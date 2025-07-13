Враг потерял 7490 человек и 2757 единиц техники за неделю. ИНФОГРАФИКА

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7490 российских захватчиков и 2757 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 6 по 13 июля 2025 года потери противника составили около 7490 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

24 танка;

27 боевых бронированных машин;

283 артиллерийские системы;

8 РСЗО;

2 установки ПВО;

671 единица автотехники;

4 единицы спецтехники.

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Кроме того, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.