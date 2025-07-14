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Военный из Одессы отрицал агрессию РФ против Украины. Его приговорили к 2 годам тюрьмы

Военный отрицал агрессию РФ Как его наказали

В Одессе объявили приговор военнослужащему, который отрицал агрессию РФ против Украины и утверждал, что Украина не является самостоятельным государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, 1 декабря 2023 года стрелок-электрик стрелковой роты во время разговора с заместителем командира батальона заявил, что страны Запада ведут войну против России руками украинцев. Также он отметил, что россияне якобы предлагали Украине выгодные условия, почти признавали, что проиграли, но украинцы решили воевать дальше.

Аудиозапись и видеозапись этого разговора сохранили и предоставили экспертам. Они отметили, что высказывания военного были направлены на отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В суде обвиняемый не отрицал факт вторжения РФ на территорию Украины, но подтвердил, что не считает Украину самостоятельным государством, поскольку ею якобы управляют извне.

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"Говорил, что Украина ведет войну против России руками цивилизованного Запада, украинцы являются дровами в котле войны...", - говорится в судебных материалах.

По мнению подсудимого, боевые действия, которые начались в 2014 году, являются гражданской войной, которую проплатили из-за рубежа. Он заявил, что война ведется против ВСУ, но Россия не нападала, а наоборот пришла освободить территорию Украины.

Суд признал мужчину виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Со 2 апреля по 28 июля 2024 года он находился под домашним арестом. Также под арест до 2 августа его взяли 2 июня текущего года. Время, которое осужденный провел под домашним арестом, учтут в общий срок наказания: три дня ареста будут равны одному дню заключения.

Читайте: Военного, который похитил БТР и сбежал, приговорили к 7 годам тюрьмы на Сумщине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7978) Одесская область (3724) военнослужащие (6220) Одесский район (235)


