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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 13 июля российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на севере Сумщины, курс - юго-западный.
- Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на севере и центральной части Черниговщины, курс - юго-западный/южный;
- БпЛА на востоке Полтавщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – южный;
- БпЛА в южных окрестностях г.Николаева, курс - северо-западный.
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+10 Сашка Днепр #608784
показать весь комментарий13.07.2025 18:58 Ответить Ссылка
+5 Сашка Днепр #608784
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+5 Сашка Днепр #608784
показать весь комментарий13.07.2025 19:19 Ответить Ссылка
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как раз для фарби
единичный случай. ничего что этих безпилотников уже 300-500 штук запускают? сколько истребителей надо? а гпс? прям вижу как самолеты за дронами гоняются, чтобы краской облить. даже не хочеться эту ерунду комментировать
А зараз кожен відділ шукає дробовик-качатницю.
може, если его ттх будут намного лучше цели, а мы не можем скопировать то что есть. но не надо забывать про гпс, и про то, что камера может быть не одна, и установлена снизу, и то, что защита камеры решается простым способом, например блендой. я не понимаю как может помочь дробовик на высоте 3 км, и почему его надо искать, это что, дефицитная дальнебойная ракета, или стоимость его миллионная? чем чем, а дробовиками бы обеспечили в нужном количестве, просто толку от них уже никакого
а ты мне маленького ребенка, "святкові гранати з фарбою" вспомнил. если будет возможность запускать в ответ 500 дронов с аналогичными ттх или лучше, то нахрена фарба, получится не получится, надо просто этими дронами сбивать
• План контрнаступу.
• План перемоги.
• Сто одна безпекова угода Єрмака.
• Саміти миру в Швейцарії.
• План миру.
• План стійкості.
• Курська авантюра - захопимо КАЕС і поміняємо на ЗАЕС.
• Справедливий мир.
• Конференція з відновлення України.
(- Кароч, план такий: ви даєте нам всі свої гроши
- а далі?
- шо "а далі" ?)
Між тим, Україна здається щодня 24/7. Зеленського не цікавить безпека і територіальна цілісність України, його цікавить тільки особисте збагачення і влада.
Війну не закінчив, а килимок під другий термін м'яко стелить та розкотив губу на пиляння чужих грошей під Нью-Васюки.
Кацап, лякаєш? Ти такий смішний...
нехай торчок введе в дію план перемоги, оцей. і всьо!
Нажаль ТЦК у 2014-2017 не було, блть.
Жили б зараз без війни і не слухали противні виття шахедів.
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