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Новини Продовження воєнного стану і мобілізації
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Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада

Продовження воєнного стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні законопроєкти оприлюднено на сайті парламенту.

Так, воєнний стан та мобілізацію глава держави пропонує продовжити на 90 діб із 7 серпня 2025 року до 5 листопада.

Очікується, що буде вже 16-те голосування за такі законопроєкти.

Читайте: "Зміни будуть": Зеленський обговорив зі Шмигалем "кадрові рішення" і нові соціальні програми

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Автор: 

ВР (15079) Зеленський Володимир (24728) мобілізація (3158) воєнний стан (578)


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Топ коментарі
+6
Технічно воєнний стан можна продовжувати стільки разів, скільки Рада погодить указ Президента. Але є конституційний запобіжник - 5-річний термін президентських повноважень.

Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».

Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
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14.07.2025 10:41 Відповісти
+5
неочікувано від 4 рази ухилянта...
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14.07.2025 10:36 Відповісти
+5
Це той, що розказував, ніби не буде при владі 30 років? Ну-ну, дочекаємось не 16-го голосування, а 116-го скоро за все те саме
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14.07.2025 10:38 Відповісти
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Мобілізовувати потрібно молодь та жінок, інакше ми не наповнимо піхотою бойові бригади!
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14.07.2025 10:32 Відповісти
Нащо два рази вставати-одразу дітей до фольксштурму.
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14.07.2025 10:41 Відповісти
від 18 років це не діти, жінки мають такий самий обов'язок захищати Україну як і чоловіки і незрозуміло чому в час гострої нестачі особового складу на фронті ми досі не мобілізовуємо молодь 18-25 років та жінок!
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14.07.2025 10:43 Відповісти
1. У всьому світі під час війни, окрім Індії і України (30 і 25 відповідно), мобілізують з 18 років і в деяких країнах з 16-17, якщо добровольці.
2. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку за кримінальну відповідальність з 16 до 25 років?
3. А чому вкраїнчики не волають за підняття віку на видачу водійського посвідчення і обмеження продажу місливської зброї з 25 років?
4. А чому вкраїнчики не волають за підняття дитячого віку з 18 до 25 років?
===========
Чи то інше?
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14.07.2025 10:54 Відповісти
Бо ми кожен пан сам собі і вище тільки Бог і самі вирішуємо що робити зі своїм життям. Воювати чи бути гедоністом на "чужбині"
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14.07.2025 11:04 Відповісти
А чому вкраїнчики стали вполячками і за бугра де в дупу тільки бобер курва може вставити, стали стратегами,та оповядайов хто має воювати, а своє очко біля Марека прилаштували????
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14.07.2025 11:22 Відповісти
Ця **** неголена бажає правити аж доти, коли дітей будуть відправляти на фронт. А воно буде зі своїми штопанами гандонами буде правити ... безкінечно, але Головкому в окоп ніяк, і всім його пАтужним - вони ж ще дуже молоді ! ?
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14.07.2025 10:49 Відповісти
Хтось знає - чи можно "продовжувати " воєнний стан - то напішить
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14.07.2025 10:34 Відповісти
Технічно воєнний стан можна продовжувати стільки разів, скільки Рада погодить указ Президента. Але є конституційний запобіжник - 5-річний термін президентських повноважень.

Якщо коротко: як тільки минає 5 років каденції, повноваження президента обмежуються лише статусом «виконувача обов'язків» до обрання нового президента. Це прямо випливає з рішення Конституційного суду від 2014 року, яке ухвалили під час кризи Януковича: в.о. президента має обмежені повноваження і не може, наприклад, призначати суддів, міняти склад уряду або видавати укази, що виходять за межі «поточних функцій».

Тому затягування виборів під приводом війни не означає автоматичне «вічне президенство». Інакше Україна формально опиняється в ситуації, де глава держави діє без повноцінного мандату, що ставить під сумнів легітимність його рішень всередині країни і на міжнародній арені.
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14.07.2025 10:41 Відповісти
самі придумали і вішаєте людям локшину, і сорому нуль, бо проплачена)(уйлошльондра?

у ЦВК зазначають, що з 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан, а згідно з ч.2 ст. 64 Конституції в умовах воєнного або надзвичайного стану встановлюються певні обмеження прав і свобод. Зокрема, в умовах воєнного стану забороняється проведення загальнодержавних та місцевих виборів (ч.1 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану").

Цим законом "Про правовий режим воєнного стану" визначено, що на період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента, а в разі закінчення строку повноважень Президента під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на посаду новообраного Президента, обраного після скасування воєнного стану (ч.3 ст. 11).
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14.07.2025 10:58 Відповісти
Ну якщо ви думаєте, що закон вище статті 103 Конституції України, а також вище рішення Конституційного суду від 15 травня 2014 року № 5-рп/2014, я переконувати вас не збираюсь. А те, що ви видумані факти виділили жирним шрифтом, ще не робить їх легітимними.
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14.07.2025 11:07 Відповісти
🤣, а до ч.2 ст. 64 Конституції де "В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень." пан не спромігся дочитати, бо завдання такого не поставлено зверху, чи то теж якійсь там закон, а не ст. Конституції?
і щодо знатока Конституції України - Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України (ч.2 ст. 108).

