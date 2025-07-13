Внаслідок обстрілів Сумщини загинула одна людина, ще дев’ять постраждали, - ОВА
Протягом доби 13 липня внаслідок обстрілів Сумщини постраждали 9 людей, ще одна загинула.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Двох поранених внаслідок учорашньої атаки по Шостці доставили до Київського опікового центру Стан обох – стабільно важкий. Постраждалих оперативно евакуювали до профільного закладу, де їм надається високоспеціалізована допомога", - розповів він.
Загалом за цю добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина, на жаль, загинула.
Обстріли фіксували в ряді громад області. Поранені цивільні – у Шосткинській, Середино-Будській, Сумській та Новослобідській громадах.
Крім того, серед постраждалих – двоє медиків, які рятували пораненого під час евакуації. У них гостра реакція на стрес.
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