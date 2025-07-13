Подразделения СБС ликвидировали более 100 оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 798 уникальных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

Поражены в частности:

183 единицы личного состава, из которых 109 - ликвидировано;

37 единиц автомобильной техники и 20 мотоциклов;

21 артиллерийскую систему, 4 единицы бронетехники и 3 танка.

Кроме того, уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 30 точек вылета операторов БПЛА.

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