Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.

Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.

Очікується, що буде вже 16-те голосування за такі законопроєкти.

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