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Новости Заявления РФ о восстановлении СССР
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После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к России, - Путин

Путин об отношении к России

В появлении противоречий между Западом и Россией идеология имела определенное значение, но в их основе лежали геополитические интересы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.

Так, по его словам, после распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, он якобы хотел достичь геополитических преимуществ над ней.

Кроме того, Путин заявил, что России стало понятно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенном государстве, способном отстаивать свое будущее.

Также читайте: Советник Путина Кобяков оправдал войну "существованием СССР". МИД Украины отверг "бессмысленные юридические фантазии"

Автор: 

путин владимир (31704) россия (96572)


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Топ комментарии
+27
Тут важко не погодитися з куйлом. Рашку треба було розвалити старанно і до найменш безпечних шматочків. Натомість її взяли відгодовувати і відтирати від гівна та вошей. Хотіли з підарського гівна зробити подобу демократії. Вийшло, як завжди: з підарського гівна вчергове витворилася велика і озброєнна до зубів купа підарського рівна.
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13.07.2025 13:58 Ответить
+26
На рашку хтось напав - чи її притісняли - навпаки сотні лярдів потекли в рашку - тобі ж цього мало - імператора захотілось - урод!
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13.07.2025 13:48 Ответить
+16
От 3,14здюк плешивий та син 3,14здюкив знов казки своїм 3,14дюкам розповідає. А на тому у чомусь ця скотиняка права бо Захід не добив недорозвалив залишки СРСР як було б треба, а викормив з совкових недобитків 140 000 000 свинособачого тупого скота. Та ще і за мільярд бабізян - кожаноїдва виростив та викормив. Далі ьуле.
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13.07.2025 13:52 Ответить
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На рашку хтось напав - чи її притісняли - навпаки сотні лярдів потекли в рашку - тобі ж цього мало - імператора захотілось - урод!
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13.07.2025 13:48 Ответить
Пуйло - мислітєль, ідєолог! По нашому плішиве чмо.
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13.07.2025 14:01 Ответить
промова путлера аналог промови гітлера про приниження німетчини перед другою світовою
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13.07.2025 15:12 Ответить
Дурень все похерил а теперь хочет оправдаться перед своей дебиломассой!
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13.07.2025 14:02 Ответить
Зтурбований *****, що незнайшлося жодної Європейскої країни щоб дала вепсу-***** по 3,14здюлятору.
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13.07.2025 14:13 Ответить
знову скиглить.
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13.07.2025 14:46 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.07.2025 13:49 Ответить
справді, ця інфа - яскравий приклад касапсько-хуйловської брехні. Ну, для тих, хто забув про "ніжки Буша"(підкреслюю, це МЕМ), перш за все для голодних москви і пітера - заходить...
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13.07.2025 14:15 Ответить
ПТНхло - ПНХ!
Тьфу на тебе та на твою Парашу!
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13.07.2025 13:50 Ответить
That is Russia - means parasha!
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13.07.2025 14:08 Ответить
От 3,14здюк плешивий та син 3,14здюкив знов казки своїм 3,14дюкам розповідає. А на тому у чомусь ця скотиняка права бо Захід не добив недорозвалив залишки СРСР як було б треба, а викормив з совкових недобитків 140 000 000 свинособачого тупого скота. Та ще і за мільярд бабізян - кожаноїдва виростив та викормив. Далі ьуле.
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13.07.2025 13:52 Ответить
Нафтобакси і західні інвестиції були помилкою, треба було тримати рашку в стані 1990го року. Будемо сподіватися, що нафтова епоха більшою частиною вже в минулому.
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13.07.2025 13:53 Ответить
Комплекс меншовартості. ************** не поважають, бо воно маленький та дурний рюрік нєдодєланий.
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13.07.2025 13:56 Ответить
Говорила мне мать-"Не доверяй людям маленького роста, у них говно к голове ближе"
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13.07.2025 14:08 Ответить
Кацапи - це недолюди, тому до них іншого відношення не може бути.
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13.07.2025 13:56 Ответить
Тут важко не погодитися з куйлом. Рашку треба було розвалити старанно і до найменш безпечних шматочків. Натомість її взяли відгодовувати і відтирати від гівна та вошей. Хотіли з підарського гівна зробити подобу демократії. Вийшло, як завжди: з підарського гівна вчергове витворилася велика і озброєнна до зубів купа підарського рівна.
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13.07.2025 13:58 Ответить
Із ******* рибки ****** юшка виходить.
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13.07.2025 14:13 Ответить
Отот ж.
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13.07.2025 14:32 Ответить
Декілька тижнів тому розказував про істАрічєскіє фАкти… А як же печєнєги… вЄлікій історик всєя мАсковії…мав би совість , лЄнін в його роках давно в мавзолєї лежав.
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13.07.2025 14:00 Ответить
Имея огромную территорию, всю таблицу Менделеева в наличии и относительно небольшое население, "император всея руси" жалуется на несправедливость... Впрочем, это национальная традиция со времен Ивана Калиты. Всегда будет мало.
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13.07.2025 14:00 Ответить
Вже б визначились: чі вони убогі, чи "великі". Самі маються та іншим спокою не дають. Самі на себе звертати увагу не можуть. От цікаво: чому? Моторошно побачити власну сутність?
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13.07.2025 14:00 Ответить
Кінчені.
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13.07.2025 14:33 Ответить
"...не заявить про себе як про суверенну державу, здатну відстоювати своє майбутнє." Джерело: https://censor.net/ua/n3563010

