Зеленский встретился с Келлогом: обсудили усиление ПВО и совместное производство оружия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем Президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас был продуктивный разговор. Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает. Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой.

Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен Президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - отметил Зеленский.

Больше подробностей о встрече Зеленского и Келлога на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Келлог прибыл с визитом в Киев.