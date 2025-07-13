Після розпаду СРСР у Заходу залишилося наплювацьке ставлення до Росії, - Путін

У появі протиріч між Заходом та Росією ідеологія мала певне значення, але в їхній основі лежали геополітичні інтереси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Так, за його словами, після розпаду СРСР у Заходу залишилося наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Росії, він нібито хотів досягти геополітичних переваг над нею.

Крім того, Путін заявив, що Росії стало зрозуміло, що з нею не рахуватимуться, поки вона не заявить про себе як про суверенну державу, здатну відстоювати своє майбутнє.

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