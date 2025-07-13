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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС ліквідували понад 100 окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 798 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Уражено зокрема:

  • 183 одиниці особового складу, з яких 109 – ліквідовано;
  • 37 одиниць автомобільної техніки та 20 мотоциклів;
  • 21 артилерійську систему, 4 одиниці бронетехніки та 3 танки.

Крім того, знищено 22 безпілотних літальних апарати противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 30 точок вильоту операторів БПЛА.

Результати роботи підрозділів СБС

Читайте: Підрозділи Сил безпілотних систем уразили 817 цілей за добу. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ліквідація (4206) знищення (7786) Сили безпілотних систем (146) війна в Україні (5219)


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13.07.2025 20:23 Відповісти
 
 