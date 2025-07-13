Трамп утверждает, что полностью остановил поток нелегальных мигрантов в США.
Лидер США Дональд Трамп утверждает, что при его президентстве удалось свести показатель пересечения нелегальными мигрантами американской границы до 0%. Эта тенденция зафиксирована по результатам прошлого месяца.
Об этом он сказал в интервью на телеканале Fox News, которое вышло в ночь на воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В прошлом месяце в нашу страну не прибыло (нелегально. - Ред.) ни одного человека", - отметил Трамп.
При этом он подчеркнул, что Америке нужна рабочая сила, так как, по его словам, сейчас в США процветает бизнес-климат.
"И фермерам нужны люди, и отелям нужны люди и т.д., но нелегалов - ноль. Даже я не уверен, что могу поверить в эту цифру",- отметил Трамп.
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+3 Yuriy Kundin #514383
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Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
«Elect a clown - expect a circus»
що в перекладі означає
«Обрали клоуна - очікуйте на цирк»: