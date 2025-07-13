Наслідки атаки РФ на Самар: понівечено школу та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 липня, війська РФ ударили по м.Самар Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі удари там понівечено школу та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна.

"На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите", - йдеться у повідомленні.











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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Самар, пошкоджено інфраструктуру.