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Задержан военнослужащий, который пытался продать украденное оружие на сумму более 1,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

военный продавал оружие

Как отмечается, в апреле 2025 года фигурант через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные у части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тыс. грн.

"После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР. Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.

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Военнослужащему сообщено о подозрении в:

  • присвоении боевых припасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),
  • ношении, приобретении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Автор: 

оружие (10290) продажа (485) военнослужащие (6207) ГБР (3081)


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Топ комментарии
+4
ДБР всю зброю на него повесило? 1.7 млн! Что то дороговато за десяток гранатометов!
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02.07.2025 10:25 Ответить
+4
Десь голосно зареготав полковник Арестович.
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02.07.2025 10:34 Ответить
+4
Ого! Аж 1,7 млн грн... А що там з ****** Крупою та її музчінкамі? Все норм?
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02.07.2025 10:50 Ответить
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Все продається і все купляється - бабло рулить
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02.07.2025 10:19 Ответить
ДБР всю зброю на него повесило? 1.7 млн! Что то дороговато за десяток гранатометов!
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02.07.2025 10:25 Ответить
Десь голосно зареготав полковник Арестович.
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02.07.2025 10:34 Ответить
мінімум якийсь кадровий мойор - навряд чи звичайний солдат через КП з гранотометами зможе вийти
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02.07.2025 10:39 Ответить
Ого! Аж 1,7 млн грн... А що там з ****** Крупою та її музчінкамі? Все норм?
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02.07.2025 10:50 Ответить
ну, одно другое не отменяет
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02.07.2025 10:52 Ответить
Тетянка сидить у СІЗО. У неї виявили і забрали вже третій телефон !!
Слідча група нарила майна ще на 44 млн.
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02.07.2025 11:34 Ответить
Тепер читаєм цю статтю і дивуємось-https://censor.net/biz/news/3560940/slugy-narodu-gotuyut-amnistiyu-za-koruptsiyu-na-postachanni-zbroyi
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02.07.2025 11:07 Ответить
Діди традиційно обійдуть тему стороною
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02.07.2025 11:21 Ответить
Що значить вкрав ? Значить списання працює ?
Чому ж тоді постійні стони про складності з списанням для широкого загалу військових ?

Може хтось у темі, пояснить цивільним, коротко ?
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02.07.2025 11:32 Ответить
 
 