Оккупанты атаковали беспилотником мотоблок на Сумщине: погиб мужчина, еще один получил ранения

Днем воскресенья, 12 июля, на Сумщине российские оккупанты попали беспилотником в мотоблок. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один - ранен.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 13 июля 2025 года около 15:40 враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором двигались гражданские по территории Сумской громады.

В результате атаки врага погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Осуществляется досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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