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Топ комментарии
+12
переплюнув одеське тцк...два роки броні на шару
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14.07.2025 12:17 Ответить
+8
А когда дадут срок посадовцу,который кричал на весь мир - "финансирование армии это популизм"?
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14.07.2025 12:19 Ответить
+8
у ждуна немає побратимів... у ждуна только товаріщі за ленточкой
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14.07.2025 12:22 Ответить
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"Аудіозапис та відеозапис цієї розмови зберегли та надали експертам" - поспілкувався з побратимами)
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14.07.2025 12:14 Ответить
у ждуна немає побратимів... у ждуна только товаріщі за ленточкой
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14.07.2025 12:22 Ответить
Якби була адекватна влада, то штрафбат і вперед в атаку на мінні поля.А ці чистоплюї. Добьєшся з ними перемоги.
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14.07.2025 12:34 Ответить
"Совок" и заветы мясника жукова неистребимы.
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14.07.2025 12:43 Ответить
Ухилянт, чи родич ухилянта?
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14.07.2025 12:52 Ответить
"Совок" или родич "совка"?
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14.07.2025 12:54 Ответить
Держава Україна у маневренній обороні - який вперед на мінні поля?
Ти щось попутав.
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14.07.2025 12:43 Ответить
то штрафбат і вперед в атаку на мінні Ти СОВОК!!!
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14.07.2025 12:44 Ответить
Які вони йому побратими, якщо він - ватна наволоч з мізками, промитими ворожою пропагандою?
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14.07.2025 12:31 Ответить
Що відбудеться раніше? Його амністують або мене демобілізують?
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14.07.2025 12:16 Ответить
Уверен, что вопрос был риторический. Се ля ви...
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14.07.2025 12:27 Ответить
Ну, й правила! Один день удома = три дні на цюпі… Гарно ж як усе придумано для підмоскальників…
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14.07.2025 12:16 Ответить
Навпаки, 3 дні дома = 1 день кічі...
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14.07.2025 12:31 Ответить
Перепрошую, помилився.
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14.07.2025 12:36 Ответить
переплюнув одеське тцк...два роки броні на шару
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14.07.2025 12:17 Ответить
А когда дадут срок посадовцу,который кричал на весь мир - "финансирование армии это популизм"?
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14.07.2025 12:19 Ответить
Також називав зовнішню агресію в українському Донбасі громадянською війною, а особовий склад зовнішнього московського агресора називав "апалчєнцамі" на славнозвісній виставі на стадіоні
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14.07.2025 13:22 Ответить
Нормальний хід, відсидіти вдома під домашнім арештом! То тільки в Україні можливо. За його дупу кожного дня гине сотні українців.
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14.07.2025 12:20 Ответить
Якби він сидів не в Одесі, а в окопі, на Сумщині, чи під Покровськом - то йому-б у голові швидше "просвітлішало"...
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14.07.2025 12:20 Ответить
Заступник командира батальйону пише на диктофон,чи як, якогось цілого електрика ...А що контррозвідка робе?
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14.07.2025 12:21 Ответить
З 2014 р кацапи нас зільняють - норм такий український солдат
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14.07.2025 12:22 Ответить
стрілець-електрік кажете....
а стрільці-сантехніки теж бувають?
а може і стрільці-перепіхонці?
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14.07.2025 12:22 Ответить
В старі часи в армії "електриком" називали в казармі молодого солдата, кому доручали після відбою вимикати світло в казармі. Взагалі мені здається було б коректніше називати електриком стрілецької роти як людину, що відповідає за обслуговування генераторів, тощо.
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14.07.2025 12:40 Ответить
в трохи пізніші часи це робив зазвичяй дежурний по роті,
зараз не знаю, може і електрік...
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14.07.2025 12:46 Ответить
Він невиліковний. Тільки "нещасний випадок" на зоні.
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14.07.2025 12:22 Ответить
Тепер, цей йолоп, буде утримуватися на базі відпочинку з трьох разовим харчуванням, (імені малюські з Мінюсту), разом з каламойським, шуфричем, насіровим, та їм подібними?? Чернишов з стефанішиною, десь уже на підписці, від чесного генПрокурора і ДБР??
Портновські чудять??
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14.07.2025 12:25 Ответить
За гарну поведінку можуть і до дому у відпуск? Ні?
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14.07.2025 12:29 Ответить
насіров там йому ще більше в мізки насІре...
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14.07.2025 12:35 Ответить
Прийняття закону про позбавлення громадянства колаборантів не на часі?
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14.07.2025 12:26 Ответить
тепер навпаки- всим множинство надають..
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14.07.2025 12:30 Ответить
Це вже у санкції статті Кримінального кодексу про державну зраду і колаборацію? Може ще відпускні у розмірі потрійної ставки вєрховного мародера туди добавити щоб на растові було за що жити?
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14.07.2025 13:27 Ответить
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14.07.2025 12:27 Ответить
"...країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців","українці є дровами у казані війни " - а що, разве не так? В остальном, конечно, да, трохи гонит. С другой стороны он же не вёл пропаганду в соц.сетях против Украины, или уже сажают за частный разговор ( повеяло 37г.)?
Зам.командира записывает все разговоры с подчинёнными?
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14.07.2025 12:32 Ответить
Цей військовий проплачений , фсбшний покидьок ,
який заслуговує на буцегарню на років 10-ть ,
а не на домашній арешт !!
Ждун кончений 😡
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14.07.2025 12:32 Ответить
Та тут в коментах більшість таких як цей імбецил, які вважають що це Зеленський напав на Україну.
І вважають що їх то кацапи-блохасті точно на Варшаву чи Берлін не відправлять в випадку окупації з мосінкою в руках. Цим кретинам навіть приклад як підарашисти це зробили з жителями уже окупованих територій не являється доказом.
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14.07.2025 12:41 Ответить
Хрипатый, образно говоря, снял штаны с Украины и поставил раком перед кацапстаном, а так он, конечно, белый и пушистый.
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14.07.2025 12:45 Ответить
А Хрипатого хто вибирав у Президенти?
Певне америкоси і поганий колективний Захід?
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14.07.2025 12:59 Ответить
Ніхто його не обирав. Його мандат закінчився ще у травні 2024р.
Ви вважаєте кримінального московського узурпатора президентом України?
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14.07.2025 13:31 Ответить
Хвореньке блохасте кацапнятко, ти заперечуєш той факт що під час ВС не можливі вільні вибори?
Вам там що лахта центрі сьогодні зробили тотальне прошвабрування в кабінетах для добьожки?
Бо щось ви всі такі "задьоргані" що палитесь на раз-два. Певне знову тебе туди викличуть. Неспівчуваю болєзним вам)))
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14.07.2025 13:35 Ответить
Тупеньке, почитай ст. 103 Конституції і знайди там свій ВС, тоді дам тобі бублика
Вільними вибори робить не наявність чи відсутність ВС, а стан верховенства права й виконання вимог Конституції в державі.
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14.07.2025 13:52 Ответить
Певне ти тільки що з долбільні.
Срака болить сильно?
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
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14.07.2025 13:57 Ответить
Фишка в том, что доказiв - нету, кроме очередного пропагандистского демонизирования врага.
Напротив, знакомые и бывшие друзья с ТОТа троллят на эту тему: - нучо, как там у вас в краiнi нерабiв, намекая на бусификацию.

