Зеленський зустрівся з Келлогом: обговорили посилення ППО та спільне виробництво зброї (оновлено). ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником Президента США Дональда Трампа.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою.

Дякую Кіту Келлогу за цей візит в Україну. Вдячний Президентові Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу", - зазначив Зеленський.

Більше подробиць щодо зустрічі Зеленського та Келлога на цю хвилину не відомо.

"Ми вдячні Президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Гаазі з паном Президентом і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн", - цитує Зеленського Офіс Президента.

Зеленський і Келлог обговорили російські масовані атаки на цивільних і критичну інфраструктуру та посилення української ППО. Тільки в червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, більш ніж 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Під час зустрічі йшлося про загальну ситуацію на фронті та потреби українських воїнів. Генерал Келлог висловив повагу захисникам і захисницям України за їхню сміливість.

"Президент підтвердив готовність України купити американську зброю, передусім системи ППО. Сторони обговорили спільне виробництво дронів, можливість прямих закупівель українських БпЛА Сполученими Штатами та потенційну купівлю озброєнь у співпраці з європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Зеленський і Келлог говорили про припинення вогню, збільшення тиску на Росію та спільні кроки заради настання достойного й тривалого миру.

"Окрема увага – санкціям, зокрема двопартійному законопроєкту Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів", - додали в Офісі Президента.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Келлог прибув із візитом до Києва.