Последствия атаки ВСУ на химзавод по производству боевых частей для "Шахедов" в Московской области РФ. Спутниковый снимок
Спутниковые снимки подтверждают успешный удар Вооруженных сил Украины по расположенному в Московской области Краснозаводскому химическому заводу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики украинского проекта КиберБорошно.
Они отметили, что ВСУ удалось поразить производственное помещение, в котором могли изготавливать и собирать взрывоопасные средства. Согласно предварительному заявлению Генерального штаба ВСУ, речь идет о термобарических боевых частях для дронов-камикадзе "Shahed".
"На заводе изготавливают широкий ассортимент военных средств, в частности осветительные заряды, газогенераторы для ракет и снарядов, пороховые заряды, тепловые ловушки для авиационной техники. После модернизации, начатой в 2017 году, предприятие также получило возможность производить термобарические боеприпасы различных типов", - отметили аналитики проекта.
Напомним, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
новина із серії "буба чемпіон!"
А якщо серйозно, то приємно, що люди ще не розучились сприймати об'єктивну дійсність, а не телемарафонну.