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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Последствия атаки РФ на Самар: разгромлена школа и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 13 июля, войска РФ ударили по г.Самар Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна.

"На месте работают все. Представители местной власти, чрезвычайники, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям строительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть побитое", - говорится в сообщении.

атака РФ на Самар
атака РФ на Самар
атака РФ на Самар
атака РФ на Самар
атака РФ на Самар

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Самар, повреждена инфраструктура.

Автор: 

обстрел (28508) Днепропетровская область (4217) Самарский район (10) Орлівщина (6)


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Мільйони денев. Мільйони дронів. Мільйони. Мільйони Аб р вал
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13.07.2025 14:51 Ответить
З якої психлікарні ти вирвалось?
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13.07.2025 14:53 Ответить
Із Кацапетівки.
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13.07.2025 14:56 Ответить
Шахед з таким написом вдарив по Самару. За попередньою інформацію, дрони атакували ТЦК у місті
https://t.me/hyevuy_dnepr/86803
Судячи з коментарів від жителів Самару 4 з 5 потрапили в ТЦК.
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13.07.2025 15:05 Ответить
 
 