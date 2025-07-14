Военный из Одессы отрицал агрессию РФ против Украины. Его приговорили к 2 годам тюрьмы
В Одессе объявили приговор военнослужащему, который отрицал агрессию РФ против Украины и утверждал, что Украина не является самостоятельным государством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Так, 1 декабря 2023 года стрелок-электрик стрелковой роты во время разговора с заместителем командира батальона заявил, что страны Запада ведут войну против России руками украинцев. Также он отметил, что россияне якобы предлагали Украине выгодные условия, почти признавали, что проиграли, но украинцы решили воевать дальше.
Аудиозапись и видеозапись этого разговора сохранили и предоставили экспертам. Они отметили, что высказывания военного были направлены на отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
В суде обвиняемый не отрицал факт вторжения РФ на территорию Украины, но подтвердил, что не считает Украину самостоятельным государством, поскольку ею якобы управляют извне.
"Говорил, что Украина ведет войну против России руками цивилизованного Запада, украинцы являются дровами в котле войны...", - говорится в судебных материалах.
По мнению подсудимого, боевые действия, которые начались в 2014 году, являются гражданской войной, которую проплатили из-за рубежа. Он заявил, что война ведется против ВСУ, но Россия не нападала, а наоборот пришла освободить территорию Украины.
Суд признал мужчину виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Со 2 апреля по 28 июля 2024 года он находился под домашним арестом. Также под арест до 2 августа его взяли 2 июня текущего года. Время, которое осужденный провел под домашним арестом, учтут в общий срок наказания: три дня ареста будут равны одному дню заключения.
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Ти щось попутав.
а стрільці-сантехніки теж бувають?
а може і стрільці-перепіхонці?
зараз не знаю, може і електрік...
Портновські чудять??
Зам.командира записывает все разговоры с подчинёнными?
який заслуговує на буцегарню на років 10-ть ,
а не на домашній арешт !!
Ждун кончений 😡
І вважають що їх то кацапи-блохасті точно на Варшаву чи Берлін не відправлять в випадку окупації з мосінкою в руках. Цим кретинам навіть приклад як підарашисти це зробили з жителями уже окупованих територій не являється доказом.
Певне америкоси і поганий колективний Захід?
Ви вважаєте кримінального московського узурпатора президентом України?
Вам там що лахта центрі сьогодні зробили тотальне прошвабрування в кабінетах для добьожки?
Бо щось ви всі такі "задьоргані" що палитесь на раз-два. Певне знову тебе туди викличуть. Неспівчуваю болєзним вам)))
Вільними вибори робить не наявність чи відсутність ВС, а стан верховенства права й виконання вимог Конституції в державі.
Срака болить сильно?
Тримай посилання блохастий кацапе.
Це певне остання політична форумна платформа у вашому кацапстані на якій більш менш можна побачити настрій ************ громадян блінолопатії.
Завжди коли починаю сумувати відкриваю її і читаю.
Якщо хочете там писати то обмазуйтесь віпіенами.
https://2ch.life/po/?__cf_chl_tk=*******************************************-1752010358-1.0.1.1-k3wB1aG69hrRMf7mUZg4e0gckpCoyVZr3VhrgLrUOtU
Напротив, знакомые и бывшие друзья с ТОТа троллят на эту тему: - нучо, как там у вас в краiнi нерабiв, намекая на бусификацию.
Паспорт для получения услуг от государства - да, заставляют получать. А что, разве у нас оформят пенсию без паспорта?
Ездят по мозгам, рассказывая о преимуществах службы - бабло, кредиты закрытые, ипотеки и прочие плюшки.
Но такого общественного страха, как у нас, что люди боятся выйти на улицу - там нет.
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И ты не прав. Тут в комментариях большинство готово рвать и метать, в упор не догоняя что это статья не об обороне, это статья о личном мнении, и она легко меняется с "оправдания российской агрессии" на "обвинения власти в коррупции", допустим. И когда такое случится (а подвижки законодательные уже есть) - вы будете удивляться, как же так, ишак душит свободу.
P.S. солдату за такие слова нужно было просто дать в рыло, и отправить неделю чистить туалеты - как и должно быть за неуместные мнения, все таки это армия а не кухня.
Та вони певне це роблять просто заходячи на коментарі в Цензорі))
Не хвилюйся. І тобі десяточку дадуть.
Ну ничего, через несколько месяцев почитаю комменты под статьями "ВР проголосовало закон о снятии ответственности с коррупционеров", "ВР проголосовало закон об ужесточении ответственности за критику власти", "ВР проголосовало закон об ответственности за оскорбления в интернете"
Хотя тебе уклонисту пофиг, ты же не здесь живешь, а в Хвранцузском Эмирате =)
1) Ти тому не сцикуєш бо обмазаний віпіенами з лахтацентру в кацапстані пишеш.
Нічого, і на тебе знайдуть самокат.
2)Я свої 30 місяців "відтанцював" по полям, посадкам і іншим непридатним місцям для проживання з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
А другого и быть не может. Ишак не вопрос с мобилизацией решает, а народ в страхе держит, этого только тупой не понимает.