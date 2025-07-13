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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 13 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
    БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
    БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Читайте: Війська РФ атакували Україну 60 дронами: 20 БпЛА збито, ще 20 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2855) Шахед (1296) війна в Україні (5219)


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Топ коментарі
+2
ЗЕловці шахедів стають все жирнійші і жирнійші.
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.
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13.07.2025 18:58 Відповісти
+1
❗️Військові зможуть стріляти по дронах зі звичайних автоматів, але тепер спеціальними дробовими ************ - в Україні зʼявилися нові набої проти БПЛА, пише Forbes.
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13.07.2025 18:45 Відповісти
+1
Тут ще можна перед дроном розпилювати фарбу, котра попаде на об'єктив і дрон осліпне.
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13.07.2025 18:49 Відповісти
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ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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13.07.2025 18:44 Відповісти
Це Зеленський, коли побачів злих чеченців в Адміністрації.
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13.07.2025 18:47 Відповісти
❗️Військові зможуть стріляти по дронах зі звичайних автоматів, але тепер спеціальними дробовими ************ - в Україні зʼявилися нові набої проти БПЛА, пише Forbes.
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13.07.2025 18:45 Відповісти
Тут ще можна перед дроном розпилювати фарбу, котра попаде на об'єктив і дрон осліпне.
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13.07.2025 18:49 Відповісти
А нічо, що шахед летить на висоті 3км??
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13.07.2025 19:05 Відповісти
Походу скоро ядерка полетить. Їм вже пофігу все. Я навіть боюся уявити, що буде. Їм санкції похрен, трумп за них майже, Європі тільки можуть загрожувати. Загалом все.
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13.07.2025 18:53 Відповісти
не полетить ,пуйло сцикун , це буде його кінец
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13.07.2025 18:58 Відповісти
Ага, таке сцикло, що плював на захід і санкції. Ці жувут розкішно. Не треба думати, що вони туалети крадуть. Ворога треба знати в обличчя і не придумувати фантазії. На Ютубі повно роликів, як вони живуть. Шкода, що зеля і до нас цього не дали. Ну адже 67% підтримки. Еше я тут дивлюся, лоб розбивали, коли трам схвалив ракети для патріот. Всі просрали, свого нічого немає. Одні відосикик потужні
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13.07.2025 19:15 Відповісти
Ядерка створювалася не для того щоб лежати, рано чи пізно вона полетить
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13.07.2025 19:06 Відповісти
У нас є потужні домовленості.
нехай торчок введе в дію план перемоги, оцей. і всьо!
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13.07.2025 19:11 Відповісти
ЗЕловці шахедів стають все жирнійші і жирнійші.
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.
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13.07.2025 18:58 Відповісти
 
 