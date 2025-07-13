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Новини Обстріли Сумщини
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Окупанти атакували безпілотником мотоблок на Сумщині: загинув чоловік, ще один зазнав поранень

На Сумщині є загиблий та поранений через ворожу атаку

Вдень неділі, 12 липня, на Сумщині російські окупанти влучили безпілотником у мотоблок. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один - поранений.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 13 липня 2025 року близько 15:40 год ворог атакував безпілотником мотоблок, на якому рухались цивільні по території Сумської громади.

Унаслідок атаки ворога загинув 57-річний чоловік, його брат дістав поранення.

Здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

безпілотник (4507) Сумська область (4004) атака (418)


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Кацапня це не люди, це підори їбані. Нахіба мірняк чипати? Срана русня, щоб ви повиздихали усі в муках.
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13.07.2025 18:00 Відповісти
А імєнєм славного пабєдітєля біндеравскіх мотоблоков патом назавут школу!
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13.07.2025 18:08 Відповісти
74% кацапів за останніми даними їх "Левада центр", повністю підтримують війну до переможного кінця...
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13.07.2025 18:14 Відповісти
 
 