Военный из Одессы отрицал агрессию РФ против Украины. Его приговорили к 2 годам тюрьмы

В Одессе объявили приговор военнослужащему, который отрицал агрессию РФ против Украины и утверждал, что Украина не является самостоятельным государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, 1 декабря 2023 года стрелок-электрик стрелковой роты во время разговора с заместителем командира батальона заявил, что страны Запада ведут войну против России руками украинцев. Также он отметил, что россияне якобы предлагали Украине выгодные условия, почти признавали, что проиграли, но украинцы решили воевать дальше.

Аудиозапись и видеозапись этого разговора сохранили и предоставили экспертам. Они отметили, что высказывания военного были направлены на отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

В суде обвиняемый не отрицал факт вторжения РФ на территорию Украины, но подтвердил, что не считает Украину самостоятельным государством, поскольку ею якобы управляют извне.

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"Говорил, что Украина ведет войну против России руками цивилизованного Запада, украинцы являются дровами в котле войны...", - говорится в судебных материалах.

По мнению подсудимого, боевые действия, которые начались в 2014 году, являются гражданской войной, которую проплатили из-за рубежа. Он заявил, что война ведется против ВСУ, но Россия не нападала, а наоборот пришла освободить территорию Украины.

Суд признал мужчину виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Со 2 апреля по 28 июля 2024 года он находился под домашним арестом. Также под арест до 2 августа его взяли 2 июня текущего года. Время, которое осужденный провел под домашним арестом, учтут в общий срок наказания: три дня ареста будут равны одному дню заключения.

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