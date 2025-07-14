МИД стран ЕС 15 июля обсудят 18-й пакет санкций против России, - Еврокомиссия

Министры иностранных дел стран Европейского Союза во вторник, 15 июля, проведут обсуждение по 18-му пакету санкций против России.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, тема нового санкционного пакета стоит в повестке дня, однако окончательное решение пока не достигнуто. "Мы ищем договоренности, как всегда, между всеми странами-членами. Мы будем работать именно в этом направлении и посмотрим, как пройдут обсуждения", - отметила Пиньо.

Относительно возможного снижения предельной цены на российскую нефть на 15%, пресс-секретарь подчеркнула, что ЕС стремится действовать в координации с партнерами из G7. Именно такая согласованность, по мнению Брюсселя, обеспечивает максимальный эффект санкционного давления.

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