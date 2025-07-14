Последствия атаки ВСУ на химзавод по производству боевых частей для "Шахедов" в Московской области РФ. Спутниковый снимок

Спутниковые снимки подтверждают успешный удар Вооруженных сил Украины по расположенному в Московской области Краснозаводскому химическому заводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики украинского проекта КиберБорошно.

Они отметили, что ВСУ удалось поразить производственное помещение, в котором могли изготавливать и собирать взрывоопасные средства. Согласно предварительному заявлению Генерального штаба ВСУ, речь идет о термобарических боевых частях для дронов-камикадзе "Shahed".

"На заводе изготавливают широкий ассортимент военных средств, в частности осветительные заряды, газогенераторы для ракет и снарядов, пороховые заряды, тепловые ловушки для авиационной техники. После модернизации, начатой в 2017 году, предприятие также получило возможность производить термобарические боеприпасы различных типов", - отметили аналитики проекта.

Напомним, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ.