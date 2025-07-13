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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили
Ввечері 13 липня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
Топ коментарі
+2 Сашка Днепр #608784
показати весь коментар13.07.2025 18:58 Відповісти Посилання
+1 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар13.07.2025 18:45 Відповісти Посилання
+1 Oresta Bartka
показати весь коментар13.07.2025 18:49 Відповісти Посилання
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ЖАХІТТЯ У КИЄВІ. ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК НАПАВ НА ВІЙСЬКОВОГО ЖУРНАЛІСТА https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
нехай торчок введе в дію план перемоги, оцей. і всьо!
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.