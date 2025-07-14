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Новости Военный вертолет разбился в РФ
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Российский вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке РФ

Вертолет Ми-8 пропал в России На борту было 5 человек

Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает российские СМИ со ссылкой на оперативные службы, передает Цензор.НЕТ.

"Пять человек находятся на борту вертолета Ми-8, пропавшего на Дальнем Востоке", - пишут издания.

Известно, что Ми-8 принадлежал авиакомпании "Взлет" и исчез при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан.

Читайте: СБУ атаковала дронами военный аэродром "Кировское" в Крыму: уничтожен вражеский "Панцирь-С1" и три вертолета

Автор: 

россия (96577) вертолёт (1112)


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Топ комментарии
+16
Земля залізобетоном.
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14.07.2025 11:57 Ответить
+10
Гут !
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14.07.2025 11:56 Ответить
+10
гойда!
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14.07.2025 11:58 Ответить
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Гут !
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14.07.2025 11:56 Ответить
Sehr gut !
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14.07.2025 13:30 Ответить
Земля залізобетоном.
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14.07.2025 11:57 Ответить
гойда!
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14.07.2025 11:58 Ответить
Да і куй з ним.
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14.07.2025 11:59 Ответить
це була підводна кавалерія - пірнув...
кузю хоч не зачепив?
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14.07.2025 12:00 Ответить
спецобсирация по плану
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14.07.2025 12:01 Ответить
Його прибульці викрали,а над екіпажем будуть проводити "опити",можливо навіть сексуальні, X-files.
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14.07.2025 12:01 Ответить
зник и зник.. свиньи на борту были???
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14.07.2025 12:01 Ответить
5 штук.
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14.07.2025 12:20 Ответить
Без двигунів з Мотор-Січі російські вертольоти літають не довго. І це правильно.
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14.07.2025 12:04 Ответить
Частіше всього, у тих краях вертольоти "зникають", після "браконьєрок"... Ганяють лосів та оленів, на "бриючому". Цим "розважаються" і вояки, і ФСБшники, і геологи, з рибінспекторами... "Зєвнулі льотчікі" і зачепили лопастями за дерево, або в сопку врізались...
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14.07.2025 12:11 Ответить
👍
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14.07.2025 12:19 Ответить
Ведьмідям теж їсти треба.
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14.07.2025 12:13 Ответить
"Дай, Боже, здоровля корові", яка його язиком злизала.
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14.07.2025 12:18 Ответить
Шукайте в Японії- Витька Беленко 2.0..
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14.07.2025 12:18 Ответить
Оце тфльки хтіла написати теж саме, ви випередили.
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14.07.2025 12:40 Ответить
>> авіакомпанії "Взлет"

Бил взлєт.. но нєбила пасадкі. 😁👍
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14.07.2025 12:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tqjh5FZQghA&ab_channel=SimonFenix
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14.07.2025 12:34 Ответить
Мабуть, утекли до КНДР, щоб вільно жити без ******??
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14.07.2025 12:40 Ответить
Пахітілі врагі???
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14.07.2025 12:41 Ответить
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14.07.2025 12:49 Ответить
 
 