Військовий з Одеси заперечував агресію РФ проти України. Його засудили до 2 років тюрми

В Одесі оголосили вирок військовослужбовцю, який заперечував агресію РФ проти України та стверджував, що Україна не є самостійною державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, 1 грудня 2023 року стрілець-електрик стрілецької роти під час розмови із заступником командира батальйону заявив, що країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців. Також він зазначив, що росіяни нібито пропонували Україні вигідні умови, майже визнавали, що програли, але українці вирішили воювати далі.

Аудіозапис та відеозапис цієї розмови зберегли та надали експертам. Вони зазначили, що висловлювання військового були спрямовані на заперечення збройної агресії РФ проти України.

У суді обвинувачений не заперечував факт вторгнення РФ на територію України, але підтвердив, що не вважає Україну самостійною державою, оскільки нею нібито керують ззовні.

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"Казав, що Україна веде війну проти Росії руками цивілізованого Заходу, українці є дровами у казані війни...", - йдеться в судових матеріалах.

На думку підсудного, бойові дії, які почалися у 2014 році, є громадянською війною, яку проплатили з-за кордону. Він заявив, що війна ведеться проти ЗСУ, але Росія не нападала, а навпаки прийшла звільнити територію України.

Суд визнав чоловіка винним та засудили до двох років позбавлення волі. Із 2 квітня до 28 липня 2024 року він перебував під домашнім арештом. Також під арешт до 2 серпня його взяли 2 червня поточного року. Час, який засуджений провів під домашнім арештом, врахують у загальний строк покарання: три дні арешту дорівнюватимуть одному дню ув'язнення.

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