гренландію воювати. Ви там самі. А ми вам Келлога пришльом.
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12.07.2025 21:55 Відповісти
що вони робитимуть в разі війни між США й Китаєм через Тайвань

А що не ясно? "Союзники" будуть крутити дупами, називати Сі гарним хлопцем, другом і професіоналом... І давити на Тайвань - бо якого хріна він пручається...

Карма повертається, як бумеранг...
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12.07.2025 21:56 Відповісти
Каждые две недели обещать, что ответят через две недели... а там как пойдет.
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12.07.2025 21:56 Відповісти
не здивуюсь, якщо виявиться, що елбрідж колбі - той самий кріт, якого всі шукають по пентагону.

ця гнидота - не типовий трампіст. Вони зазвичай тупі, передбачувані і сцють доводити до кінця свої ідеї.

А це падло (яке формально і зупинило допомогу Україні) , цей колбі здається матьорий шулер , яке хоче довести америку до ручки, і навіть ніби виходить.
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12.07.2025 22:00 Відповісти
Почнемо з того, що Тайвань не повинен починати війну проти Китаю).
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12.07.2025 22:05 Відповісти
трампонова прокладка потікла
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12.07.2025 22:07 Відповісти
Будуть один в один як США по відношенню до свого союзника України
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12.07.2025 22:08 Відповісти
Возможен вариант: Япония вышлет бронежилеты и каски, Австралия( при условии, что Тайвань устоит) после войны пришлет силы сдерживания( пару батальонов, возможно даже роту танков). Времена сейчас такие, прагматичные...
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12.07.2025 22:11 Відповісти
В першу чергу Вашингтону треба було спитати у расіе, що вона буде робити в такому разі, як союзник ?!
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12.07.2025 22:13 Відповісти
Дадут Китаю 2 недели, а там видно будет
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12.07.2025 22:19 Відповісти
Спочатку союзники десь півроку будуть з'ясовувати, хто хоче миру - Кєтай чи Тайвань, і чи є у Тайваня карти.
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12.07.2025 22:21 Відповісти
Спочатку союзники будуть зʼясовувати, ЩО є "Кєтай". І що за нах твориться у США з 1971-го року, коли Республіку Китай просто так взяли і викинули з ООН, а невдовзі прийняли такий собі One China policy (чи як він там у них називається), у формулюванні якої виявили таку тігібкость, якій сам Тігіпко позаздрив би.
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12.07.2025 22:29 Відповісти
могут еще штатам пошлины поднять, как союзник союзнику
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12.07.2025 22:23 Відповісти
Відповідь проста-заб*ють хер як і америкоси це зробили.
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12.07.2025 22:28 Відповісти
Вони будуть глибоко стурбовані
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12.07.2025 22:29 Відповісти
Піднімуть мито для Штатів та скажуть, що це не їх війна.
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12.07.2025 22:32 Відповісти
Китай має ЯО. Австралія та Японія не мають ЯО та зобовязань захищати Тайвань. США кидають союзників завжди і тому рішення про допомогу США в цій справі будуть прийматися ситуативно. Брати на себе зобовязання США навряд чи хто захоче. Особливо після введення тарифів Трампа...
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12.07.2025 22:33 Відповісти
Забить длинный и толстый,как пиндосия на Украину
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12.07.2025 22:36 Відповісти
Пентагон приколюється.

Якщо Пекін здійснить напад на Тайвань, то і США не захоче воювати.
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12.07.2025 22:39 Відповісти
 
 