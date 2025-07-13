Издание NYT сделало репортаж из Курщины, где журналистку сопровождали боевики российского "Ахмата": в МИД Украины отреагировали
Американская газета New York Times выпустила репортаж из Курской области РФ. Во время создания репортажа журналистку сопровождали боевики российского "Ахмата". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали, назвав выпуск этого материала "глупым решением".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу, 12 июля, на сайте газеты появился репортаж с названием "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию".
Автором материала является Нанна Гайтман. В статье указано, что журналистка шесть дней пробыла в прифронтовых районах Курщины, где ее "время от времени" сопровождали боевики российского "Ахмата".
В статье Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.
В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на этот репортаж в New York Times.
"Тот, кто на сайте NYT считал разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции на уровне Дюранти возвращаются в NYT", - написал представитель внешнеполитического ведомства.
Справочно:
Уолтер Дюранти - англо-американский журналист, который в течение 14 лет возглавлял московское бюро газеты New York Times. В 1929 году он взял интервью у Иосифа Сталина, а в 1932-м получил Пулитцеровскую премию за серию репортажей из СССР. Дюранти известен тем, что отрицал Голодомор и оправдывал сталинский режим.
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А чому так вбого?
Війна це хаос.
Буквально позавчора дружбан розповідав, як у Суджі вони магазин взуття винесли бо треба було кросівки, щоб у черевиках весь час не паритися. От тупо винесли все взуття, звалили на вулиці і з тієї купи обирали собі.
І це не добре і не погано - це швидко та зручно бо війна.
Кажу ж - такі факти дуже шкідливі для людей з гладким мозоком, що дозволяє бачити Світ тільки у моно-хромі.
Наші там тільки песиків та пенсіонерів підгодовували. А Ахмат бився, як лев, з сталевими армадами укронацистів.
Всім наївним та притрушеним присвячується...
Вірніше, це вона гази випустила!
Улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост.
Не Вашингтон Пост, і не Нью-Йорк Таймс, а Нью-Йорк Пост.
https://www.NYpost.com www.NYpost.com «New York Post» - одна з найбільших американських газет.
А от NYP - це якраз респи.
https://newrepublic.com/politics
критично багато пишуть про Трампа, але при цьому й війни Росії проти України для Нової Республіки просто не існує, схоже американцям вже байдужа тривала агресивна війна людожерів проти мирної європейської країни, адже їхні видання орієнтуються насамперед на ті теми, що є злободенними для їх громадян, а нагадування про цю війну, та ще із співчуттям до України, сьогодні не є трендом їх політичних інтересів.
Московщина схоже для них нормальний партнер, Трамп вводить тарифи проти Євросоюзу, але не вводить проти неї, і Московщина починає активніше цим користуватися
https://www.apk-inform.com/ru/news/1549063
Хтось в New York Times написав цей пасквіль і сховався за Гайтман.
але потрібно з ними активніше вести роботу і протистояти
таким виродкам , які за кремлівське бабло продаються !!
Реагенти-імпотенти
Нафіга такий МЗС?
якщо вона бреше про курщину, то може вона й про трампа збрехала ?
це так, для роздумів тим, хто любить поспішати з висновками
Чи захід на Курщину не був вторгненням?