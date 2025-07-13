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Новости Операция ВСУ на Курщине
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Издание NYT сделало репортаж из Курщины, где журналистку сопровождали боевики российского "Ахмата": в МИД Украины отреагировали

Курская область

Американская газета New York Times выпустила репортаж из Курской области РФ. Во время создания репортажа журналистку сопровождали боевики российского "Ахмата". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали, назвав выпуск этого материала "глупым решением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 12 июля, на сайте газеты появился репортаж с названием "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию".

Автором материала является Нанна Гайтман. В статье указано, что журналистка шесть дней пробыла в прифронтовых районах Курщины, где ее "время от времени" сопровождали боевики российского "Ахмата".

репортаж

В статье Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на этот репортаж в New York Times.

"Тот, кто на сайте NYT считал разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции на уровне Дюранти возвращаются в NYT", - написал представитель внешнеполитического ведомства.

Справочно:

Уолтер Дюранти - англо-американский журналист, который в течение 14 лет возглавлял московское бюро газеты New York Times. В 1929 году он взял интервью у Иосифа Сталина, а в 1932-м получил Пулитцеровскую премию за серию репортажей из СССР. Дюранти известен тем, что отрицал Голодомор и оправдывал сталинский режим.

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Автор: 

журналистика (3330) МИД (7050) пропаганда (3707) Курск (1162)


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Топ комментарии
+10
У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

А чому так вбого?
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13.07.2025 18:22 Ответить
+10
А що не так, зеленського постійно супроводжує російський агент єрмак, то йому можна, а простій журналістці ні?
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13.07.2025 18:36 Ответить
+8
В росії і без війни пейзажі розбомбленої Курщини вже за 10 км. від МКАД
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13.07.2025 18:59 Ответить
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

А чому так вбого?
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13.07.2025 18:22 Ответить
Як правильно лікувати https://intime.ua/ru/glysty-u-svynej-i-porosyat-prychyny-oznaky-ta-borotba/ бойовиків з Ахмату.
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13.07.2025 18:56 Ответить
На шо тільки не підеш заради сенсації - це хліб журналіста - голова виключається
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13.07.2025 18:23 Ответить
Ну таке. Але у кожній "сенсації" є доля правди.
Війна це хаос.

Буквально позавчора дружбан розповідав, як у Суджі вони магазин взуття винесли бо треба було кросівки, щоб у черевиках весь час не паритися. От тупо винесли все взуття, звалили на вулиці і з тієї купи обирали собі.
І це не добре і не погано - це швидко та зручно бо війна.
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13.07.2025 18:28 Ответить
Це не самий тяжкий проступок - ніхто ж їм не міг помішати взяти собі кроси в магазині - азарт
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13.07.2025 18:34 Ответить
Це не питання азарту. Треба легкі шузи тут і зараз бо біганини дофіга.
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13.07.2025 19:40 Ответить
У тебе дружбани кацапи-мародери з Ахмат?
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13.07.2025 19:01 Ответить
У мене дружбан з 61-ї ОМБР ЗСУ.

Кажу ж - такі факти дуже шкідливі для людей з гладким мозоком, що дозволяє бачити Світ тільки у моно-хромі.
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13.07.2025 19:39 Ответить
В росії і без війни пейзажі розбомбленої Курщини вже за 10 км. від МКАД
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13.07.2025 18:59 Ответить
Та нє.
Наші там тільки песиків та пенсіонерів підгодовували. А Ахмат бився, як лев, з сталевими армадами укронацистів.

