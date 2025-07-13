РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8933 посетителя онлайн
Новости Потери врага
338 4

Враг потерял 7490 человек и 2757 единиц техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ за неделю

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7490 российских захватчиков и 2757 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 6 по 13 июля 2025 года потери противника составили около 7490 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 24 танка;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 283 артиллерийские системы;
  • 8 РСЗО;
  • 2 установки ПВО;
  • 671 единица автотехники;
  • 4 единицы спецтехники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 033 930 человек (+1240 за сутки), 11 016 танков, 30 243 артсистемы, 22 983 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Потери армии РФ за неделю

Кроме того, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.

Автор: 

армия РФ (20025) ликвидация (3822) уничтожение (7474)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, це хороший привід, нагородити "лисого", ще одним орденом...
показать весь комментарий
13.07.2025 16:13 Ответить
Ху...ло віддало наказ своїм самкам народжувати ще, для цього треба використовувати самців різних національностей
показать весь комментарий
13.07.2025 17:03 Ответить
Тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/proty-ukrainy-voiuiut-vzhe-ponad-700-000-rosiian-uhrupuvannia-zbilshylos Служба зовнішньої розвідки України у відповідь на запит LIGA.net повідомила, що "Станом на початок липня до ведення бойових дій проти України Росія залучає наземне угруповання Збройних сил чисельністю понад 700'000 осіб"(с).
З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.

Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.
показать весь комментарий
13.07.2025 18:02 Ответить
 
 