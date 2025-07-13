После распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к России, - Путин
В появлении противоречий между Западом и Россией идеология имела определенное значение, но в их основе лежали геополитические интересы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин.
Так, по его словам, после распада СССР у Запада осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, он якобы хотел достичь геополитических преимуществ над ней.
Кроме того, Путин заявил, что России стало понятно, что с ней не будут считаться, пока она не заявит о себе как о суверенном государстве, способном отстаивать свое будущее.
Топ комментарии
+27 Anri Docenta
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+26 Валентин Коваль #587289
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+16 Старый зольдат
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Тьфу на тебе та на твою Парашу!
От тільки "своє майбутнє" вона "відстоює" не в економіці, науці, дипломатії, власному добробуту, науково-технічному прогресі, а захоплюючи території інших держав, вбиваючи та нищачи все, до чого може дотягнутися. Так само, як і ракова пухлина...
Звісно, що обговорювати маячню кремлівських щурів немає сенсу, бо там лише брехня та маніпуляції, але щоб настількі відверто брехати потрібно або справді вірити в цю маячню, або бути хворою на голову людиною.
Психологам і психіатрам буде безліч роботи на тій території боліт, щоб вивести андрофагів на загальнолюдський рівень (чи хочаб спробувати це зробити)...
І тому вона вдердася до України і почала вбивати українців. Тобто це така збочена логіка "покарання" Заходу?
А теперь им запад ******* нянька и Украина наваливает так что мамая не горюй.
И весь этот процесс похож на воспитание ремнем сопливого подростка. И лупить надо не по жопе, а по *****
"Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися перегляду, зміни цього нестерпного становища. Це - брехня, коли світ говорить, що ми хочемо домогтися змін силою.(…)Ви знаєте про пропозиції, які я робив для відновлення німецького суверенітету над німецькими територіями." гітлер. 1 вересня 1939 рік.
Захід тебе барана засипав грошима , по саму горлянку .!! Але ти все це проїб.в .!! Тепер в тебе винуватий Захід !
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