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Новости Обстрелы Сумщины
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Оккупанты атаковали беспилотником мотоблок на Сумщине: погиб мужчина, еще один получил ранения

В Сумской области есть погибший и раненый в результате вражеской атаки

Днем воскресенья, 12 июля, на Сумщине российские оккупанты попали беспилотником в мотоблок. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще один - ранен.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 13 июля 2025 года около 15:40 враг атаковал беспилотником мотоблок, на котором двигались гражданские по территории Сумской громады.

В результате атаки врага погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Осуществляется досудебное расследование по факту совершения оккупантами военных преступлений, что привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

беспилотник (3921) Сумская область (3449) атака (453)


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Кацапня це не люди, це підори їбані. Нахіба мірняк чипати? Срана русня, щоб ви повиздихали усі в муках.
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13.07.2025 18:00 Ответить
А імєнєм славного пабєдітєля біндеравскіх мотоблоков патом назавут школу!
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13.07.2025 18:08 Ответить
74% кацапів за останніми даними їх "Левада центр", повністю підтримують війну до переможного кінця...
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13.07.2025 18:14 Ответить
 
 