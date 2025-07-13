294 3
Ворог втратив 7490 осіб та 2757 одиниць техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7490 російських загарбників та 2757 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 6 по 13 липня 2025 року втрати противника склали близько 7490 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 24 танки;
- 27 бойових броньованих машин;
- 283 артилерійські системи;
- 8 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 671 одиниця автотехніки;
- 4 одиниці спецтехніки.
Крім того, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Evgen Karpenko
показати весь коментар13.07.2025 16:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар13.07.2025 17:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль