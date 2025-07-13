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Оккупанты атаковали беспилотником мотоблок на Сумщине: погиб мужчина, еще один получил ранения
Днем воскресенья, 12 июля, на Сумщине российские оккупанты попали беспилотником в мотоблок. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один - ранен.
Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 13 июля 2025 года около 15:40 враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором двигались гражданские по территории Сумской громады.
В результате атаки врага погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.
Осуществляется досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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показать весь комментарий13.07.2025 18:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий13.07.2025 18:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
НБ
показать весь комментарий13.07.2025 18:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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