Маніпулюйте й далі, бо є ким, пісатель.
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14.07.2025 11:32 Відповісти
А тепер уважно й до кінця, бо маніпуляція кричуща.

1️⃣ Так, ч.2 ст.64 Конституції дозволяє обмеження прав і свобод під час воєнного стану. Але лише з чітким зазначенням строку дії обмежень, а не безстроково. Тобто кожне обмеження має бути:
встановлене законом,
мати чітко визначений строк,
бути виправданим потребами безпеки.

Де це все прописано в рішеннях ВРУ? Немає. Це вже узурпація, а не правовий режим.

2️⃣ Щодо "Президент виконує повноваження до вступу новообраного" - ч.2 ст.108 справді це каже. Але:
Пряма норма Конституції вимагає регулярні вибори Президента (ст.103).
Вибори під час війни НЕ ЗАБОРОНЕНІ, вони лише можуть бути обмежені в окремих регіонах за рішенням ВРУ або указом Президента.
Заборона проводити вибори взагалі по країні - це політичне рішення, а не вимога закону чи Конституції.

Тому припиніть перекручувати:
📌 Президент - не довічний.
📌 Права - не обмежуються "поки що", а тільки на визначений строк.
📌 А Конституцію - або виконуйте всю, або не цитуйте уривками.
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14.07.2025 11:40 Відповісти
Конституція має вищу юридичну силу (ст. 8 Конституції) - жоден закон не може її змінити чи обійти.

Ст. 103 Конституції: строк повноважень Президента - 5 років, без винятків, навіть у війні. Продовження строку - не передбачене Конституцією.

Ст. 64 Конституції дозволяє обмежити певні права, але не скасовує ані строки каденції Президента, ані зміну влади.

Закон «Про правовий режим воєнного стану» суперечить Конституції в частині «продовження повноважень».

КСУ жодного рішення не ухвалював щодо продовження повноважень Президента у війні

В 2014 році передбачили чіткий механізм передачі влади навіть у війні - за Конституцією.

Тому посилання на закон - маніпуляція, бо він не може підміняти Конституцію.
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14.07.2025 11:14 Відповісти
тобто Ви стверджуєте, що президент ********** таки правий - нелегітимний у нас президент?
шкода, що всі інші керівники країн того не знають, окрім Орбана, Фіцо і Вучича.
**** повний, з таким думками.
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14.07.2025 11:40 Відповісти
неочікувано від 4 рази ухилянта...
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14.07.2025 10:36 Відповісти
не він же кров проливає та життя віддає. Він тільки командує і наши ******* виконують його капризи. Так просрали наступ 2023 року, коли Сирський забрав половину всього ресурсу з наступу на Бердянськ для "фортеці-Бахмут", щоб попіарити шмарклю.
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14.07.2025 11:12 Відповісти
Військовий стан має бути затверджений до кінця війни та звільнення усіх українських територій!
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14.07.2025 10:38 Відповісти
Воєнний стан і стан війни то дві різні сутності. Перше оголошено вже 16-й раз, про інше не говориться навіть зараз.
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14.07.2025 10:39 Відповісти
Він роботу підкидує Депутятам.
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14.07.2025 10:40 Відповісти
По всім нормам має бути введений стан війни,але це недолуге чмо,яке рахує себе президентом,навіть це неспроможне знати.
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14.07.2025 10:54 Відповісти
Це той, що розказував, ніби не буде при владі 30 років? Ну-ну, дочекаємось не 16-го голосування, а 116-го скоро за все те саме
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14.07.2025 10:38 Відповісти
Не буде, ми довго терпимо. Але, якщо терпець увірветься, ...
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14.07.2025 10:43 Відповісти
А якщо терпець урветься то прийде месія Ющенко,чи Порошенко,чи люля,а всі вони на багатий поділиться з бідним вертіли Україну.Корито це місце сакральне,українців туди допускати не можна,бо кожна патріотична сволота на другий день після кейсу від ахметки стають млявими амебами.
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14.07.2025 11:28 Відповісти
Люля? То так розумію Юля із клану Тимошенко?
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14.07.2025 11:31 Відповісти
Може й до Лисого з Володькою і кумами черга дійде...
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14.07.2025 10:39 Відповісти
На фронт? В тил ворога?
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14.07.2025 10:44 Відповісти
Давай вже до "майських" !
Тільки якого року ?

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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14.07.2025 10:41 Відповісти
питання для знатоків,
а якщо би буба не був би Верховим головнокомандуючим,
хто би перший Тису перепливав?
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14.07.2025 10:42 Відповісти
Напевне той хто приїхав з США.
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14.07.2025 10:55 Відповісти
і знову помилка з логікою,
приїхати з США що би потім перепливати Тису взад?
запросіть ШІ, він умніше в вашому випадку...
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14.07.2025 11:00 Відповісти
А полномочиями на это деяние их кто наделил,Всевышний?
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14.07.2025 10:46 Відповісти
Де стан війни ? Чому поліцаї не на фронті?? Вбивця конституції розтоптав витер нею дупу , і ти будеш відповідати за свої дії!
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14.07.2025 10:49 Відповісти
поліцаї не навчені,
а Петро який за хлібом вийшов навчений, шо *******!
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14.07.2025 10:53 Відповісти
Кацапу Андрєєву аби гавкнути.
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14.07.2025 11:40 Відповісти
Тап класно продовжувати гібридні воєнний стан, вони грабують проствґв вмирають!
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14.07.2025 10:50 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію


Нижче https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов про те як використовують людський ресурс на фронті: без надії на ротацію, відпочинок, передишку.

