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Враг потерял 7490 человек и 2757 единиц техники за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 7490 российских захватчиков и 2757 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 6 по 13 июля 2025 года потери противника составили около 7490 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 24 танка;
- 27 боевых бронированных машин;
- 283 артиллерийские системы;
- 8 РСЗО;
- 2 установки ПВО;
- 671 единица автотехники;
- 4 единицы спецтехники.
Кроме того, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 52 ракеты и 1686 БпЛА ОТР, в частности ударных дронов.
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З повідомлення СЗР виходить, що ворог перманентно збільшує кількість орків у війську, яке суне по території Донбасу, Запоріжжя та Слобожанщини. Наприклад, заявлено, що у листопаді 2024 року угруповання окупантів налічувало 580'000 осіб; в травні ц.р. - 640'000.
Про чисельність ЗСУ нічого не повідомляється, хоча не рідкісні повідомлення з місць, що оркам протистоять підрозділи з вдесятеро і ще меншою чисельністю.
Відповідно повідомляється, що чисельність о/с ЗСУ не збільшується; і з тенденцією - навпаки, на зменшення.