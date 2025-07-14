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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Последствия атаки ВСУ на химзавод по производству боевых частей для "Шахедов" в Московской области РФ. Спутниковый снимок

Спутниковые снимки подтверждают успешный удар Вооруженных сил Украины по расположенному в Московской области Краснозаводскому химическому заводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили аналитики украинского проекта КиберБорошно.

Они отметили, что ВСУ удалось поразить производственное помещение, в котором могли изготавливать и собирать взрывоопасные средства. Согласно предварительному заявлению Генерального штаба ВСУ, речь идет о термобарических боевых частях для дронов-камикадзе "Shahed".

Спутниковые снимки подтверждают успешный удар Вооруженных сил Украины по расположенному в Московской области Краснозаводскому химическому заводу.

"На заводе изготавливают широкий ассортимент военных средств, в частности осветительные заряды, газогенераторы для ракет и снарядов, пороховые заряды, тепловые ловушки для авиационной техники. После модернизации, начатой в 2017 году, предприятие также получило возможность производить термобарические боеприпасы различных типов", - отметили аналитики проекта.

Напомним, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ.

Автор: 

боеприпасы (2381) Подмосковье (63) Удары по РФ (411)


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Топ комментарии
+13
ну добре як так, але є сумніви, що це
новина із серії "буба чемпіон!"
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14.07.2025 08:00 Ответить
+11
Вважаю що коли об'єкт знищений, на фото груда каменів, тоді можна і знімками похвалитись. А не оце
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14.07.2025 08:10 Ответить
+10
Такі собі наслідки. Особливо якщо це стосується ураження вибухонебезпечних речовин.
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14.07.2025 08:01 Ответить
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Что-то не видно повреждений...Разве что крышу повредили.
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14.07.2025 07:59 Ответить
ну добре як так, але є сумніви, що це
новина із серії "буба чемпіон!"
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14.07.2025 08:00 Ответить
Такі собі наслідки. Особливо якщо це стосується ураження вибухонебезпечних речовин.
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14.07.2025 08:01 Ответить
Вважаю що коли об'єкт знищений, на фото груда каменів, тоді можна і знімками похвалитись. А не оце
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14.07.2025 08:10 Ответить
Ударять один раз на два місяці по заводу одним дроном ,і кожен день треба показувати, бо більше нема чого!
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14.07.2025 08:13 Ответить
тоесть результат около нулевой.
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14.07.2025 08:21 Ответить
Я якщо би там пернув, то и то би більши руйнування були.
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14.07.2025 08:23 Ответить
То де ж "успіх"? Він у тому, що зробили фото?
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14.07.2025 08:24 Ответить
А фото робив Притула
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14.07.2025 08:30 Ответить
По більше б таких новин! Дай Боже сили нашім захисникам та зброї...
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14.07.2025 08:31 Ответить
Одні зрадники в коментарях
А якщо серйозно, то приємно, що люди ще не розучились сприймати об'єктивну дійсність, а не телемарафонну.
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14.07.2025 08:33 Ответить
Тут головне що знято зі супутника "Притула"
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14.07.2025 08:35 Ответить
Просто цензор забув викласти фото " після "
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14.07.2025 08:55 Ответить
це якраз і є фото -" після"! потрібна балістика на не це гом но з зарялом 15 кг на яке потрачено мільярди гривень.
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14.07.2025 09:58 Ответить
Наслідки, це коли на даний завод летить 10 балістик і 20 крилатих і завод стертий в пил, як наш Кременчуцький НПЗ. А коли летить п'ять жужжалок , зібраних в гаражі і ламають їм дах та збивають фасад , а шахеди летіли і продовжують летіти - це НЕ наслідки.
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14.07.2025 09:16 Ответить
Сцянина в очі "мудрого наріду" продовжується.
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14.07.2025 09:27 Ответить
Ну от пошле Зєлєнскій неголеного Умєрова послом в США і полетять ракєти по кацапським заводам... Ага... "Літаки летять - будєм всх бамбіть"...
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14.07.2025 09:34 Ответить
 
 