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Наслідки атаки РФ на Самар: понівечено школу та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 липня, війська РФ ударили по м.Самар Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через ворожі удари там понівечено школу та багатоквартирні будинки. В них потрощені вікна.
"На місці працюють всі. Представники місцевої влади, надзвичайники, поліціянти, комунальники. Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Самар, пошкоджено інфраструктуру.
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Судячи з коментарів від жителів Самару 4 з 5 потрапили в ТЦК.