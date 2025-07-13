Видання NYT зробило репортаж із Курщини, де журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату": у МЗС України відреагували
Американська газета New York Times випустила репортаж із Курської області РФ. Під час створення репортажу журналістку супроводжували бойовики російського "Ахмату". У Міністерстві закордонних справ України відреагували, назвавши випуск цього матеріалу "найдурнішим рішенням".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У суботу, 12 липня, на сайті газети з'явився репортаж із назвою "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в Росію".
Авторкою матеріалу є Нанна Гайтман. У статті вказано, що журналістка шість днів пробула у прифронтових районах Курщини, де її "час від часу" супроводжували бойовики російського "Ахмату".
У статті Гайтман описала позицію місцевих жителів та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.
Водночас у матеріалі не пояснюють причини початку Курської операції та не наводять українську позицію.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на цей репортаж в New York Times.
"Той, хто на сайті NYT вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT", - написав речник зовнішньополітичного відомства.
Довідково:
Волтер Дюранті - англо-американський журналіст, який впродовж 14 років очолював московське бюро газети New York Times. У 1929 році він взяв інтерв'ю у Йосипа Сталіна, а в 1932-му здобув Пулітцерівську премію за серію репортажів з СРСР. Дюранті відомий тим, що заперечував Голодомор і виправдовував сталінський режим.
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А чому так вбого?
Війна це хаос.
Буквально позавчора дружбан розповідав, як у Суджі вони магазин взуття винесли бо треба було кросівки, щоб у черевиках весь час не паритися. От тупо винесли все взуття, звалили на вулиці і з тієї купи обирали собі.
І це не добре і не погано - це швидко та зручно бо війна.
Наші там тільки песиків та пенсіонерів підгодовували. А Ахмат бився, як лев, з сталевими армадами укронацистів.
Всім наївним та притрушеним присвячується...
ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА (ФОТО+ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
Вірніше, це вона гази випустила!
Улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост.
https://newrepublic.com/politics
критично багато пишуть про Трампа, але при цьому й війни Росії проти України для Нової Республіки просто не існує, схоже американцям вже байдужа тривала агресивна війна людожерів проти мирної європейської країни, адже їхні видання орієнтуються насамперед на ті теми, що є злободенними для їх громадян, а нагадування про цю війну, та ще із співчуттям до України, сьогодні не є трендом їх політичних інтересів.
Московщина схоже для них нормальний партнер, Трамп вводить тарифи проти Євросоюзу, але не вводить проти неї, і Московщина починає активніше цим користуватися
https://www.apk-inform.com/ru/news/1549063
ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА (ВІДЕО) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
Хтось в New York Times написав цей пасквіль і сховався за Гайтман.
але потрібно з ними активніше вести роботу і протистояти
таким виродкам , які за кремлівське бабло продаються !!
Во время ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Которые делают репортаж в сопровождении отряда СС
Нет слов..
***.. е на всю голову!!!!!!!
Реагенти-імпотенти
Нафіга такий МЗС?