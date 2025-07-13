РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Результаты работы подразделений СБС
300 1

Подразделения СБС ликвидировали более 100 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 798 уникальных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности:

  • 183 единицы личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
  • 37 единиц автомобильной техники и 20 мотоциклов;
  • 21 артиллерийскую систему, 4 единицы бронетехники и 3 танка.

Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 30 точек вылета операторов БПЛА.

Результаты работы подразделений СБС

Читайте: Подразделения Сил беспилотных систем поразили 817 целей за сутки. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ликвидация (3822) уничтожение (7474) Силы беспилотных систем (144) война в Украине (5181)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодці! бережіть себе...
показать весь комментарий
13.07.2025 20:23 Ответить
 
 