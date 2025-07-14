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Військовий з Одеси заперечував агресію РФ проти України. Його засудили до 2 років тюрми

Військовий заперечував агресію РФ Як його покарали

В Одесі оголосили вирок військовослужбовцю, який заперечував агресію РФ проти України та стверджував, що Україна не є самостійною державою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, 1 грудня 2023 року стрілець-електрик стрілецької роти під час розмови із заступником командира батальйону заявив, що країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців. Також він зазначив, що росіяни нібито пропонували Україні вигідні умови, майже визнавали, що програли, але українці вирішили воювати далі.

Аудіозапис та відеозапис цієї розмови зберегли та надали експертам. Вони зазначили, що висловлювання військового були спрямовані на заперечення збройної агресії РФ проти України.

У суді обвинувачений не заперечував факт вторгнення РФ на територію України, але підтвердив, що не вважає Україну самостійною державою, оскільки нею нібито керують ззовні.

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"Казав, що Україна веде війну проти Росії руками цивілізованого Заходу, українці є дровами у казані війни...", - йдеться в судових матеріалах.

На думку підсудного, бойові дії, які почалися у 2014 році, є громадянською війною, яку проплатили з-за кордону. Він заявив, що війна ведеться проти ЗСУ, але Росія не нападала, а навпаки прийшла звільнити територію України.

Суд визнав чоловіка винним та засудили до двох років позбавлення волі. Із 2 квітня до 28 липня 2024 року він перебував під домашнім арештом. Також під арешт до 2 серпня його взяли 2 червня поточного року. Час, який засуджений провів під домашнім арештом, врахують у загальний строк покарання: три дні арешту дорівнюватимуть одному дню ув'язнення.

Читайте: Військового, який викрав БТР та втік, засудили до 7 років тюрми на Сумщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5563) Одеська область (3380) військовослужбовці (4848) Одеський район (244)


