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Новини
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Трамп стверджує, що повністю зупинив потік нелегальних мігрантів до США

Трамп оголосив, що США введуть мита в 35% на товари з Канади

Лідер США Дональд Трамп переконує, що за його президентства вдалося звести показник перетину нелегальними мігрантами американського кордону до 0%. Ця тенденція зафіксована за результатами минулого місяця.

Про це він сказав у інтерв’ю на телеканалі Fox News, яке вийшло в ніч проти неділі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого місяця до нашої країни не прибуло (нелегально. - Ред.) жодної людини", - зазначив Трамп.

Водночас він підкреслив, що Америці потрібна робоча сила, бо, за його словами, зараз у США процвітає бізнес-клімат.

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"І фермерам потрібні люди, й готелям потрібні люди тощо, але нелегалів - нуль. Навіть я не певний, що можу повірити в цю цифру",- зазначив Трамп.

Автор: 

мігранти (1136) США (23770) Трамп Дональд (6425)


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Топ коментарі
+5
От би в Німеччині так щодо ісламських мігрантів. Нездійсненна мрія.
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13.07.2025 07:58 Відповісти
+5
"Нелегали, стой раз-два!!"
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13.07.2025 08:02 Відповісти
+2


Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
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13.07.2025 08:14 Відповісти
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Ше ж мав 1.5 млн латиносів перекинути через кордон з Мексикою
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13.07.2025 07:56 Відповісти
От би в Німеччині так щодо ісламських мігрантів. Нездійсненна мрія.
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13.07.2025 07:58 Відповісти
Колись, ще в 1992 році, я був на ексакурсії в Дрездені. В центрі міста недалеко від ще ГДР-івських великих туристичних готелів тоді був фонтан, коло якого тоді ж тусувалась німецька молодь та якісь непевні кучеряві елементи північно-африканської зовнішності. І все це на фоні великого напису на стіні фонтану "Ich liеbe dich, Hasan" (я кохаю тебе, Хасане). А на сьогодні вже і без аналізів видно, що німці "дохасанились"
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13.07.2025 08:44 Відповісти
"Нелегали, стой раз-два!!"
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13.07.2025 08:02 Відповісти
Вся суть нелегальної міграції в тому, що вона не-ле-галь-на
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13.07.2025 08:58 Відповісти
Так зрозуміло, хто вже захоче їхати в дебільну країну з президентом-моральним виродком?
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13.07.2025 08:04 Відповісти
Легально - велком! - а хто має пару лямів в кишені - з розкритими обіймами
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13.07.2025 08:11 Відповісти
Та кому потрібен той *велком* в авторитарну країну? Скоро до рівня чучхе опустяться. Рівень плінтуса.
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13.07.2025 08:19 Відповісти
Ну - там - прези - нема - нема - тай міняються
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13.07.2025 08:27 Відповісти
Уклоністи,стій раз-два!
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13.07.2025 08:08 Відповісти
Прекрасно зупинив чи чудово? А може прекрасну та чудову угоду уклав з нелегалами?
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13.07.2025 08:12 Відповісти


Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
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13.07.2025 08:14 Відповісти
Він зробив просто - там де мазали медом Трамп помазав соусом чіллі! І мігранти люди не дурні і розуміють, що не можна платити кілька тисяч баксів за вхідний квиток, щоб потім за безплатно повернутися назад.
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13.07.2025 08:19 Відповісти
Перевірено вже двічі:
«Elect a clown - expect a circus»
що в перекладі означає
«Обрали клоуна - очікуйте на цирк»:
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13.07.2025 08:23 Відповісти
«Так…З Іраном -вирішив, з мігрантами- вирішив. О!!! расія ….». -десь в овальному кабінеті.
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13.07.2025 08:32 Відповісти
За прошедшую неделю хуситы захватили и потопили два судна, это те, кого недавно Трамп "победил". Обещал- не значит, шо женится(с).
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13.07.2025 08:38 Відповісти
Красава,фондовый рынок взлетел,инфляция в норме,рабочие места имеются,краснопузые китаезы притихли,европейцы раскошеливаются на вооружение,и это еще полгода не прошло.
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13.07.2025 08:55 Відповісти
Що факт то факе, на 99%
Залишилося ще депортувати 10 млн що їх Байден напустив у країну. Бігають як кацапи по Донецьку у 2014му, тільки з мексиканським аквафрешем.
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13.07.2025 08:57 Відповісти
А ще Трампидло разом з фюрером кацапів ****** переміг Наполеона
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13.07.2025 09:05 Відповісти
В США всі емігранти, крім корінних індіанців.
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13.07.2025 09:06 Відповісти
 
 