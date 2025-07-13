Трамп стверджує, що повністю зупинив потік нелегальних мігрантів до США

Лідер США Дональд Трамп переконує, що за його президентства вдалося звести показник перетину нелегальними мігрантами американського кордону до 0%. Ця тенденція зафіксована за результатами минулого місяця.

Про це він сказав у інтерв’ю на телеканалі Fox News, яке вийшло в ніч проти неділі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулого місяця до нашої країни не прибуло (нелегально. - Ред.) жодної людини", - зазначив Трамп.

Водночас він підкреслив, що Америці потрібна робоча сила, бо, за його словами, зараз у США процвітає бізнес-клімат.

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"І фермерам потрібні люди, й готелям потрібні люди тощо, але нелегалів - нуль. Навіть я не певний, що можу повірити в цю цифру",- зазначив Трамп.