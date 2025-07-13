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Новини Операція ЗСУ на Курщині Пропагандистський сюжет NYT з Курщини
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Видання NYT зробило репортаж із Курщини, де журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату": у МЗС України відреагували

Курська область

Американська газета New York Times випустила репортаж із Курської області РФ. Під час створення репортажу журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату". У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У суботу, 12 липня, на сайті газети з'явився репортаж із назвою "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію".

Авторкою матеріалу є Нанна Гайтман. У статті вказано, що журналістка шість днів пробула у прифронтових районах Курщини, де її "час від часу" супроводжували бойовики російського "Ахмату".

репортаж

У статті Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію. 

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на цей репортаж в New York Times.

"Той, хто на сайті NYT вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT", - написав речник зовнішньополітичного відомства.

Довідково:

Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років очолював московське бюро газети New York Times. У 1929 році він взяв інтерв'ю у Йосипа Сталіна, а в 1932-му здобув Пулітцерівську премію за серію репортажів з СРСР. Дюранті відомий тим, що заперечував Голодомор і виправдовував сталінський режим.

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Автор: 

журналістика (1794) МЗС (4222) пропаганда (2834) Курськ (1174)


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Топ коментарі
+6
А що не так, зеленського постійно супроводжує російський агент єрмак, то йому можна, а простій журналістці ні?
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13.07.2025 18:36 Відповісти
+3
Та нє.
Наші там тільки песиків та пенсіонерів підгодовували. А Ахмат бився, як лев, з сталевими армадами укронацистів.

Всім наївним та притрушеним присвячується...
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13.07.2025 18:23 Відповісти
+3
Журналістка - шльондра яка поїхала на паРашу заради генг-бенгу з кадирівцями, зрадниками Ічкерії.
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13.07.2025 18:44 Відповісти
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".

А чому так вбого?
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13.07.2025 18:22 Відповісти
Як правильно лікувати https://intime.ua/ru/glysty-u-svynej-i-porosyat-prychyny-oznaky-ta-borotba/ бойовиків з Ахмату.
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13.07.2025 18:56 Відповісти
На шо тільки не підеш заради сенсації - це хліб журналіста - голова виключається
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13.07.2025 18:23 Відповісти
Ну таке. Але у кожній "сенсації" є доля правди.
Війна це хаос.

Буквально позавчора дружбан розповідав, як у Суджі вони магазин взуття винесли бо треба було кросівки, щоб у черевиках весь час не паритися. От тупо винесли все взуття, звалили на вулиці і з тієї купи обирали собі.
І це не добре і не погано - це швидко та зручно бо війна.
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13.07.2025 18:28 Відповісти
Це не самий тяжкий проступок - ніхто ж їм не міг помішати взяти собі кроси в магазині - азарт
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13.07.2025 18:34 Відповісти
У тебе дружбани кацапи-мародери з Ахмат?
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13.07.2025 19:01 Відповісти
В росії і без війни пейзажі розбомбленої Курщини вже за 10 км. від МКАД
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13.07.2025 18:59 Відповісти
Та нє.
Наші там тільки песиків та пенсіонерів підгодовували. А Ахмат бився, як лев, з сталевими армадами укронацистів.

Всім наївним та притрушеним присвячується...
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13.07.2025 18:23 Відповісти

ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА (ФОТО+ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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13.07.2025 18:23 Відповісти
Американська газета New York Times випустила репортаж

