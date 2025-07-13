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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Рашисти атакували дронами Полтавщину: постраждала одна людина, пошкоджені житлові будинки

ворог атакує шахедами

Ввечері неділі, 13 липня, російські загарбники атакували безпілотниками Полтавщину. Внаслідок ворожої атаки постраждала людина, пошкоджені будинки.

Про це в телеграм повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Травмовано одну людину. Медики надають їй необхідну допомогу", - повідомив посадовець.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

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Автор: 

безпілотник (4507) атака (418) Полтавська область (1182)


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