УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12273 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
5 867 16

Наслідки атаки ЗСУ на хімзавод з виробництва бойових частин для "Шахедів" у Московській області РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики українського проєкту КіберБорошно.

Вони зазначили, що ЗСУ вдалося уразити виробниче приміщення, у якому могли виготовляти та збирати вибухонебезпечні засоби. Згідно з попередньою заявою Генерального штабу ЗСУ, мова йде про термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе "Shahed".

Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.

"На заводі виготовляють широкий асортимент військових засобів, зокрема освітлювальні заряди, газогенератори для ракет і снарядів, порохові заряди, теплові пастки для авіаційної техніки. Після модернізації, розпочатої у 2017 році, підприємство також отримало можливість виробляти термобаричні боєприпаси різних типів", - зазначили аналітики проєкту.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.

Автор: 

боєприпаси (2317) Підмосков’я (47) Удари по РФ (413)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
ну добре як так, але є сумніви, що це
новина із серії "буба чемпіон!"
показати весь коментар
14.07.2025 08:00 Відповісти
+9
Вважаю що коли об'єкт знищений, на фото груда каменів, тоді можна і знімками похвалитись. А не оце
показати весь коментар
14.07.2025 08:10 Відповісти
+8
Такі собі наслідки. Особливо якщо це стосується ураження вибухонебезпечних речовин.
показати весь коментар
14.07.2025 08:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что-то не видно повреждений...Разве что крышу повредили.
показати весь коментар
14.07.2025 07:59 Відповісти
ну добре як так, але є сумніви, що це
новина із серії "буба чемпіон!"
показати весь коментар
14.07.2025 08:00 Відповісти
Такі собі наслідки. Особливо якщо це стосується ураження вибухонебезпечних речовин.
показати весь коментар
14.07.2025 08:01 Відповісти
Вважаю що коли об'єкт знищений, на фото груда каменів, тоді можна і знімками похвалитись. А не оце
показати весь коментар
14.07.2025 08:10 Відповісти
Ударять один раз на два місяці по заводу одним дроном ,і кожен день треба показувати, бо більше нема чого!
показати весь коментар
14.07.2025 08:13 Відповісти
тоесть результат около нулевой.
показати весь коментар
14.07.2025 08:21 Відповісти
Я якщо би там пернув, то и то би більши руйнування були.
показати весь коментар
14.07.2025 08:23 Відповісти
То де ж "успіх"? Він у тому, що зробили фото?
показати весь коментар
14.07.2025 08:24 Відповісти
А фото робив Притула
показати весь коментар
14.07.2025 08:30 Відповісти
По більше б таких новин! Дай Боже сили нашім захисникам та зброї...
показати весь коментар
14.07.2025 08:31 Відповісти
Одні зрадники в коментарях
А якщо серйозно, то приємно, що люди ще не розучились сприймати об'єктивну дійсність, а не телемарафонну.
показати весь коментар
14.07.2025 08:33 Відповісти
Тут головне що знято зі супутника "Притула"
показати весь коментар
14.07.2025 08:35 Відповісти
Просто цензор забув викласти фото " після "
показати весь коментар
14.07.2025 08:55 Відповісти
Наслідки, це коли на даний завод летить 10 балістик і 20 крилатих і завод стертий в пил, як наш Кременчуцький НПЗ. А коли летить п'ять жужжалок , зібраних в гаражі і ламають їм дах та збивають фасад , а шахеди летіли і продовжують летіти - це НЕ наслідки.
показати весь коментар
14.07.2025 09:16 Відповісти
Сцянина в очі "мудрого наріду" продовжується.
показати весь коментар
14.07.2025 09:27 Відповісти
Ну от пошле Зєлєнскій неголеного Умєрова послом в США і полетять ракєти по кацапським заводам... Ага... "Літаки летять - будєм всх бамбіть"...
показати весь коментар
14.07.2025 09:34 Відповісти
 
 