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Топ коментарі
+11
переплюнув одеське тцк...два роки броні на шару
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14.07.2025 12:17 Відповісти
+8
А когда дадут срок посадовцу,который кричал на весь мир - "финансирование армии это популизм"?
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14.07.2025 12:19 Відповісти
+7
Якби він сидів не в Одесі, а в окопі, на Сумщині, чи під Покровськом - то йому-б у голові швидше "просвітлішало"...
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14.07.2025 12:20 Відповісти
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"Аудіозапис та відеозапис цієї розмови зберегли та надали експертам" - поспілкувався з побратимами)
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14.07.2025 12:14 Відповісти
у ждуна немає побратимів... у ждуна только товаріщі за ленточкой
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14.07.2025 12:22 Відповісти
Якби була адекватна влада, то штрафбат і вперед в атаку на мінні поля.А ці чистоплюї. Добьєшся з ними перемоги.
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14.07.2025 12:34 Відповісти
"Совок" и заветы мясника жукова неистребимы.
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14.07.2025 12:43 Відповісти
Ухилянт, чи родич ухилянта?
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14.07.2025 12:52 Відповісти
"Совок" или родич "совка"?
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14.07.2025 12:54 Відповісти
Держава Україна у маневренній обороні - який вперед на мінні поля?
Ти щось попутав.
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14.07.2025 12:43 Відповісти
то штрафбат і вперед в атаку на мінні Ти СОВОК!!!
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14.07.2025 12:44 Відповісти
Які вони йому побратими, якщо він - ватна наволоч з мізками, промитими ворожою пропагандою?
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14.07.2025 12:31 Відповісти
Що відбудеться раніше? Його амністують або мене демобілізують?
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14.07.2025 12:16 Відповісти
Уверен, что вопрос был риторический. Се ля ви...
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14.07.2025 12:27 Відповісти
Ну, й правила! Один день удома = три дні на цюпі… Гарно ж як усе придумано для підмоскальників…
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14.07.2025 12:16 Відповісти
Навпаки, 3 дні дома = 1 день кічі...
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14.07.2025 12:31 Відповісти
Перепрошую, помилився.
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14.07.2025 12:36 Відповісти
переплюнув одеське тцк...два роки броні на шару
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14.07.2025 12:17 Відповісти
А когда дадут срок посадовцу,который кричал на весь мир - "финансирование армии это популизм"?
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14.07.2025 12:19 Відповісти
Також називав зовнішню агресію в українському Донбасі громадянською війною, а особовий склад зовнішнього московського агресора називав "апалчєнцамі" на славнозвісній виставі на стадіоні
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14.07.2025 13:22 Відповісти
Нормальний хід, відсидіти вдома під домашнім арештом! То тільки в Україні можливо. За його дупу кожного дня гине сотні українців.
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14.07.2025 12:20 Відповісти
Якби він сидів не в Одесі, а в окопі, на Сумщині, чи під Покровськом - то йому-б у голові швидше "просвітлішало"...
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14.07.2025 12:20 Відповісти
Заступник командира батальйону пише на диктофон,чи як, якогось цілого електрика ...А що контррозвідка робе?
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14.07.2025 12:21 Відповісти
З 2014 р кацапи нас зільняють - норм такий український солдат
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14.07.2025 12:22 Відповісти
стрілець-електрік кажете....
а стрільці-сантехніки теж бувають?
а може і стрільці-перепіхонці?
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14.07.2025 12:22 Відповісти
В старі часи в армії "електриком" називали в казармі молодого солдата, кому доручали після відбою вимикати світло в казармі. Взагалі мені здається було б коректніше називати електриком стрілецької роти як людину, що відповідає за обслуговування генераторів, тощо.
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14.07.2025 12:40 Відповісти
в трохи пізніші часи це робив зазвичяй дежурний по роті,
зараз не знаю, може і електрік...
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14.07.2025 12:46 Відповісти
Він невиліковний. Тільки "нещасний випадок" на зоні.
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14.07.2025 12:22 Відповісти
Тепер, цей йолоп, буде утримуватися на базі відпочинку з трьох разовим харчуванням, (імені малюські з Мінюсту), разом з каламойським, шуфричем, насіровим, та їм подібними?? Чернишов з стефанішиною, десь уже на підписці, від чесного генПрокурора і ДБР??
Портновські чудять??
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14.07.2025 12:25 Відповісти
За гарну поведінку можуть і до дому у відпуск? Ні?
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14.07.2025 12:29 Відповісти
насіров там йому ще більше в мізки насІре...
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14.07.2025 12:35 Відповісти
Прийняття закону про позбавлення громадянства колаборантів не на часі?
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14.07.2025 12:26 Відповісти
тепер навпаки- всим множинство надають..
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14.07.2025 12:30 Відповісти
Це вже у санкції статті Кримінального кодексу про державну зраду і колаборацію? Може ще відпускні у розмірі потрійної ставки вєрховного мародера туди добавити щоб на растові було за що жити?
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14.07.2025 13:27 Відповісти
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14.07.2025 12:27 Відповісти
"...країни Заходу ведуть війну проти Росії руками українців","українці є дровами у казані війни " - а що, разве не так? В остальном, конечно, да, трохи гонит. С другой стороны он же не вёл пропаганду в соц.сетях против Украины, или уже сажают за частный разговор ( повеяло 37г.)?
Зам.командира записывает все разговоры с подчинёнными?
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14.07.2025 12:32 Відповісти
Цей військовий проплачений , фсбшний покидьок ,
який заслуговує на буцегарню на років 10-ть ,
а не на домашній арешт !!
Ждун кончений 😡
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14.07.2025 12:32 Відповісти
Та тут в коментах більшість таких як цей імбецил, які вважають що це Зеленський напав на Україну.
І вважають що їх то кацапи-блохасті точно на Варшаву чи Берлін не відправлять в випадку окупації з мосінкою в руках. Цим кретинам навіть приклад як підарашисти це зробили з жителями уже окупованих територій не являється доказом.
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14.07.2025 12:41 Відповісти
Хрипатый, образно говоря, снял штаны с Украины и поставил раком перед кацапстаном, а так он, конечно, белый и пушистый.
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14.07.2025 12:45 Відповісти
А Хрипатого хто вибирав у Президенти?
Певне америкоси і поганий колективний Захід?
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14.07.2025 12:59 Відповісти
Ніхто його не обирав. Його мандат закінчився ще у травні 2024р.
Ви вважаєте кримінального московського узурпатора президентом України?
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14.07.2025 13:31 Відповісти
Хвореньке блохасте кацапнятко, ти заперечуєш той факт що під час ВС не можливі вільні вибори?
Вам там що лахта центрі сьогодні зробили тотальне прошвабрування в кабінетах для добьожки?
Бо щось ви всі такі "задьоргані" що палитесь на раз-два. Певне знову тебе туди викличуть. Неспівчуваю болєзним вам)))
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14.07.2025 13:35 Відповісти
Фишка в том, что доказiв - нету, кроме очередного пропагандистского демонизирования врага.
Напротив, знакомые и бывшие друзья с ТОТа троллят на эту тему: - нучо, как там у вас в краiнi нерабiв, намекая на бусификацию.

