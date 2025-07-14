Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: постраждали чоловік та дві 13-річні дівчинки

Російські загарбники вночі 14 липня атакували Дніпропетровську область безпілотниками, зафіксовано влучання у двох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що сили ППО, за попередньою інформацією, знищили десять ворожих дронів.

У Дніпровському районі внаслідок атаки зайнялися 3 будинки, 2 гаражі, 4 господарські споруди та ліс. Знищені 7 авто, ще 4 – пошкоджені. Постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий".

На Криворіжжі також виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Нікопольщину російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах. Внаслідок атаки виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Рятувальникам вдалось ліквідувати загоряння.

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