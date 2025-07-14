Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.
Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.
Очікується, що буде вже 16-те голосування за такі законопроєкти.
Топ коментарі
+6 Serhii #597124
показати весь коментар14.07.2025 10:41 Відповісти Посилання
+5 discovery
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+5 Serhii #597124
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2. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку за кримінальну відповідальність з 16 до 25 років?
3. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку на видачу водійського посвідчення і обмеження продажу місливської зброї з 25 років?
4. А чому вкраїнчики не волають за підняття дитячого віку з 18 до 25 років?
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Чи то інше?
Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».
Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
у ЦВК зазначають, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан, а згідно з ч.2 ст. 64 Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні обмеження прав і свобод. Зокрема, в умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів (ч.1 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану").
Цим законом "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що на період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, а в разі закінчення строку повноважень Президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на посаду новообраного Президента, обраного після скасування воєнного стану (ч.3 ст. 11).
і щодо знатока Конституції України - Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України (ч.2 ст. 108).
Маніпулюйте й далі, бо є ким, пісатель.
1️⃣ Так, ч.2 ст.64 Конституції дозволяє обмеження прав і свобод під час воєнного стану. Але лише з чітким зазначенням строку дії обмежень, а не безстроково. Тобто кожне обмеження має бути:
встановлене законом,
мати чітко визначений строк,
бути виправданим потребами безпеки.
Де це все прописано в рішеннях ВРУ? Немає. Це вже узурпація, а не правовий режим.
2️⃣ Щодо "Президент виконує повноваження до вступу новообраного" - ч.2 ст.108 справді це каже. Але:
Пряма норма Конституції вимагає регулярні вибори Президента (ст.103).
Вибори під час війни НЕ ЗАБОРОНЕНІ, вони лише можуть бути обмежені в окремих регіонах за рішенням ВРУ або указом Президента.
Заборона проводити вибори взагалі по країні - це політичне рішення, а не вимога закону чи Конституції.
Тому припиніть перекручувати:
📌 Президент - не довічний.
📌 Права - не обмежуються "поки що", а тільки на визначений строк.
📌 А Конституцію - або виконуйте всю, або не цитуйте уривками.
Ст. 103 Конституції: строк повноважень Президента - 5 років, без винятків, навіть у війні. Продовження строку - не передбачене Конституцією.
Ст. 64 Конституції дозволяє обмежити певні права, але не скасовує ані строки каденції Президента, ані зміну влади.
Закон «Про правовий режим воєнного стану» суперечить Конституції в частині «продовження повноважень».
КСУ жодного рішення не ухвалював щодо продовження повноважень Президента у війні
В 2014 році передбачили чіткий механізм передачі влади навіть у війні - за Конституцією.
Тому посилання на закон - маніпуляція, бо він не може підміняти Конституцію.
шкода, що всі інші керівники країн того не знають, окрім Орбана, Фіцо і Вучича.
**** повний, з таким думками.
Тільки якого року ?
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
.
а якщо би буба не був би Верховим головнокомандуючим,
хто би перший Тису перепливав?
приїхати з США що би потім перепливати Тису взад?
запросіть ШІ, він умніше в вашому випадку...
а Петро який за хлібом вийшов навчений, шо *******!
Нижче https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.
"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.
Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.
Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.
Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.
Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.
Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.
Вони давно перетнули усі межі витривалості.
Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.
Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.
Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.
Людей треба відводити.
Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
Але це на буровій: душ-туалет, столова, прання одежі-білизни...
А тут війна і 170 діб на позиції....
Це навіть не умови штафників у другу світову. Немає слів. Бригада, армія кинута, забута, викреслена... Що ми всі можемо зробити?
Але "поліція" - це недержавна установа , "поліція" не створена законом, саме тому вони і НЕ йдуть на фронт.
По суті так звана "поліція" - це незаконне воєнізоване формування Стаття 260 ККУ
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