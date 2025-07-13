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Новости
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Трамп утверждает, что полностью остановил поток нелегальных мигрантов в США.

Трамп объявил, что США введут пошлины в 35% на товары из Канады

Лидер США Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве удалось свести показатель пересечения нелегальными мигрантами американской границы до 0%. Эта тенденция зафиксирована по результатам прошлого месяца.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, которое вышло в ночь на воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлом месяце в нашу страну не прибыло (нелегально. - Ред.) ни одного человека", - отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что Америке нужна рабочая сила, так как, по его словам, сейчас в США процветает бизнес-климат.

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"И фермерам нужны люди, и отелям нужны люди и т.д., но нелегалов - ноль. Даже я не уверен, что могу поверить в эту цифру",- отметил Трамп.

Автор: 

мигранты (995) США (27473) Трамп Дональд (5950)


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Топ комментарии
+3
От би в Німеччині так щодо ісламських мігрантів. Нездійсненна мрія.
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13.07.2025 07:58 Ответить
+2
"Нелегали, стой раз-два!!"
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13.07.2025 08:02 Ответить
+1


Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
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13.07.2025 08:14 Ответить
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Ше ж мав 1.5 млн латиносів перекинути через кордон з Мексикою
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13.07.2025 07:56 Ответить
От би в Німеччині так щодо ісламських мігрантів. Нездійсненна мрія.
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13.07.2025 07:58 Ответить
Колись, ще в 1992 році, я був на ексакурсії в Дрездені. В центрі міста недалеко від ще ГДР-івських великих туристичних готелів тоді був фонтан, коло якого тоді ж тусувалась німецька молодь та якісь непевні кучеряві елементи північно-африканської зовнішності. І все це на фоні великого напису на стіні фонтану "Ich liеbe dich, Hasan" (я кохаю тебе, Хасане). А на сьогодні вже і без аналізів видно, що німці "дохасанились"
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13.07.2025 08:44 Ответить
"Нелегали, стой раз-два!!"
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13.07.2025 08:02 Ответить
Так зрозуміло, хто вже захоче їхати в дебільну країну з президентом-моральним виродком?
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13.07.2025 08:04 Ответить
Легально - велком! - а хто має пару лямів в кишені - з розкритими обіймами
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13.07.2025 08:11 Ответить
Та кому потрібен той *велком* в авторитарну країну? Скоро до рівня чучхе опустяться. Рівень плінтуса.
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13.07.2025 08:19 Ответить
Ну - там - прези - нема - нема - тай міняються
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13.07.2025 08:27 Ответить
Уклоністи,стій раз-два!
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13.07.2025 08:08 Ответить
Прекрасно зупинив чи чудово? А може прекрасну та чудову угоду уклав з нелегалами?
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13.07.2025 08:12 Ответить


Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
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13.07.2025 08:14 Ответить
Він зробив просто - там де мазали медом Трамп помазав соусом чіллі! І мігранти люди не дурні і розуміють, що не можна платити кілька тисяч баксів за вхідний квиток, щоб потім за безплатно повернутися назад.
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13.07.2025 08:19 Ответить
Перевірено вже двічі:
«Elect a clown - expect a circus»
що в перекладі означає
«Обрали клоуна - очікуйте на цирк»:
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13.07.2025 08:23 Ответить
«Так…З Іраном -вирішив, з мігрантами- вирішив. О!!! расія ….». -десь в овальному кабінеті.
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13.07.2025 08:32 Ответить
За прошедшую неделю хуситы захватили и потопили два судна, это те, кого недавно Трамп "победил". Обещал- не значит, шо женится(с).
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13.07.2025 08:38 Ответить
 
 