Вірніше, це вона гази випустила!
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13.07.2025 18:25 Відповісти
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13.07.2025 18:26 Відповісти
Треба було написати що такою буде вся раша.
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13.07.2025 18:26 Відповісти
Нью Йорк Таймз - улюблена газета Трампа. Тож замовником цього "висвітлення" є адміністрація Трампа... Саме для таких сюжетів кацапи знищували артилерією та КАБами села в Курській області. Я цю дурню читав ще вчора бо підписаний на цю помийку. Преса в США поступово "лягає під Трампа". Це вже помітно навіть в публікаціях Вашингтон Пост...
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13.07.2025 18:27 Відповісти
Ніт.
Улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост.
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13.07.2025 18:30 Відповісти
NYT контролюють республіканці, а WP демократи.
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13.07.2025 18:39 Відповісти
А кацапам похрін чиї села знищувати (правда разом з селами гинули і наші хлопці ) ,вчи історію це звичайна сталінська тактика "вижженой зємлі " так що тут немає нічого нового .
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13.07.2025 18:39 Відповісти
Розумнику, для нас це зрозуміло, а от для американців ні.
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13.07.2025 18:44 Відповісти
Так в американців є для цього ЦРУ ,щоб все знати.
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13.07.2025 18:50 Відповісти
Все значно гірше, ось типове антитрампістське видання з США,
https://newrepublic.com/politics
критично багато пишуть про Трампа, але при цьому й війни Росії проти України для Нової Республіки просто не існує, схоже американцям вже байдужа тривала агресивна війна людожерів проти мирної європейської країни, адже їхні видання орієнтуються насамперед на ті теми, що є злободенними для їх громадян, а нагадування про цю війну, та ще із співчуттям до України, сьогодні не є трендом їх політичних інтересів.
Московщина схоже для них нормальний партнер, Трамп вводить тарифи проти Євросоюзу, але не вводить проти неї, і Московщина починає активніше цим користуватися
https://www.apk-inform.com/ru/news/1549063
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13.07.2025 18:48 Відповісти

ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА (ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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13.07.2025 18:30 Відповісти
А курська авантюра зєлі і сирника - це не "найдурніше рішення " , чи "тихий речник" в черговий раз лизнув дупу "найвеличнішому лідору ********** "?
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13.07.2025 18:33 Відповісти
Не найдурніше. На місці тих курських сіл могли бути сумські чи донецькі. Кабу все рівно куди прилітати.
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13.07.2025 18:43 Відповісти
Так сумські села і навіть місто Суми і з"явились після курської авантюри і збільшилась довжина лінії фронту і кацапи підключили до війни північнокорейців ( поки що на своїй території ,але невідомо що буде далі ) .тобі досить негативу від курської авантюри чи ще щось додати ?
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13.07.2025 18:48 Відповісти
Нанна Гайтман - не журналістка, а професійний фотограф із спеціалізацією на Росії.

Хтось в New York Times написав цей пасквіль і сховався за Гайтман.
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13.07.2025 18:34 Відповісти
Всі американські видання з 2014 року називали російських окупантів "повстанціми",rebel, і всім було пофіг. Особливо ватанам та кротам з нашого МЗС. Елізаветта Глінка, доктор Ліза, громадянка США, тоді крала дітей в РФ ціломи дітдомами.
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13.07.2025 18:34 Відповісти
То ти про наркомана Земленського та його скумбрію, яка репостила лайф ньюз?
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13.07.2025 18:41 Відповісти
А що не так, зеленського постійно супроводжує російський агент єрмак, то йому можна, а простій журналістці ні?
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13.07.2025 18:36 Відповісти
Ета что-то другоє . То дєрьмак ,а то журналіста . І взагалі не чіпай своїми брудними руками першу людину після нашого сонцеликого лідора.
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13.07.2025 18:43 Відповісти
Журналістка - шльондра яка поїхала на паРашу заради генг-бенгу з кадирівцями, зрадниками Ічкерії.
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13.07.2025 18:44 Відповісти
Думаю Нанні Гайтман Путін добре позолотив ручку перед тим як вона створила свій пасквіль
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13.07.2025 18:46 Відповісти
Продажних потвор , як Волтер Дюранті -кругом вистачає ,
але потрібно з ними активніше вести роботу і протистояти
таким виродкам , які за кремлівське бабло продаються !!
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13.07.2025 18:47 Відповісти
То не журналістка , то справжня журнашлюха . Вона працює на кацапів , і постійно відбілює їх у своїх статтях ,, самі ж американці таке пишуть у коментарях на - Х .
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13.07.2025 19:03 Відповісти
Представила себе американских журналистов
Во время ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Которые делают репортаж в сопровождении отряда СС
Нет слов..
***.. е на всю голову!!!!!!!
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13.07.2025 19:12 Відповісти
Потужно твітнув
Реагенти-імпотенти
Нафіга такий МЗС?
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13.07.2025 19:18 Відповісти
Боже, яка Америка жалюгідна, до блювоти
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13.07.2025 19:19 Відповісти
 
 