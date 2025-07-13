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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 13 июля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
    БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.
  • Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
    БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на севере и центральной части Черниговщины, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный;
  • БпЛА в южных окрестностях г.Николаева, курс - северо-западный.

Читайте: Войска РФ атаковали Украину 60 дронами: 20 БпЛА сбиты, еще 20 - локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2515) Шахед (1293) война в Украине (5181)


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Топ комментарии
+10
ЗЕловці шахедів стають все жирнійші і жирнійші.
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.
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13.07.2025 18:58 Ответить
+5
У нас є потужні домовленості.
нехай торчок введе в дію план перемоги, оцей. і всьо!
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13.07.2025 19:11 Ответить
+5
Рік тому 10.07.2024 року почалась переможна трансформація ЗЕімітатора:
• План контрнаступу.
• План перемоги.
• Сто одна безпекова угода Єрмака.
• Саміти миру в Швейцарії.
• План миру.
• План стійкості.
• Курська авантюра - захопимо КАЕС і поміняємо на ЗАЕС.
• Справедливий мир.
• Конференція з відновлення України.
(- Кароч, план такий: ви даєте нам всі свої гроши
- а далі?
- шо "а далі" ?)
Між тим, Україна здається щодня 24/7. Зеленського не цікавить безпека і територіальна цілісність України, його цікавить тільки особисте збагачення і влада.
Війну не закінчив, а килимок під другий термін м'яко стелить та розкотив губу на пиляння чужих грошей під Нью-Васюки.
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13.07.2025 19:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
❗️Військові зможуть стріляти по дронах зі звичайних автоматів, але тепер спеціальними дробовими ************ - в Україні зʼявилися нові набої проти БПЛА, пише Forbes.
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13.07.2025 18:45 Ответить
Тут ще можна перед дроном розпилювати фарбу, котра попаде на об'єктив і дрон осліпне.
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13.07.2025 18:49 Ответить
А нічо, що шахед летить на висоті 3км??
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13.07.2025 19:05 Ответить
"А нічо, що шахед летить на висоті 3км??"

как раз для фарби
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13.07.2025 19:24 Ответить
14 березня 2023 року над Чорним морем російський винищувач Су-27 скинув паливо на безпілотник і засліпив його.
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13.07.2025 19:35 Ответить
"14 березня 2023 року"

единичный случай. ничего что этих безпилотников уже 300-500 штук запускают? сколько истребителей надо? а гпс? прям вижу как самолеты за дронами гоняются, чтобы краской облить. даже не хочеться эту ерунду комментировать
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13.07.2025 19:44 Ответить
Це може зробити дрон. Дешево і весело. Нагадай собі індійські святкові гранати з фарбою. Нагадай собі, як ржали з ідеї стріляти з дробовиків по дронах.
А зараз кожен відділ шукає дробовик-качатницю.
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13.07.2025 20:01 Ответить
"Це може зробити дрон"

може, если его ттх будут намного лучше цели, а мы не можем скопировать то что есть. но не надо забывать про гпс, и про то, что камера может быть не одна, и установлена снизу, и то, что защита камеры решается простым способом, например блендой. я не понимаю как может помочь дробовик на высоте 3 км, и почему его надо искать, это что, дефицитная дальнебойная ракета, или стоимость его миллионная? чем чем, а дробовиками бы обеспечили в нужном количестве, просто толку от них уже никакого
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13.07.2025 20:14 Ответить
Ти мені нагадуєш Рєзьніка: "Нам етіх свадібних дронаф нінада!"
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13.07.2025 20:18 Ответить
"Ти мені нагадуєш Рєзьніка"

а ты мне маленького ребенка, "святкові гранати з фарбою" вспомнил. если будет возможность запускать в ответ 500 дронов с аналогичными ттх или лучше, то нахрена фарба, получится не получится, надо просто этими дронами сбивать
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13.07.2025 20:22 Ответить
Походу скоро ядерка полетить. Їм вже пофігу все. Я навіть боюся уявити, що буде. Їм санкції похрен, трумп за них майже, Європі тільки можуть загрожувати. Загалом все.
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13.07.2025 18:53 Ответить
не полетить ,пуйло сцикун , це буде його кінец
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13.07.2025 18:58 Ответить
Ага, таке сцикло, що плював на захід і санкції. Ці жувут розкішно. Не треба думати, що вони туалети крадуть. Ворога треба знати в обличчя і не придумувати фантазії. На Ютубі повно роликів, як вони живуть. Шкода, що зеля і до нас цього не дали. Ну адже 67% підтримки. Еше я тут дивлюся, лоб розбивали, коли трам схвалив ракети для патріот. Всі просрали, свого нічого немає. Одні відосикик потужні
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13.07.2025 19:15 Ответить
Рік тому 10.07.2024 року почалась переможна трансформація ЗЕімітатора:
• План контрнаступу.
• План перемоги.
• Сто одна безпекова угода Єрмака.
• Саміти миру в Швейцарії.
• План миру.
• План стійкості.
• Курська авантюра - захопимо КАЕС і поміняємо на ЗАЕС.
• Справедливий мир.
• Конференція з відновлення України.
(- Кароч, план такий: ви даєте нам всі свої гроши
- а далі?
- шо "а далі" ?)
Між тим, Україна здається щодня 24/7. Зеленського не цікавить безпека і територіальна цілісність України, його цікавить тільки особисте збагачення і влада.
Війну не закінчив, а килимок під другий термін м'яко стелить та розкотив губу на пиляння чужих грошей під Нью-Васюки.
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13.07.2025 19:19 Ответить
Ех, коби ти був Олександр... Але ж ти Александр! Та ще й Большаков...
Кацап, лякаєш? Ти такий смішний...
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13.07.2025 19:53 Ответить
Ядерка створювалася не для того щоб лежати, рано чи пізно вона полетить
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13.07.2025 19:06 Ответить
У нас є потужні домовленості.
нехай торчок введе в дію план перемоги, оцей. і всьо!
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13.07.2025 19:11 Ответить
ЗЕловці шахедів стають все жирнійші і жирнійші.
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.
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13.07.2025 18:58 Ответить
Сашка Днепр #608784

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Реєстрація: 02.06.2025
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13.07.2025 19:50 Ответить
Що не так зебілоїд?
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13.07.2025 20:33 Ответить
 
 