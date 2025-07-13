Подразделения СБС ликвидировали более 100 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 798 уникальных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
Поражены в частности:
- 183 единицы личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
- 37 единиц автомобильной техники и 20 мотоциклов;
- 21 артиллерийскую систему, 4 единицы бронетехники и 3 танка.
Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 30 точек вылета операторов БПЛА.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий13.07.2025 20:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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