"На одній з гарячих ділянок фронту група наших піхотинців тривалий час знаходиться на позиції глибоко в тилу ворога. Один з бійців цієї групи на цей день знаходиться на позиції безперервно 210 діб, другий - 200 діб.

Люди тримаються завдяки сталевій волі, навичкам, та екстраординарним психо-фізичним якостям командира позиції - він на позиції на цей день безперервно 170 діб. СТО СІМДЕСЯТ ДІБ людина воює, керує, слідкує, мотивує, переконує, надихає, виживає. Це вже не просто місія, це вже справжній епос.

Позиція тримається тільки тому, що бійці поважають командира, і отримують дієву підтримку побратимів, командирів рот, батальйону, бригади, корпусу, які роблять усе можливе для їх підтримки. Але зробити диво неможливо, оскільки навіть прекрасні командири не можуть відкинути ворога, якщо для поставлених завдань не вистачає поповнень навіть щоб втримати фланги.

Навколо цієї позиції наші оператори дронів, артилеристи та мінометники поклали за ці місяці величезний цвинтар російських штурмових груп.

Кілька разів російські штурмовики накатувались на позицію, і тоді героїчні піхотинці знищували ворога у ближньому бою.

Людей не кинули, і вони вірять, що їх страждання не минули даремно.

Вони давно перетнули усі межі витривалості.

Вони давно перетнули усі можливі вимоги та прохання.

Вони давно заробили на усі найвищі нагороди та відзнаки.

Вони знають, що вивести їх буде вкрай складно і вкрай ризиковано, але для цього варто зробити усе можливе.

Людей треба відводити.

Але якщо не надійде посилення для проведення рятувальної операції, якщо бригада не отримає необхідне поповнення, якщо командування на місці не отримає свободу дій для відходу - це буде вкрай соромно по відношенню до звитяги героїв-піхотинців, які є зразком виконання військових обов'язків.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=-UC%2CP-R ФБ Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?__cft__[0]=AZU389vyMiglMVgYJimDMGoKDP_k23KlVe02NfK_Lof3VHY3EyfNLvpjAjHQ39LwFmK_tEGjr3RYOxTd03TKsIL1ewre0axHC1FgWSCa5ijR-tbauQg6XlzhEnH298qLi2ViBZl0zaH3rMumIABhdK7z_g7zUPZf2hLiRQwneu3ujw&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
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14.07.2025 10:54 Відповісти
У продовження Хто працював вахтовим методом в бурінні по графіку 12/12 годин, місяць через місяць, знає що це таке.

Але це на буровій: душ-туалет, столова, прання одежі-білизни...

А тут війна і 170 діб на позиції....

Це навіть не умови штафників у другу світову. Немає слів. Бригада, армія кинута, забута, викреслена... Що ми всі можемо зробити?
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14.07.2025 10:56 Відповісти
Щоб імітувати бурхливу діяльність монозброду, вони голосують один і той самий закон декілька разів на рік, коли можна було проголосувати лише один раз. В той же час слуги урода хочуть за один раз прийняти закон про звільнення мародерів від відповідальності за корупцію в оборонних закупівлях, який буде захищати мародерів навіть після воєнного стану.
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14.07.2025 10:58 Відповісти
Народ, ми що ПІДПИСАЛИСЯ ... мати цього Ідіота вічно за президента ? Виходить так, на фронті ніким воювати, а ось президент повинен бути, і саме той, який себе вважає Хєнієм. Вибачте, Воїн захистить мене, вас від окупанта, проте оці ЧМОНЬКИ з іх офісом та відосиками звалять одразу як тільки з'явиться кацапський чобіт біля Києва ! Скільки ще вони покладуть наших дітей та чоловіків ? Своєю бездарністю ! Скільки ми ще будемо терпіти їх злочини з баблом, з ТЦК, з ракетами по нашим домівках ? У них немає заміни ? В Україні немає геніїв, які почнуть оборонити країну ???
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14.07.2025 11:00 Відповісти
Деяки люди чомусь вважають, що співробітники "поліції"( приватна установа) повинні йти на фронт.
Але "поліція" - це недержавна установа , "поліція" не створена законом, саме тому вони і НЕ йдуть на фронт.
По суті так звана "поліція" - це незаконне воєнізоване формування Стаття 260 ККУ

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14.07.2025 11:06 Відповісти
поліцейських на фронті більше чим ТЦКашників.
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14.07.2025 11:19 Відповісти
ган Дон.
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14.07.2025 11:17 Відповісти
 
 