Паспорт для получения услуг от государства - да, заставляют получать. А что, разве у нас оформят пенсию без паспорта?

Ездят по мозгам, рассказывая о преимуществах службы - бабло, кредиты закрытые, ипотеки и прочие плюшки.

Но такого общественного страха, как у нас, что люди боятся выйти на улицу - там нет.

- - -

И ты не прав. Тут в комментариях большинство готово рвать и метать, в упор не догоняя что это статья не об обороне, это статья о личном мнении, и она легко меняется с "оправдания российской агрессии" на "обвинения власти в коррупции", допустим. И когда такое случится (а подвижки законодательные уже есть) - вы будете удивляться, как же так, ишак душит свободу.

P.S. солдату за такие слова нужно было просто дать в рыло, и отправить неделю чистить туалеты - как и должно быть за неуместные мнения, все таки это армия а не кухня.
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14.07.2025 13:02 Відповісти
А я все дивуюся тому факту шо Служба Божа і кіберполіція пачками ловить таких як ти і дає десяточку.
Та вони певне це роблять просто заходячи на коментарі в Цензорі))
Не хвилюйся. І тобі десяточку дадуть.
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14.07.2025 13:07 Відповісти
Мы через это уже проходили. Борьба с инакомыслием - называлось. Напомнить как закончило государство?

Ну ничего, через несколько месяцев почитаю комменты под статьями "ВР проголосовало закон о снятии ответственности с коррупционеров", "ВР проголосовало закон об ужесточении ответственности за критику власти", "ВР проголосовало закон об ответственности за оскорбления в интернете"

Хотя тебе уклонисту пофиг, ты же не здесь живешь, а в Хвранцузском Эмирате =)
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14.07.2025 13:17 Відповісти
Узнаю! Узнаю підорашиста в треді узнаю.
1) Ти тому не сцикуєш бо обмазаний віпіенами з лахтацентру в кацапстані пишеш.
Нічого, і на тебе знайдуть самокат.
2)Я свої 30 місяців "відтанцював" по полям, посадкам і іншим непридатним місцям для проживання з березня 2014.
АА №№0658-це номер УБД отриманий в січні 2016 року.
Перші 2 цифри непублікую.
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14.07.2025 13:21 Відповісти
А скільки таких "вмотивованих" та пійманих на вулицях ще воюють і не висловлують в голос свої думки ?
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14.07.2025 12:44 Відповісти
Около 120 тысяч только за полгода выразили свое мнение, купив сибаса с воинских частей и располаг. Это только тех, по которым в ДБР лежит кляуза.

А другого и быть не может. Ишак не вопрос с мобилизацией решает, а народ в страхе держит, этого только тупой не понимает.
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14.07.2025 13:05 Відповісти
Супер..це ж вихід не іти воювати..Сиди собі дома а головне щоб жінка мала роботу добру .Це ноу-хау.
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14.07.2025 13:16 Відповісти
Як шо загребуть в ТЦК то включай дурка і ганьби владу і Храпатого та слав Пуйла і Рашку і тебе закриють дома .Супер.
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14.07.2025 13:20 Відповісти
 
 