Російський гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході РФ
Гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході Росії.
Про це повідомляє російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби, передає Цензор.НЕТ.
"П'ятеро осіб перебувають на борту вертольота Мі-8, що зник на Далекому Сході", - пишуть видання.
Відомо, що Мі-8 належав авіакомпанії "Взлет" та зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану.
Топ коментарі
+14 Gary Grant
показати весь коментар14.07.2025 11:57 Відповісти Посилання
+8 Alex K #531926
показати весь коментар14.07.2025 11:56 Відповісти Посилання
+8 Дід Степан
показати весь коментар14.07.2025 11:58 Відповісти Посилання
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кузю хоч не зачепив?
Бил взлєт.. но нєбила пасадкі. 😁👍