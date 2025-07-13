Після розпаду СРСР у Заходу залишилося наплювацьке ставлення до Росії, - Путін
У появі протиріч між Заходом та Росією ідеологія мала певне значення, але в їхній основі лежали геополітичні інтереси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін.
Так, за його словами, після розпаду СРСР у Заходу залишилося наплювацьке ставлення до державних стратегічних інтересів Росії, він нібито хотів досягти геополітичних переваг над нею.
Крім того, Путін заявив, що Росії стало зрозуміло, що з нею не рахуватимуться, поки вона не заявить про себе як про суверенну державу, здатну відстоювати своє майбутнє.
Топ коментарі
+29 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар13.07.2025 13:48 Відповісти Посилання
+29 Anri Docenta
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+16 alex j
показати весь коментар13.07.2025 13:49 Відповісти Посилання
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Тьфу на тебе та на твою Парашу!
От тільки "своє майбутнє" вона "відстоює" не в економіці, науці, дипломатії, власному добробуту, науково-технічному прогресі, а захоплюючи території інших держав, вбиваючи та нищачи все, до чого може дотягнутися. Так само, як і ракова пухлина...
Звісно, що обговорювати маячню кремлівських щурів немає сенсу, бо там лише брехня та маніпуляції, але щоб настількі відверто брехати потрібно або справді вірити в цю маячню, або бути хворою на голову людиною.
Психологам і психіатрам буде безліч роботи на тій території боліт, щоб вивести андрофагів на загальнолюдський рівень (чи хочаб спробувати це зробити)...
І тому вона вдердася до України і почала вбивати українців. Тобто це така збочена логіка "покарання" Заходу?
А теперь им запад ******* нянька и Украина наваливает так что мамая не горюй.
И весь этот процесс похож на воспитание ремнем сопливого подростка. И лупить надо не по жопе, а по *****
"Як завжди, я намагався мирним шляхом домогтися перегляду, зміни цього нестерпного становища. Це - брехня, коли світ говорить, що ми хочемо домогтися змін силою.(…)Ви знаєте про пропозиції, які я робив для відновлення німецького суверенітету над німецькими територіями." гітлер. 1 вересня 1939 рік.
Захід тебе барана засипав грошима , по саму горлянку .!! Але ти все це проїб.в .!! Тепер в тебе винуватий Захід !
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