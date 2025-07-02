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Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
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Затримано військовослужбовця, який намагався продати крадену зброю на понад 1,7 млн грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

військовий продавав зброю

Як зазначається, у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн.

"Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР. Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.

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Військовослужбовцю повідомлено про підозру у:

  • привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),
  • носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Автор: 

зброя (7574) продаж (2301) військовослужбовці (4835) ДБР (3595)


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Топ коментарі
+5
Ого! Аж 1,7 млн грн... А що там з ****** Крупою та її музчінкамі? Все норм?
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02.07.2025 10:50 Відповісти
+4
ДБР всю зброю на него повесило? 1.7 млн! Что то дороговато за десяток гранатометов!
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02.07.2025 10:25 Відповісти
+4
Десь голосно зареготав полковник Арестович.
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02.07.2025 10:34 Відповісти
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02.07.2025 10:19 Відповісти
ДБР всю зброю на него повесило? 1.7 млн! Что то дороговато за десяток гранатометов!
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02.07.2025 10:25 Відповісти
Десь голосно зареготав полковник Арестович.
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02.07.2025 10:34 Відповісти
мінімум якийсь кадровий мойор - навряд чи звичайний солдат через КП з гранотометами зможе вийти
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02.07.2025 10:39 Відповісти
Ого! Аж 1,7 млн грн... А що там з ****** Крупою та її музчінкамі? Все норм?
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02.07.2025 10:50 Відповісти
ну, одно другое не отменяет
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02.07.2025 10:52 Відповісти
Тетянка сидить у СІЗО. У неї виявили і забрали вже третій телефон !!
Слідча група нарила майна ще на 44 млн.
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02.07.2025 11:34 Відповісти
Квантово-заплутана Тетянка: вона одночасно і в СІЗО і майно мутить. У неї телефони Шрьодингєра - телефон одночасно і в СІЗО і не в СІЗО
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02.07.2025 12:12 Відповісти
Тепер читаєм цю статтю і дивуємось-https://censor.net/biz/news/3560940/slugy-narodu-gotuyut-amnistiyu-za-koruptsiyu-na-postachanni-zbroyi
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02.07.2025 11:07 Відповісти
Діди традиційно обійдуть тему стороною
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02.07.2025 11:21 Відповісти
Що значить вкрав ? Значить списання працює ?
Чому ж тоді постійні стони про складності з списанням для широкого загалу військових ?

Може хтось у темі, пояснить цивільним, коротко ?
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02.07.2025 11:32 Відповісти
 
 