Паспорт для получения услуг от государства - да, заставляют получать. А что, разве у нас оформят пенсию без паспорта?

Ездят по мозгам, рассказывая о преимуществах службы - бабло, кредиты закрытые, ипотеки и прочие плюшки.

Но такого общественного страха, как у нас, что люди боятся выйти на улицу - там нет.

- - -

И ты не прав. Тут в комментариях большинство готово рвать и метать, в упор не догоняя что это статья не об обороне, это статья о личном мнении, и она легко меняется с "оправдания российской агрессии" на "обвинения власти в коррупции", допустим. И когда такое случится (а подвижки законодательные уже есть) - вы будете удивляться, как же так, ишак душит свободу.

P.S. солдату за такие слова нужно было просто дать в рыло, и отправить неделю чистить туалеты - как и должно быть за неуместные мнения, все таки это армия а не кухня.
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14.07.2025 13:02 Ответить
А я все дивуюся тому факту шо Служба Божа і кіберполіція пачками ловить таких як ти і дає десяточку.
Та вони певне це роблять просто заходячи на коментарі в Цензорі))
Не хвилюйся. І тобі десяточку дадуть.
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14.07.2025 13:07 Ответить
Мы через это уже проходили. Борьба с инакомыслием - называлось. Напомнить как закончило государство?

Ну ничего, через несколько месяцев почитаю комменты под статьями "ВР проголосовало закон о снятии ответственности с коррупционеров", "ВР проголосовало закон об ужесточении ответственности за критику власти", "ВР проголосовало закон об ответственности за оскорбления в интернете"

Хотя тебе уклонисту пофиг, ты же не здесь живешь, а в Хвранцузском Эмирате =)
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14.07.2025 13:17 Ответить
Узнаю! Узнаю підорашиста в треді узнаю.
1) Ти тому не сцикуєш бо обмазаний віпіенами з лахтацентру в кацапстані пишеш.
Нічого, і на тебе знайдуть самокат.
2)Я свої 30 місяців "відтанцював" по полям, посадкам і іншим непридатним місцям для проживання з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
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14.07.2025 13:21 Ответить
А скільки таких "вмотивованих" та пійманих на вулицях ще воюють і не висловлують в голос свої думки ?
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14.07.2025 12:44 Ответить
Около 120 тысяч только за полгода выразили свое мнение, купив сибаса с воинских частей и располаг. Это только тех, по которым в ДБР лежит кляуза.

А другого и быть не может. Ишак не вопрос с мобилизацией решает, а народ в страхе держит, этого только тупой не понимает.
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14.07.2025 13:05 Ответить
Супер..це ж вихід не іти воювати..Сиди собі дома а головне щоб жінка мала роботу добру .Це ноу-хау.
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14.07.2025 13:16 Ответить
Як шо загребуть в ТЦК то включай дурка і ганьби владу і Храпатого та слав Пуйла і Рашку і тебе закриють дома .Супер.
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14.07.2025 13:20 Ответить
Внешнее управление внутренних осадков мозга !
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14.07.2025 13:44 Ответить
Знайшов спосіб піти на дємбєль достроково
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14.07.2025 14:03 Ответить
 
 