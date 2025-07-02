Задержан военнослужащий, который пытался продать украденное оружие на сумму более 1,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в апреле 2025 года фигурант через соцсети нашел "клиента" и обменял украденные у части 26 гранат и 9 гранатометов на дрон. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тыс. грн.

"После успешной сделки военный пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тыс. грн, но был задержан оперативниками ГБР. Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатометов, принадлежавших его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Работники ГБР нашли и изъяли все оружие, в том числе уже проданное, а также изъяли дрон. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооруженным Силам Украины.

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Военнослужащему сообщено о подозрении в:

присвоении боевых припасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),

ношении, приобретении и сбыте боевых припасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.