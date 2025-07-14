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Новини Військовий вертоліт розбився у РФ
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Російський гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході РФ

Вертоліт Мі 8 зник у Росії На борту було 5 осіб

Гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятеро осіб перебувають на борту вертольота Мі-8, що зник на Далекому Сході", - пишуть видання.

Відомо, що Мі-8 належав авіакомпанії "Взлет" та зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану.

Читайте: СБУ атакувала дронами військовий аеродром "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

Автор: 

росія (66670) вертоліт (885)


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Топ коментарі
+14
Земля залізобетоном.
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14.07.2025 11:57 Відповісти
+8
Гут !
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14.07.2025 11:56 Відповісти
+8
гойда!
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14.07.2025 11:58 Відповісти
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Гут !
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14.07.2025 11:56 Відповісти
Sehr gut !
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14.07.2025 13:30 Відповісти
Земля залізобетоном.
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14.07.2025 11:57 Відповісти
гойда!
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14.07.2025 11:58 Відповісти
Да і куй з ним.
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14.07.2025 11:59 Відповісти
це була підводна кавалерія - пірнув...
кузю хоч не зачепив?
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14.07.2025 12:00 Відповісти
спецобсирация по плану
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14.07.2025 12:01 Відповісти
Його прибульці викрали,а над екіпажем будуть проводити "опити",можливо навіть сексуальні, X-files.
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14.07.2025 12:01 Відповісти
зник и зник.. свиньи на борту были???
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14.07.2025 12:01 Відповісти
5 штук.
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14.07.2025 12:20 Відповісти
Без двигунів з Мотор-Січі російські вертольоти літають не довго. І це правильно.
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14.07.2025 12:04 Відповісти
Частіше всього, у тих краях вертольоти "зникають", після "браконьєрок"... Ганяють лосів та оленів, на "бриючому". Цим "розважаються" і вояки, і ФСБшники, і геологи, з рибінспекторами... "Зєвнулі льотчікі" і зачепили лопастями за дерево, або в сопку врізались...
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14.07.2025 12:11 Відповісти
👍
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14.07.2025 12:19 Відповісти
Ведьмідям теж їсти треба.
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14.07.2025 12:13 Відповісти
"Дай, Боже, здоровля корові", яка його язиком злизала.
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14.07.2025 12:18 Відповісти
Шукайте в Японії- Витька Беленко 2.0..
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14.07.2025 12:18 Відповісти
Оце тфльки хтіла написати теж саме, ви випередили.
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14.07.2025 12:40 Відповісти
>> авіакомпанії "Взлет"

Бил взлєт.. но нєбила пасадкі. 😁👍
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14.07.2025 12:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tqjh5FZQghA&ab_channel=SimonFenix
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14.07.2025 12:34 Відповісти
Мабуть, утекли до КНДР, щоб вільно жити без ******??
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14.07.2025 12:40 Відповісти
Пахітілі врагі???
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14.07.2025 12:41 Відповісти
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14.07.2025 12:49 Відповісти
 
 