Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты обнародованы на сайте парламента.
В частности, военное положение и мобилизацию глава государства предлагает продлить на 90 суток с 7 августа 2025 года до 5 ноября.
Ожидается, что будет уже 16-е голосование за такие законопроекты.
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+4 discovery
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+4 Serhii #597124
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+4 Serhii #597124
показать весь комментарий14.07.2025 10:41 Ответить Ссылка
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2. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку за кримінальну відповідальність з 16 до 25 років?
3. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку на видачу водійського посвідчення і обмеження продажу місливської зброї з 25 років?
4. А чому вкраїнчики не волають за підняття дитячого віку з 18 до 25 років?
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Чи то інше?
Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».
Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
у ЦВК зазначають, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан, а згідно з ч.2 ст. 64 Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні обмеження прав і свобод. Зокрема, в умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів (ч.1 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану").
Цим законом "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що на період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, а в разі закінчення строку повноважень Президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на посаду новообраного Президента, обраного після скасування воєнного стану (ч.3 ст. 11).
Тільки якого року ?
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
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а якщо би буба не був би Верховим головнокомандуючим,
хто би перший Тису перепливав?
приїхати з США що би потім перепливати Тису взад?
запросіть ШІ, він умніше в вашому випадку...
а Петро який за хлібом вийшов навчений, шо *******!
Нижче https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.
"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Але це на буровій: душ-туалет, столова, прання одежі-білизни...
А тут війна і 170 діб на позиції....
Це навіть не умови штафників у другу світову. Немає слів. Бригада, армія кинута, забута, викреслена... Що ми всі можемо зробити?