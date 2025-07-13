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Окупанти атакували безпілотником мотоблок на Сумщині: загинув чоловік, ще один зазнав поранень
Вдень неділі, 12 липня, на Сумщині російські окупанти влучили безпілотником у мотоблок. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один - поранений.
Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 13 липня 2025 року близько 15:40 год ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому рухались цивільні по території Сумської громади.
Унаслідок атаки ворога загинув 57-річний чоловік, його брат дістав поранення.
Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
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показати весь коментар13.07.2025 18:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Алекс Скела
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НБ
показати весь коментар13.07.2025 18:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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