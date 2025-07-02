Затримано військовослужбовця, який намагався продати крадену зброю на понад 1,7 млн грн, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його військової частини у Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов "клієнта" та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тис. грн.
"Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР. Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у:
- привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),
- носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.
Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.
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Слідча група нарила майна ще на 44 млн.
Чому ж тоді постійні стони про складності з списанням для широкого загалу військових ?
Може хтось у темі, пояснить цивільним, коротко ?