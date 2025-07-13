Американская газета New York Times выпустила репортаж из Курской области РФ. Во время создания репортажа журналистку сопровождали боевики российского "Ахмата". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали, назвав выпуск этого материала "глупым решением".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 12 июля, на сайте газеты появился репортаж с названием "Пейзаж смерти: Что осталось там, где Украина вторглась в Россию".

Автором материала является Нанна Гайтман. В статье указано, что журналистка шесть дней пробыла в прифронтовых районах Курщины, где ее "время от времени" сопровождали боевики российского "Ахмата".

В статье Гайтман описала позицию местных жителей и пообщалась с военными "Ахмата", которые, как пишет журналистка, "боролись за возвращение территории" и якобы помогали с эвакуацией в том районе.

В то же время в материале не объясняют причины начала Курской операции и не приводят украинскую позицию.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на этот репортаж в New York Times.

"Тот, кто на сайте NYT считал разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял глупое решение. Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции на уровне Дюранти возвращаются в NYT", - написал представитель внешнеполитического ведомства.

Справочно:

Уолтер Дюранти - англо-американский журналист, который в течение 14 лет возглавлял московское бюро газеты New York Times. В 1929 году он взял интервью у Иосифа Сталина, а в 1932-м получил Пулитцеровскую премию за серию репортажей из СССР. Дюранти известен тем, что отрицал Голодомор и оправдывал сталинский режим.

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