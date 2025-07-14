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Новости Встреча Зеленского и Келлога
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Зеленский встретился с Келлогом: обсудили усиление ПВО и совместное производство оружия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой.

Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - отметил Зеленский.

Больше подробностей о встрече Зеленского и Келлога на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Келлог прибыл с визитом в Киев.

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) США (27478) Кит Келлог (186)


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Зєлєнскій і пустота.
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14.07.2025 14:31 Ответить
актор імітатор та пустота поруч ( пока МАРОДЕРНЯ ВЕДЕ УКРАЇНУ ПО ШЛЯХУ БЕСПРЄДЄЛУ ДО БУНТУ)
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14.07.2025 14:48 Ответить
...американська порожнеча поруч
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14.07.2025 14:50 Ответить
 
 