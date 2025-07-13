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Новости Обстрелы Сумщины
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В результате обстрелов Сумской области погиб один человек, еще девять пострадали, - ОВА

Последствия обстрелов Сумской области

В течение суток 13 июля в результате обстрелов Сумщины пострадали 9 человек, еще один погиб.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Двух раненых в результате вчерашней атаки по Шостке доставили в Киевский ожоговый центр. Состояние обоих - стабильно тяжелое. Пострадавших оперативно эвакуировали в профильное учреждение, где им оказывается высокоспециализированная помощь", - рассказал он.

Всего за эти сутки в результате российских атак на Сумщине пострадали 9 человек. Один человек, к сожалению, погиб.

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Обстрелы фиксировали в ряде громад области. Раненые гражданские - в Шосткинской, Середино-Будской, Сумской и Новослободской громадах.

Кроме того, среди пострадавших - двое медиков, которые спасали раненого во время эвакуации. У них острая реакция на стресс.

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обстрел (28508) Сумская область (3449) война в Украине (5181)


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Ну тепер ви знаєте, чим займаються голови ОВА, призначені особисто диктатором Зеленським.

Ні - не бомбосховищами.
Ні - не фортифікаціями.
Ні - не допомогою населенню.
Так - повідомленнями у соцмережах.
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13.07.2025 23:52 Ответить
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14.07.2025 00:00 Ответить
 
 