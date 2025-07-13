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Новини Втрати ворога
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Ворог втратив 7490 осіб та 2757 одиниць техніки за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ за тиждень

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7490 російських загарбників та 2757 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 6 по 13 липня 2025 року втрати противника склали близько 7490 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 24 танки;
  • 27 бойових броньованих машин;
  • 283 артилерійські системи;
  • 8 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 671 одиниця автотехніки;
  • 4 одиниці спецтехніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 033 930 осіб (+1240 за добу), 11 016 танків, 30 243 артсистеми, 22 983 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ за тиждень

Крім того, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 52 ракети та 1686 БпЛА ОТР, зокрема ударних дронів.

Автор: 

армія рф (18175) ліквідація (4206) знищення (7786)


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Думаю, це хороший привід, нагородити "лисого", ще одним орденом...
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13.07.2025 16:13 Відповісти
Ху...ло віддало наказ своїм самкам народжувати ще, для цього треба використовувати самців різних національностей
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13.07.2025 17:03 Відповісти
 
 