От тільки "своє майбутнє" вона "відстоює" не в економіці, науці, дипломатії, власному добробуту, науково-технічному прогресі, а захоплюючи території інших держав, вбиваючи та нищачи все, до чого може дотягнутися. Так само, як і ракова пухлина...

Звісно, що обговорювати маячню кремлівських щурів немає сенсу, бо там лише брехня та маніпуляції, але щоб настількі відверто брехати потрібно або справді вірити в цю маячню, або бути хворою на голову людиною.
Психологам і психіатрам буде безліч роботи на тій території боліт, щоб вивести андрофагів на загальнолюдський рівень (чи хочаб спробувати це зробити)...
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13.07.2025 14:03 Ответить
Там вже всьо! Ніякі психіатри не допоможуть!!
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13.07.2025 14:30 Ответить
Росії стало зрозуміло, що з нею не рахуватимуться, поки вона не заявить про себе як про суверенну державу, здатну відстоювати своє майбутнє

І тому вона вдердася до України і почала вбивати українців. Тобто це така збочена логіка "покарання" Заходу?
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13.07.2025 14:03 Ответить
Це така збочена поліка *заходу*.
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13.07.2025 14:35 Ответить
он только подтверждает мою теорию про няньку. Кацапы в своей левацкой истерии все время ждут кто б за них выполнил цивилизационную работу. Им украинцы нужны только как менеджеры, т.е. те, кто наладил бы процесс "великой жизни". Они с теплотой вспоминают совок, особенно хрущевско-брежневские годы, когда два выходца из украинского социума привнесли во власть больше "человечности" что ли. Они в разговорах так и говорят "при совке мы жили и общались друг с другом как люди". Но самое смешное им сейчас никто не мешает быть людьми, а они в своем скотском состоянии понимают это, но ждут *********, чтобы начать внутренние изменения. Я думаю такая же подсознательная борьба у них была и в 1917м году, но они не сделали революцию, они просто отодвинули неизбежность на конец 20го века.
А теперь им запад ******* нянька и Украина наваливает так что мамая не горюй.
И весь этот процесс похож на воспитание ремнем сопливого подростка. И лупить надо не по жопе, а по *****
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13.07.2025 14:12 Ответить
Так,- до того як цапи нає'бали Хмельницького та отримали ресурси України їх срану "имперію" навіть поляки по болотам ганяли....
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13.07.2025 14:17 Ответить
Чікатіла теж вбивав жінок бо вважав що світ до нього несправедливий...
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13.07.2025 14:13 Ответить
Це вже ж було. ***.о просто копіює свого кумира, який теж переймався суверенітетом та бряцав зброєю:
"Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися перегляду, зміни цього нестерпного становища. Це - брехня, коли світ говорить, що ми хочемо домогтися змін силою.(…)Ви знаєте про пропозиції, які я робив для відновлення німецького суверенітету над німецькими територіями." гітлер. 1 вересня 1939 рік.
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13.07.2025 14:14 Ответить
Що заважало путіну зробити з раші зразкову країну, яку всі поважали б? Естонці за своїми стандартами наблизилися до найуспішніших.
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13.07.2025 14:16 Ответить
Влада, гроші, безкарність, та народ холопи
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13.07.2025 14:52 Ответить
Які керівники в раші ,таке до них і відношення. Як на ,мене дуже пофігістське відношення.
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13.07.2025 14:18 Ответить
а шо - мали всиновити чи шо?
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13.07.2025 14:18 Ответить
🤣
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13.07.2025 14:26 Ответить
мені подобається, як Китай рахується з росією. Україна теж могла б себе захистити, але маємо Потужного
