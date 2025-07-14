Військовий з Одеси заперечував агресію РФ проти України. Його засудили до 2 років тюрми
В Одесі оголосили вирок військовослужбовцю, який заперечував агресію РФ проти України та стверджував, що Україна не є самостійною державою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Так, 1 грудня 2023 року стрілець-електрик стрілецької роти під час розмови із заступником командира батальйону заявив, що країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців. Також він зазначив, що росіяни нібито пропонували Україні вигідні умови, майже визнавали, що програли, але українці вирішили воювати далі.
Аудіозапис та відеозапис цієї розмови зберегли та надали експертам. Вони зазначили, що висловлювання військового були спрямовані на заперечення збройної агресії РФ проти України.
У суді обвинувачений не заперечував факт вторгнення РФ на територію України, але підтвердив, що не вважає Україну самостійною державою, оскільки нею нібито керують ззовні.
"Казав, що Україна веде війну проти Росії руками цивілізованого Заходу, українці є дровами у казані війни...", - йдеться в судових матеріалах.
На думку підсудного, бойові дії, які почалися у 2014 році, є громадянською війною, яку проплатили з-за кордону. Він заявив, що війна ведеться проти ЗСУ, але Росія не нападала, а навпаки прийшла звільнити територію України.
Суд визнав чоловіка винним та засудили до двох років позбавлення волі. Із 2 квітня до 28 липня 2024 року він перебував під домашнім арештом. Також під арешт до 2 серпня його взяли 2 червня поточного року. Час, який засуджений провів під домашнім арештом, врахують у загальний строк покарання: три дні арешту дорівнюватимуть одному дню ув'язнення.
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Ти щось попутав.
а стрільці-сантехніки теж бувають?
а може і стрільці-перепіхонці?
зараз не знаю, може і електрік...
Портновські чудять??
Зам.командира записывает все разговоры с подчинёнными?
який заслуговує на буцегарню на років 10-ть ,
а не на домашній арешт !!
Ждун кончений 😡
І вважають що їх то кацапи-блохасті точно на Варшаву чи Берлін не відправлять в випадку окупації з мосінкою в руках. Цим кретинам навіть приклад як підарашисти це зробили з жителями уже окупованих територій не являється доказом.
Певне америкоси і поганий колективний Захід?
Ви вважаєте кримінального московського узурпатора президентом України?
Вам там що лахта центрі сьогодні зробили тотальне прошвабрування в кабінетах для добьожки?
Бо щось ви всі такі "задьоргані" що палитесь на раз-два. Певне знову тебе туди викличуть. Неспівчуваю болєзним вам)))
Напротив, знакомые и бывшие друзья с ТОТа троллят на эту тему: - нучо, как там у вас в краiнi нерабiв, намекая на бусификацию.
Паспорт для получения услуг от государства - да, заставляют получать. А что, разве у нас оформят пенсию без паспорта?
Ездят по мозгам, рассказывая о преимуществах службы - бабло, кредиты закрытые, ипотеки и прочие плюшки.
Но такого общественного страха, как у нас, что люди боятся выйти на улицу - там нет.
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И ты не прав. Тут в комментариях большинство готово рвать и метать, в упор не догоняя что это статья не об обороне, это статья о личном мнении, и она легко меняется с "оправдания российской агрессии" на "обвинения власти в коррупции", допустим. И когда такое случится (а подвижки законодательные уже есть) - вы будете удивляться, как же так, ишак душит свободу.
P.S. солдату за такие слова нужно было просто дать в рыло, и отправить неделю чистить туалеты - как и должно быть за неуместные мнения, все таки это армия а не кухня.
Та вони певне це роблять просто заходячи на коментарі в Цензорі))
Не хвилюйся. І тобі десяточку дадуть.
Ну ничего, через несколько месяцев почитаю комменты под статьями "ВР проголосовало закон о снятии ответственности с коррупционеров", "ВР проголосовало закон об ужесточении ответственности за критику власти", "ВР проголосовало закон об ответственности за оскорбления в интернете"
Хотя тебе уклонисту пофиг, ты же не здесь живешь, а в Хвранцузском Эмирате =)
1) Ти тому не сцикуєш бо обмазаний віпіенами з лахтацентру в кацапстані пишеш.
Нічого, і на тебе знайдуть самокат.
2)Я свої 30 місяців "відтанцював" по полям, посадкам і іншим непридатним місцям для проживання з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
А другого и быть не может. Ишак не вопрос с мобилизацией решает, а народ в страхе держит, этого только тупой не понимает.