В результате обстрелов Сумской области погиб один человек, еще девять пострадали, - ОВА
В течение суток 13 июля в результате обстрелов Сумщины пострадали 9 человек, еще один погиб.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Двух раненых в результате вчерашней атаки по Шостке доставили в Киевский ожоговый центр. Состояние обоих - стабильно тяжелое. Пострадавших оперативно эвакуировали в профильное учреждение, где им оказывается высокоспециализированная помощь", - рассказал он.
Всего за эти сутки в результате российских атак на Сумщине пострадали 9 человек. Один человек, к сожалению, погиб.
Обстрелы фиксировали в ряде громад области. Раненые гражданские - в Шосткинской, Середино-Будской, Сумской и Новослободской громадах.
Кроме того, среди пострадавших - двое медиков, которые спасали раненого во время эвакуации. У них острая реакция на стресс.
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