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13.07.2025 14:19 Ответить
Все, шо ******* ***** диряве, немає сенсу слухати і коментувати.
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13.07.2025 14:21 Ответить
Яка цинічна нациська паскуда ,коли ти здохнеш мерзота ?
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13.07.2025 14:24 Ответить
Воно рашіст. Як воно може здохнути якщо двійників наплодили, і воно тепер сам не розуміє хто дійсний. Він як сифілітік жив, жил, та буде жити, поки дійсно не грохнуть
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13.07.2025 14:50 Ответить
Воно ображене
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13.07.2025 14:26 Ответить
цей фуфєл постійно на щось жаліється і хтось у нього винен... "лом каддафі" його полікує
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13.07.2025 14:27 Ответить
Надулі, наплєвалі і кінулі. Така доля ху*ла.
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13.07.2025 14:30 Ответить
Хто рашку захаркав? А ну,зізнайтесь!
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13.07.2025 14:32 Ответить
Прав на 100%. Отношение к остаткам совка в виде рахи отношение было слишком наплевательским. Поверили что с мордора может получиться, ну может не европейская страна, то хотя бы автократия навроде Азейрбаджана или Турции. Ошиблись. Надо было додавливать гниду до конца. Чтоб еще на 2-3 десятка малых стран республик дробить. Пусть и диких. Хорошего там тоже не могло бы ничего получиться, но хотя бы относительно безобидных.
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13.07.2025 14:33 Ответить
Плювали погано ... Требо було втопити ...
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13.07.2025 14:35 Ответить
Ну дуже хитромудро сказав, адже само ху...ло любить казати просто, ось і треба казати, що після розвалу сссрии захід поклав на нас х...й, а після початку війни з Україною і багато інших.
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13.07.2025 14:41 Ответить
Ну и что, заявил, клоун?🙃
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13.07.2025 14:49 Ответить
Все вірно, замість того щоб роздробити та переробити рашу на сталі демократії, Захід почав накачувати недоімперію нафто та газо- долярами, не звертаючи увагу на те, якого монстра вони відгодовують.
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13.07.2025 14:49 Ответить
При чому тут Захід , коли ти сам довбо.б !?
Захід тебе барана засипав грошима , по саму горлянку .!! Але ти все це проїб.в .!! Тепер в тебе винуватий Захід !
..
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13.07.2025 14:54 Ответить
После распада нужно было забетонировать тебя суку в бочку с бетоном залить супер клеем , скинуть в бездну глубже Титаника , жаль Ванда не досмотрела этого ядерного ******..
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13.07.2025 14:56 Ответить
А треба було Росію знищувати, як спадкоємця Совка. От тут він правий.
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13.07.2025 14:58 Ответить
..
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13.07.2025 14:58 Ответить
Брехливий підер, рф запрошували до НАТО і ЄС доволі довго. Ви, кремлівські суки вирішили, що можете тероризувати світ як колись створений сифілітіком леніним ссср. Нічого тепер скиглити, вам московським ***** дорога одна - розвал і багато вільних держав.
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13.07.2025 15:01 Ответить
І знову чергова брехня - все навпаки, Захід після розпаду СРСР наївно повірив в демократичний шлях росії, заплющував очі на перші загарбницькі дії - Придністров`я, чеченські війни, Грузія... Широко відкрив двері всіляким російським баригам, дозволив скуповувати нерухомість, футбольні клуби... Чого вартує захоплення так званою "культурою", міфом про "загадочную рускую душу", і лише тепер дехто починає розуміти, що ніякої в них "душі" немає, лише сама підлість, садизм і дикунство.
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13.07.2025 15:12 Ответить
 
 