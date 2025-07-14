Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: пострадали мужчина и две 13-летние девочки
Российские захватчики ночью 14 июля атаковали Днепропетровщину беспилотниками, зафиксировано попадание в двух районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что силы ПВО, по предварительной информации, уничтожили десять вражеских дронов.
В Днепровском районе вследствие атаки загорелись 3 дома, 2 гаража, 4 хозяйственные постройки и лес. Уничтожены 7 авто, еще 4 - повреждены. Пострадали три человека. Все госпитализированы. Две 13-летние девочки в состоянии средней тяжести. 51-летний мужчина - "тяжелый".
На Криворожье также возник пожар. Изуродована инфраструктура.
Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Била по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах. Вследствие атаки возник пожар складского помещения с материалами для пищевой промышленности. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.
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