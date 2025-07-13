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Новини Обстріли Сумщини
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Внаслідок обстрілів Сумщини загинула одна людина, ще дев’ять постраждали, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумської області

Протягом доби 13 липня внаслідок обстрілів Сумщини постраждали 9 людей, ще одна загинула.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Двох поранених внаслідок учорашньої атаки по Шостці доставили до Київського опікового центру Стан обох – стабільно важкий. Постраждалих оперативно евакуювали до профільного закладу, де їм надається високоспеціалізована допомога", - розповів він.

Загалом за цю добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина, на жаль, загинула.

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Обстріли фіксували в ряді громад області. Поранені цивільні – у Шосткинській, Середино-Будській, Сумській та Новослобідській громадах.

Крім того, серед постраждалих – двоє медиків, які рятували пораненого під час евакуації. У них гостра реакція на стрес.

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обстріл (29833) Сумська область (4004) війна в Україні (5219)


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Ну тепер ви знаєте, чим займаються голови ОВА, призначені особисто диктатором Зеленським.

Ні - не бомбосховищами.
Ні - не фортифікаціями.
Ні - не допомогою населенню.
Так - повідомленнями у соцмережах.
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13.07.2025 23:52 Відповісти
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14.07.2025 00:00 Відповісти
 
 