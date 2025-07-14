Российский вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке РФ

Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает российские СМИ со ссылкой на оперативные службы, передает Цензор.НЕТ.

"Пять человек находятся на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Дальнем Востоке", - пишут издания.

Известно, что Ми-8 принадлежал авиакомпании "Взлет" и исчез при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан.

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