Всім наївним та притрушеним присвячується...
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13.07.2025 18:23 Ответить
Американська газета New York Times випустила репортаж

Вірніше, це вона гази випустила!
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13.07.2025 18:25 Ответить
Треба було написати що такою буде вся раша.
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13.07.2025 18:26 Ответить
Нью Йорк Таймз - улюблена газета Трампа. Тож замовником цього "висвітлення" є адміністрація Трампа... Саме для таких сюжетів кацапи знищували артилерією та КАБами села в Курській області. Я цю дурню читав ще вчора бо підписаний на цю помийку. Преса в США поступово "лягає під Трампа". Це вже помітно навіть в публікаціях Вашингтон Пост...
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13.07.2025 18:27 Ответить
Ніт.
Улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост.
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13.07.2025 18:30 Ответить
NYT контролюють республіканці, а WP демократи.
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13.07.2025 18:39 Ответить
***!!!
Не Вашингтон Пост, і не Нью-Йорк Таймс, а Нью-Йорк Пост.

https://www.NYpost.com www.NYpost.com «New York Post» - одна з найбільших американських газет.
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13.07.2025 20:00 Ответить
NYT теж ліберальне видання, як і WP.
А от NYP - це якраз респи.
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13.07.2025 20:04 Ответить
А кацапам похрін чиї села знищувати (правда разом з селами гинули і наші хлопці ) ,вчи історію це звичайна сталінська тактика "вижженой зємлі " так що тут немає нічого нового .
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13.07.2025 18:39 Ответить
Розумнику, для нас це зрозуміло, а от для американців ні.
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13.07.2025 18:44 Ответить
Так в американців є для цього ЦРУ ,щоб все знати.
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13.07.2025 18:50 Ответить
Директором ЦРУ Трамп призначив дуже далекого від розвідки Джона Лі Ревела. Це як Умєров на посту Міністра Оборони, або лейтєнант баканов на чолі СБУ. Так що ... "зливайте воду" і вже два скандали повязані з його тотальною некомпетентністю...
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13.07.2025 19:30 Ответить
Так ЦРУ є і буде ЦРУ ,на відміну від шарашкіної контори "гур " під керівництвом кававялті бодунова ,якого треба було виперти ще за вагнергейт ,тільки хто його вижене янєлох боневтікович ?
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13.07.2025 19:38 Ответить
Якщо єдиним бажання службовця є прагнення догодити тому хто його призначив на посаду незаслужено, то діла не буде... "хороша людина" це не професія...
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13.07.2025 19:53 Ответить
Що означає в перекладі на людську мову - "лизати дупу начальству " як це по нашому .прямо "українська ідентичність ".
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13.07.2025 19:57 Ответить
Все значно гірше, ось типове антитрампістське видання з США,
https://newrepublic.com/politics
критично багато пишуть про Трампа, але при цьому й війни Росії проти України для Нової Республіки просто не існує, схоже американцям вже байдужа тривала агресивна війна людожерів проти мирної європейської країни, адже їхні видання орієнтуються насамперед на ті теми, що є злободенними для їх громадян, а нагадування про цю війну, та ще із співчуттям до України, сьогодні не є трендом їх політичних інтересів.
Московщина схоже для них нормальний партнер, Трамп вводить тарифи проти Євросоюзу, але не вводить проти неї, і Московщина починає активніше цим користуватися
https://www.apk-inform.com/ru/news/1549063
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13.07.2025 18:48 Ответить
Так ,вибачте за грубість , для більшістості американців рашка існує в межах колишнього ссср , а наша війна - це розбірки двох колишніх союзних республік того самого ссср , так само було їм було байдуже і в 1933 році ,коли США встановили дипломатичні відносини з ссср. І ще одне пригадав ,в 1919- 1920 країни Антанти -США ,Великобританія і Франція не визнавали незалежності УНР і вважали це внутрішніми справами їхнього союзника - тодішньої білої росії ,ось вам про байдужість ,це тільки наша гівномарафонівська пропаганда розповідає що Україна - то центр Всесвіту і всі навколо її обертаються .
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13.07.2025 19:52 Ответить
NYT почти всегда демократов поддерживала. Классические "либерасты". Как раз те что топят за палистайн и отрицание голодомора в том числе.
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13.07.2025 19:23 Ответить
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13.07.2025 19:33 Ответить
А курська авантюра зєлі і сирника - це не "найдурніше рішення " , чи "тихий речник" в черговий раз лизнув дупу "найвеличнішому лідору ********** "?
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13.07.2025 18:33 Ответить
Не найдурніше. На місці тих курських сіл могли бути сумські чи донецькі. Кабу все рівно куди прилітати.
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13.07.2025 18:43 Ответить
Так сумські села і навіть місто Суми і з"явились після курської авантюри і збільшилась довжина лінії фронту і кацапи підключили до війни північнокорейців ( поки що на своїй території ,але невідомо що буде далі ) .тобі досить негативу від курської авантюри чи ще щось додати ?
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13.07.2025 18:48 Ответить
Нанна Гайтман - не журналістка, а професійний фотограф із спеціалізацією на Росії.

