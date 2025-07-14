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Новости Продолжение военного положения и мобилизации
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Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты обнародованы на сайте парламента.

В частности, военное положение и мобилизацию глава государства предлагает продлить на 90 суток с 7 августа 2025 года до 5 ноября.

Ожидается, что будет уже 16-е голосование за такие законопроекты.

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Автор: 

ВР (29305) Зеленский Владимир (21222) мобилизация (2846) военное положение (513)


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Топ комментарии
+4
неочікувано від 4 рази ухилянта...
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14.07.2025 10:36 Ответить
+4
Це той, що розказував, ніби не буде при владі 30 років? Ну-ну, дочекаємось не 16-го голосування, а 116-го скоро за все те саме
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14.07.2025 10:38 Ответить
+4
Технічно воєнний стан можна продовжувати стільки разів, скільки Рада погодить указ Президента. Але є конституційний запобіжник - 5-річний термін президентських повноважень.

Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».

Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
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14.07.2025 10:41 Ответить
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Мобілізовувати потрібно молодь та жінок, інакше ми не наповнимо піхотою бойові бригади!
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14.07.2025 10:32 Ответить
Нащо два рази вставати-одразу дітей до фольксштурму.
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14.07.2025 10:41 Ответить
від 18 років це не діти, жінки мають такий самий обов'язок захищати Україну як і чоловіки і незрозуміло чому в час гострої нестачі особового складу на фронті ми досі не мобілізовуємо молодь 18-25 років та жінок!
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14.07.2025 10:43 Ответить
1. У всьому світі під час війни, окрім Індії і України (30 і 25 відповідно), мобілізують з 18 років і в деяких країнах з 16-17, якщо добровольці.
2. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку за кримінальну відповідальність з 16 до 25 років?
3. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку на видачу водійського посвідчення і обмеження продажу місливської зброї з 25 років?
4. А чому вкраїнчики не волають за підняття дитячого віку з 18 до 25 років?
===========
Чи то інше?
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14.07.2025 10:54 Ответить
Ця **** неголена бажає правити аж доти, коли дітей будуть відправляти на фронт. А воно буде зі своїми штопанами гандонами буде правити ... безкінечно, але Головкому в окоп ніяк, і всім його пАтужним - вони ж ще дуже молоді ! ?
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14.07.2025 10:49 Ответить
Хтось знає - чи можно "продовжувати " воєнний стан - то напішить
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14.07.2025 10:34 Ответить
Технічно воєнний стан можна продовжувати стільки разів, скільки Рада погодить указ Президента. Але є конституційний запобіжник - 5-річний термін президентських повноважень.

Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».

Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
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14.07.2025 10:41 Ответить
самі придумали і вішаєте людям локшину, і сорому нуль, бо проплачена)(уйлошльондра?

у ЦВК зазначають, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан, а згідно з ч.2 ст. 64 Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні обмеження прав і свобод. Зокрема, в умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів (ч.1 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану").

Цим законом "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що на період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, а в разі закінчення строку повноважень Президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на посаду новообраного Президента, обраного після скасування воєнного стану (ч.3 ст. 11).
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14.07.2025 10:58 Ответить
неочікувано від 4 рази ухилянта...
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14.07.2025 10:36 Ответить
Військовий стан має бути затверджений до кінця війни та звільнення усіх українських територій!
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14.07.2025 10:38 Ответить
Воєнний стан і стан війни то дві різні сутності. Перше оголошено вже 16-й раз, про інше не говориться навіть зараз.
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14.07.2025 10:39 Ответить
Він роботу підкидує Депутятам.
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14.07.2025 10:40 Ответить
По всім нормам має бути введений стан війни,але це недолуге чмо,яке рахує себе президентом,навіть це неспроможне знати.
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14.07.2025 10:54 Ответить
Це той, що розказував, ніби не буде при владі 30 років? Ну-ну, дочекаємось не 16-го голосування, а 116-го скоро за все те саме
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14.07.2025 10:38 Ответить
Не буде, ми довго терпимо. Але, якщо терпець увірветься, ...
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14.07.2025 10:43 Ответить
Може й до Лисого з Володькою і кумами черга дійде...
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14.07.2025 10:39 Ответить
На фронт? В тил ворога?
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14.07.2025 10:44 Ответить
Давай вже до "майських" !
Тільки якого року ?

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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14.07.2025 10:41 Ответить
питання для знатоків,
а якщо би буба не був би Верховим головнокомандуючим,
хто би перший Тису перепливав?
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14.07.2025 10:42 Ответить
Напевне той хто приїхав з США.
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14.07.2025 10:55 Ответить
і знову помилка з логікою,
приїхати з США що би потім перепливати Тису взад?
запросіть ШІ, він умніше в вашому випадку...
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14.07.2025 11:00 Ответить
А полномочиями на это деяние их кто наделил,Всевышний?
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14.07.2025 10:46 Ответить
Де стан війни ? Чому поліцаї не на фронті?? Вбивця конституції розтоптав витер нею дупу , і ти будеш відповідати за свої дії!
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14.07.2025 10:49 Ответить
поліцаї не навчені,
а Петро який за хлібом вийшов навчений, шо *******!
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14.07.2025 10:53 Ответить
Тап класно продовжувати гібридні воєнний стан, вони грабують проствґв вмирають!
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14.07.2025 10:50 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію


Нижче https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.

"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.

Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.

Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.

Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.

Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.

Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.

Вони давно перетнули усі межі витривалості.

Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.

Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.

Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.

Людей треба відводити.

Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
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14.07.2025 10:54 Ответить
У продовження Хто працював вахтовим методом в бурінні по графіку 12/12 годин, місяць через місяць, знає що це таке.

Але це на буровій: душ-туалет, столова, прання одежі-білизни...

А тут війна і 170 діб на позиції....

Це навіть не умови штафників у другу світову. Немає слів. Бригада, армія кинута, забута, викреслена... Що ми всі можемо зробити?
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14.07.2025 10:56 Ответить
Щоб імітувати бурхливу діяльність монозброду, вони голосують один і той самий закон декілька разів на рік, коли можна було проголосувати лише один раз. В той же час слуги урода хочуть за один раз прийняти закон про звільнення мародерів від відповідальності за корупцію в оборонних закупівлях, який буде захищати мародерів навіть після воєнного стану.
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14.07.2025 10:58 Ответить
Народ, ми що ПІДПИСАЛИСЯ ... мати цього Ідіота вічно за президента ? Виходить так, на фронті ніким воювати, а ось президент повинен бути, і саме той, який себе вважає Хєнієм. Вибачте, Воїн захистить мене, вас від окупанта, проте оці ЧМОНЬКИ з іх офісом та відосиками звалять одразу як тільки з'явиться кацапський чобіт біля Києва ! Скільки ще вони покладуть наших дітей та чоловіків ? Своєю бездарністю ! Скільки ми ще будемо терпіти їх злочини з баблом, з ТЦК, з ракетами по нашим домівках ? У них немає заміни ? В Україні немає геніїв, які почнуть оборонити країну ???
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14.07.2025 11:00 Ответить
 
 