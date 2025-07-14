Наслідки атаки ЗСУ на хімзавод з виробництва бойових частин для "Шахедів" у Московській області РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК
Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики українського проєкту КіберБорошно.
Вони зазначили, що ЗСУ вдалося уразити виробниче приміщення, у якому могли виготовляти та збирати вибухонебезпечні засоби. Згідно з попередньою заявою Генерального штабу ЗСУ, мова йде про термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе "Shahed".
"На заводі виготовляють широкий асортимент військових засобів, зокрема освітлювальні заряди, газогенератори для ракет і снарядів, порохові заряди, теплові пастки для авіаційної техніки. Після модернізації, розпочатої у 2017 році, підприємство також отримало можливість виробляти термобаричні боєприпаси різних типів", - зазначили аналітики проєкту.
Нагадаємо, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.
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А якщо серйозно, то приємно, що люди ще не розучились сприймати об'єктивну дійсність, а не телемарафонну.