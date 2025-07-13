Видання NYT зробило репортаж із Курщини, де журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату": у МЗС України відреагували

Американська газета New York Times випустила репортаж із Курської області РФ. Під час створення репортажу журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату". У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 12 липня, на сайті газети з'явився репортаж із назвою "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію".

Авторкою матеріалу є Нанна Гайтман. У статті вказано, що журналістка шість днів пробула у прифронтових районах Курщини, де її "час від часу" супроводжували бойовики російського "Ахмату".

У статті Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на цей репортаж в New York Times.

"Той, хто на сайті NYT вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT", - написав речник зовнішньополітичного відомства.

Довідково:

Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років очолював московське бюро газети New York Times. У 1929 році він взяв інтерв'ю у Йосипа Сталіна, а в 1932-му здобув Пулітцерівську премію за серію репортажів з СРСР. Дюранті відомий тим, що заперечував Голодомор і виправдовував сталінський режим.

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