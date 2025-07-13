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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Наслідки атаки РФ на Самар: понівечено школу та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, війська РФ ударили по м.Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі удари там понівечено школу та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна. 

"На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите", - йдеться у повідомленні.

атака рф на Самар
атака рф на Самар
атака рф на Самар
атака рф на Самар
атака рф на Самар

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Самар, пошкоджено інфраструктуру.

Автор: 

обстріл (29833) Дніпропетровська область (3999) Самарівський район (10) Самар (6)


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Мільйони денев. Мільйони дронів. Мільйони. Мільйони Аб р вал
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13.07.2025 14:51 Відповісти
З якої психлікарні ти вирвалось?
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13.07.2025 14:53 Відповісти
Із Кацапетівки.
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13.07.2025 14:56 Відповісти
Шахед з таким написом вдарив по Самару. За попередньою інформацію, дрони атакували ТЦК у місті
https://t.me/hyevuy_dnepr/86803
Судячи з коментарів від жителів Самару 4 з 5 потрапили в ТЦК.
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13.07.2025 15:05 Відповісти
Де відповідь по Москві, мразь ти зелена?!
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13.07.2025 15:21 Відповісти
схаменись яка москва? за 4 роки війни не здатні Донецьк рознести з арти . а тут Москва поодинокими дрончикам по 25 кг вибухівки. йде відвертий саботаж
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13.07.2025 15:25 Відповісти
поки не зявляться дзеркальні "наслідки " у житлових кварталах кацапстану русня буде й на далі розносити наші міста.
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13.07.2025 15:22 Відповісти
 
 