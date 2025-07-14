Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты обнародованы на сайте парламента.

В частности, военное положение и мобилизацию глава государства предлагает продлить на 90 суток с 7 августа 2025 года до 5 ноября.

Ожидается, что будет уже 16-е голосование за такие законопроекты.

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