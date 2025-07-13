В появлении противоречий между Западом и Россией идеология имела определенное значение, но в их основе лежали геополитические интересы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Так, по его словам, после распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, он якобы хотел достичь геополитических преимуществ над ней.

Кроме того, Путин заявил, что России стало понятно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенном государстве, способном отстаивать свое будущее.

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