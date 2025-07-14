Російський гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході РФ

Гелікоптер Мі-8 зник на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятеро осіб перебувають на борту вертольота Мі-8, що зник на Далекому Сході", - пишуть видання.

Відомо, що Мі-8 належав авіакомпанії "Взлет" та зник при перельоті з населеного пункту Охотськ до Магадану.

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