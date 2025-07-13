Последствия атаки РФ на Самар: разгромлена школа и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 13 июля, войска РФ ударили по г.Самар Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна.
"На месте работают все. Представители местной власти, чрезвычайники, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям строительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть побитое", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Самар, повреждена инфраструктура.
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Судячи з коментарів від жителів Самару 4 з 5 потрапили в ТЦК.