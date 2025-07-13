Трамп стверджує, що повністю зупинив потік нелегальних мігрантів до США
Лідер США Дональд Трамп переконує, що за його президентства вдалося звести показник перетину нелегальними мігрантами американського кордону до 0%. Ця тенденція зафіксована за результатами минулого місяця.
Про це він сказав у інтерв’ю на телеканалі Fox News, яке вийшло в ніч проти неділі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минулого місяця до нашої країни не прибуло (нелегально. - Ред.) жодної людини", - зазначив Трамп.
Водночас він підкреслив, що Америці потрібна робоча сила, бо, за його словами, зараз у США процвітає бізнес-клімат.
"І фермерам потрібні люди, й готелям потрібні люди тощо, але нелегалів - нуль. Навіть я не певний, що можу повірити в цю цифру",- зазначив Трамп.
Топ коментарі
+5 Yuriy Kundin #514383
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+5 Леонід #587957
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+2 Victor Litarchuk
показати весь коментар13.07.2025 08:14 Відповісти Посилання
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Адміністрація Трампа зaблокувала нелегальних мігрантів від доступу до допомоги, фінансованої платниками податків, для вступу в освітні програми та отримання медичних послуг.
Міністерства освіти, сільського господарства, праці, юстиції та охорони здоров'я й соціальних служб оголосили економію приблизно в 40 мільярдів доларів.
«Elect a clown - expect a circus»
що в перекладі означає
«Обрали клоуна - очікуйте на цирк»:
Залишилося ще депортувати 10 млн що їх Байден напустив у країну. Бігають як кацапи по Донецьку у 2014му, тільки з мексиканським аквафрешем.