Окупанти атакували безпілотником мотоблок на Сумщині: загинув чоловік, ще один зазнав поранень

Вдень неділі, 12 липня, на Сумщині російські окупанти влучили безпілотником у мотоблок. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один - поранений.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 13 липня 2025 року близько 15:40 год ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому рухались цивільні по території Сумської громади.

Унаслідок атаки ворога загинув 57-річний чоловік, його брат дістав поранення.

Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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