Наслідки атаки ЗСУ на хімзавод з виробництва бойових частин для "Шахедів" у Московській області РФ. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Супутникові знімки підтверджують успішний удар Збройних сил України по розташованому в Московській області Краснозаводському хімічному заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили аналітики українського проєкту КіберБорошно.

Вони зазначили, що ЗСУ вдалося уразити виробниче приміщення, у якому могли виготовляти та збирати вибухонебезпечні засоби. Згідно з попередньою заявою Генерального штабу ЗСУ, мова йде про термобаричні бойові частини для дронів-камікадзе "Shahed".

"На заводі виготовляють широкий асортимент військових засобів, зокрема освітлювальні заряди, газогенератори для ракет і снарядів, порохові заряди, теплові пастки для авіаційної техніки. Після модернізації, розпочатої у 2017 році, підприємство також отримало можливість виробляти термобаричні боєприпаси різних типів", - зазначили аналітики проєкту.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.