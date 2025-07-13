Рашисти атакували дронами Полтавщину: постраждала одна людина, пошкоджені житлові будинки
Ввечері неділі, 13 липня, російські загарбники атакували безпілотниками Полтавщину. Внаслідок ворожої атаки постраждала людина, пошкоджені будинки.
Про це в телеграм повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу", - повідомив посадовець.
Раніше повідомлялося, що ввечері 13 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
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