Трамп утверждает, что полностью остановил поток нелегальных мигрантов в США.

Лидер США Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве удалось свести показатель пересечения нелегальными мигрантами американской границы до 0%. Эта тенденция зафиксирована по результатам прошлого месяца.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, которое вышло в ночь на воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом месяце в нашу страну не прибыло (нелегально. - Ред.) ни одного человека", - отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что Америке нужна рабочая сила, так как, по его словам, сейчас в США процветает бизнес-климат.

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"И фермерам нужны люди, и отелям нужны люди и т.д., но нелегалов - ноль. Даже я не уверен, что могу поверить в эту цифру",- отметил Трамп.