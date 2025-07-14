Зеленский встретился с Келлогом: обсудили усиление ПВО и совместное производство оружия. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой.
Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - отметил Зеленский.
Больше подробностей о встрече Зеленского и Келлога на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Келлог прибыл с визитом в Киев.
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