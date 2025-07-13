Рашисты атаковали дронами Полтавскую область: пострадал один человек, повреждены жилые дома
Вечером воскресенья, 13 июля, российские захватчики атаковали беспилотниками Полтавскую область. В результате вражеской атаки пострадал человек, повреждены дома.
Об этом в телеграм сообщил временно исполняющий обязанности председателя Полтавской областной военной администрации Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО. В Полтавской общине повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь", - сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что вечером 13 июля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
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