Хтось в New York Times написав цей пасквіль і сховався за Гайтман.
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13.07.2025 18:34 Ответить
Всі американські видання з 2014 року називали російських окупантів "повстанціми",rebel, і всім було пофіг. Особливо ватанам та кротам з нашого МЗС. Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США, тоді крала дітей в РФ ціломи дітдомами.
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13.07.2025 18:34 Ответить
То ти про наркомана Земленського та його скумбрію, яка репостила лайф ньюз?
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13.07.2025 18:41 Ответить
А що не так, зеленського постійно супроводжує російський агент єрмак, то йому можна, а простій журналістці ні?
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13.07.2025 18:36 Ответить
Ета что-то другоє . То дєрьмак ,а то журналіста . І взагалі не чіпай своїми брудними руками першу людину після нашого сонцеликого лідора.
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13.07.2025 18:43 Ответить
Журналістка - шльондра яка поїхала на паРашу заради генг-бенгу з кадирівцями, зрадниками Ічкерії.
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13.07.2025 18:44 Ответить
Думаю Нанні Гайтман Путін добре позолотив ручку перед тим як вона створила свій пасквіль
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13.07.2025 18:46 Ответить
Продажних потвор , як Волтер Дюранті -кругом вистачає ,
але потрібно з ними активніше вести роботу і протистояти
таким виродкам , які за кремлівське бабло продаються !!
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13.07.2025 18:47 Ответить
То не журналістка , то справжня журнашлюха . Вона працює на кацапів , і постійно відбілює їх у своїх статтях ,, самі ж американці таке пишуть у коментарях на - Х .
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13.07.2025 19:03 Ответить
Потужно твітнув
Реагенти-імпотенти
Нафіга такий МЗС?
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13.07.2025 19:18 Ответить
Боже, яка Америка жалюгідна, до блювоти
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13.07.2025 19:19 Ответить
А ті, хто у Америки клянчить зброю, величні і потужні.
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13.07.2025 20:08 Ответить
нана хейтмен - той випадок коли говорящі не фото а імʼя та прізвище….
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13.07.2025 19:20 Ответить
"ню йокр таймс" - це лівацька помийка, яка малювала з трампа якогось чорта
якщо вона бреше про курщину, то може вона й про трампа збрехала ?
це так, для роздумів тим, хто любить поспішати з висновками
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13.07.2025 19:38 Ответить
А вони нічого не брешуть про Курщину. Тільки ретранслюють те, що кажуть кадирівці.

Чи захід на Курщину не був вторгненням?
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13.07.2025 20:07 Ответить
Безпринципні тварі журнашлюхи з США знайомляться з тик - токерами з ахмату.
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13.07.2025 19:40 Ответить
Нанна Хайтманн - немецкий фотограф-документалист, в настоящее время живет в Москве.
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13.07.2025 20:23 Ответить
Найдурнішим рішенням будо розмінування Чонгару зєшоблою, а журналістка NYT на курщині - то наслідки.
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13.07.2025 20:36 Ответить
 
 